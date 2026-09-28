Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1761 Lotería Nacional domingo 27 de septiembre: premio mayor y números ganadores

Lotería Nacional.

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Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión el billete conmemora el 57° aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, una red que cruza la Ciudad de México de norte a sur y de oriente a poniente, además de llegar a municipios del Estado de México como Naucalpan, La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec.

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Con 12 líneas, centros de control y el proyecto Metro-Energía, el Sistema mantiene la movilidad de millones de personas.

Durante la actual administración, encabezada por el maestro Adrián Rubalcava y bajo las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el Metro avanza en seguridad, mantenimiento, recuperación de trenes y rehabilitación de estaciones rumbo a la Copa FIFA 2026.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 27 de septiembre de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 11 millones de pesos: Aries 7082

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Géminis 0384

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Cáncer 1375

Premio de 400 mil pesos: Géminis 1970

Premio de 400 mil pesos: Escorpión 7087

Premio de 200 mil pesos: Aries 3953

Premio de 200 mil pesos: Capricornio 1358

Premio de 140 mil pesos: Libra 7503

Premio de 140 mil pesos: Cáncer 9222

Premio de 120 mil pesos: Leo 0241

Premio de 120 mil pesos: Capricornio 5019

Premio de 100 mil pesos: Acuario 4829

Premio de 100 mil pesos: Leo 1548

Premio de 100 mil pesos: Piscis 5756

Premio de 80 mil pesos: Leo 2484

Premio de 80 mil pesos: Cáncer 9472

Premio de 80 mil pesos: Escorpión 9157

Premio de 60 mil pesos: Aries 1430

Premio de 60 mil pesos: Virgo 2464

Premio de 60 mil pesos: Escorpión 6953

Premio de 60 mil pesos: Sagitario 5491

Reintegros: Aries, 2.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.