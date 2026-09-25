México

Acusan proselitismo anticipado de Morena a favor de Verónica Díaz dentro de la Universidad de Zacatecas

Simpatizantes de Morena repartieron volantes y colocaron propaganda de la morenista

Militantes de Morena realizan actividades de proselitismo político en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el video se observa la colocación de carteles promocionales con el lema Jóvenes Morena, el pegado de publicidad con el nombre de la aspirante al gobierno estatal Verónica Díaz en postes de la institución y la entrega de folletos a personas en el campus.

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Diputados de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante el Congreso de Zacatecas la realización de presuntos actos de proselitismo político a favor de Verónica Díaz Robles dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ocurridos el pasado 15 de septiembre, y solicitaron a la institución impedir este tipo de actividades en sus espacios académicos.

La denuncia fue presentada por la diputada Ana María Romo Fonseca, quien, junto con su compañero de bancada Marco Vinicio Flores Guerrero, planteó un exhorto dirigido a la UAZ para que restrinja y, en su caso, sancione cualquier acto político o proselitista a favor de partidos, actores o actoras políticas dentro de sus instalaciones.

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El planteamiento también incluyó un llamado a todos los partidos políticos para abstenerse de realizar actividades de esta naturaleza al interior de los centros educativos.

Señalan propaganda de Verónica Díaz en el Campus Siglo XXI

Un grupo de jóvenes realiza actividades de difusión de propaganda política del partido Morena en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En las imágenes se observa a los integrantes trasladándose en un vehículo, pegando carteles de Jóvenes Morena en tableros, colocando calcomanías con el nombre de la aspirante Verónica Díaz en casetas telefónicas y entregando volantes informativos a estudiantes sentadas en áreas comunes del campus.

De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, la actividad ocurrió durante la mañana del 15 de septiembre en el Campus Siglo XXI de la UAZ, donde un grupo de jóvenes portaba playeras con logotipos de Morena y la leyenda “Jóvenes Morena”.

Los simpatizantes, según la denuncia, repartieron volantes relacionados con Verónica Díaz Robles y colocaron carteles y calcomanías con referencias a Morena y “Vero Díaz” en postes y mobiliario de la universidad.

La actividad ocurrió el mismo día en que Morena tenía previsto dar a conocer en la Ciudad de México los resultados de su proceso interno para definir a la persona encargada de la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas. Ese día, el partido anunció a Díaz Robles para ocupar dicha responsabilidad.

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Romo Fonseca señaló desde la tribuna que existen dos videos difundidos en redes sociales en los que se observa a los jóvenes repartiendo volantes y fijando publicidad de carácter político-electoral.

Según la diputada, en las imágenes se promociona tanto a un instituto político como a una persona identificada con la actividad política local.

Piden mantener a la UAZ al margen de actos partidistas

Proselitismo Zacatecas Morena Universidades Verónica Díaz
Proselitismo Zacatecas Morena Universidades Verónica Díaz (especial)

El Campus Siglo XXI concentra diversas unidades académicas, entre ellas Medicina Humana, Ingenierías Eléctrica y Electrónica, Ciencias Químicas, Preparatoria 1, Enfermería y Nutrición. De acuerdo con lo expuesto ante el Congreso, en el complejo estudian alrededor de nueve mil jóvenes.

Por ello, Movimiento Ciudadano pidió que los espacios universitarios permanezcan destinados a las actividades académicas y que los partidos políticos eviten utilizarlos para promover a sus perfiles.

“Se debe ser respetuoso de la vida académica de nuestra máxima casa de estudios”, sostuvo la legisladora al presentar el exhorto.

La denuncia, sin embargo, no plantea que el Congreso estatal determine si se configuraron actos anticipados de campaña. La propia diputada señaló que esa valoración corresponde a los procedimientos y autoridades electorales competentes.

¿Qué establece la legislación electoral?

La Ley Electoral del Estado de Zacatecas, vigente con su última reforma publicada el 19 de agosto de 2026, establece reglas para la propaganda política y electoral. Entre ellas, señala que la propaganda electoral no puede colocarse en elementos del equipamiento urbano y establece restricciones para su colocación en determinados espacios públicos.

Además, la legislación contempla como infracción el incumplimiento de las disposiciones electorales por parte de ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, aunque la determinación de eventuales actos anticipados de campaña deberá ser analizado por las autoridades competentes.

En este caso, los legisladores de Movimiento Ciudadano solicitaron que la Universidad Autónoma de Zacatecas adopte medidas para evitar que sus instalaciones sean utilizadas para actividades de promoción partidista.

Hasta ahora, el señalamiento presentado ante el Congreso se mantiene como una denuncia política y legislativa sobre los hechos ocurridos el 15 de septiembre; cualquier eventual responsabilidad electoral deberá ser determinada mediante los procedimientos establecidos por la legislación.

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