México

Veterinarios explican la razón por la que tu perro voltea a mirarte cuando salen de paseo: no es por casualidad

Cuando enfrentan un estímulo nuevo, los animales observan las reacciones emocionales de sus dueños para decidir cómo actuar

Un perro de pelaje negro y blanco con arnés azul mira hacia arriba sujeto por una correa en un camino de parque rodeado de árboles.
Un perro con arnés y correa voltea hacia su dueño mientras caminan por un sendero arbolado en un parque público. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante el paseo, muchos perros voltean a ver a sus tutores por unos segundos antes de seguir el camino.

Esa mirada puede ser una forma de buscar orientación, pedir atención o comprobar que su persona de confianza permanece cerca ante ruidos, otros animales y estímulos desconocidos.

PUBLICIDAD

El entrenador canino Juan Manuel Liquindoli ha explicado por qué los perros buscan la mirada de su dueño durante los paseos: necesitan una referencia para interpretar lo que ocurre a su alrededor, según declaraciones del especialista a AS.com. El comportamiento aparece con mayor frecuencia ante situaciones desconocidas o que les generan incertidumbre.

Cuando enfrentan un estímulo nuevo, los animales observan las reacciones emocionales de sus dueños para decidir cómo actuar. “No solo observan a sus humanos, sino que utilizan esa información para decidir qué hacer”, afirma Liquindoli. También sostiene que esa conducta depende del vínculo construido entre el perro y la persona que lo acompaña.

PUBLICIDAD

Además de esta información revelada por el especialista, aquí te contamos más sobre el significado que tiene esta conducta en los canes, de acuerdo con expertos en conducta animal.

Primer plano de un perro pastor australiano con correa, caminando junto a una persona; de fondo, niños en bicicleta y otros perros en un parque.
Un perro pastor australiano camina tranquilamente con correa junto a su dueña en un parque urbano, mientras niños en bicicleta y otros perros comparten el espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veterinarios explican la extraordinaria razón por la que tu perro voltea a mirarte cuando salen de paseo

Cuando tu perro voltea a verte durante el paseo, casi siempre está haciendo un “chequeo” contigo.

Los especialistas en conducta veterinaria explican que los perros observan a sus personas para obtener información sobre lo que ocurre alrededor y anticipar qué sigue: cambiar de dirección, detenerse, cruzar una calle, saludar a alguien o recibir una indicación.

Las razones más comunes son:

  • Busca guía o una señal. Si aparece otro perro, una bicicleta, un ruido o algo desconocido, puede mirarte para saber cómo reaccionar.
  • Mantiene el vínculo durante el recorrido. Es una conducta habitual en perros que se sienten seguros con su tutor y están acostumbrados a caminar en equipo.
  • Espera algo. Puede haber aprendido que mirarte precede a una recompensa, un cambio de rumbo, permiso para olfatear o una orden.
  • Pide apoyo si algo le inquieta. Ante un estímulo ambiguo o que le causa temor, puede buscarte como referencia. La postura corporal permite distinguirlo: cola baja, orejas hacia atrás, jadeo, temblores, rigidez o evitar avanzar sugieren estrés o ansiedad.

En general, si te mira con el cuerpo relajado, la cola suelta y continúa caminando, es una conducta normal y positiva. Puedes reforzarla con una voz tranquila, premios pequeños o indicaciones sencillas, para que aprenda a consultarte sin jalar de la correa.

La American Veterinary Society of Animal Behavior recomienda premiar la atención calmada durante el paseo, sobre todo cuando hay estímulos que suelen alterarlo.

Conviene hablar con un veterinario o etólogo veterinario si esa conducta aparece de forma repentina o se acompaña de miedo intenso, ladridos, gruñidos, intentos de huir, rechazo a caminar o señales de dolor.

Correas retráctiles para perros, paseos cómodos, control de mascotas, accesorios para perros, libertad durante el paseo, correas ajustables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Correa retráctil para perros, ideal para paseos cómodos y controlados, brindando libertad y seguridad durante el paseo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para que tu perro disfrute su paseo diario

Si deseas que la experiencia de paseo de tu perro sea lo más gratificante posible, puedes poner en práctica los siguientes consejos:

  • Déjalo olfatear. Para un perro, el paseo no es solo ejercicio: también es una forma de explorar. Dale momentos para detenerse y revisar olores, siempre que el lugar sea seguro.
  • Usa una correa cómoda. El arnés suele distribuir mejor la presión que un collar, sobre todo si tu perro jala. Evita los accesorios que causan dolor o asfixia.
  • Elige una ruta adecuada. Busca calles con poco tránsito, sombra y espacios donde pueda caminar sin sobresaltos. Si se altera con otros perros o vehículos, aumenta la distancia.
  • Ajusta el horario al clima. En días calurosos, sácalo temprano o al anochecer. El pavimento puede quemar sus almohadillas; revisa la temperatura con el dorso de tu mano antes de salir.
  • Evita obligarlo a convivir. Que vea a otro perro no significa que quiera saludarlo. Permite que mantenga distancia si muestra incomodidad, se queda rígido, baja la cola o intenta alejarse.
  • Lleva agua. En recorridos largos, días calurosos o si tu perro es cachorro, adulto mayor o de hocico corto, ofrece agua en pausas breves.
  • Convierte el paseo en una actividad compartida. Practica órdenes simples como “vamos”, “quieto” o “mírame”, y prémialo cuando camine sin jalar. Usa premios pequeños y voz tranquila.
  • Respeta su ritmo. Algunos perros requieren caminatas largas; otros se cansan pronto o prefieren recorridos cortos varias veces al día. La edad, tamaño, raza y estado de salud importan.
  • Recoge sus heces y revisa sus patas al volver. Retira basura, espigas, lodo o alguna pequeña herida. También es útil revisar si hay garrapatas, especialmente tras caminar en pasto o áreas con vegetación.
Mano femenina con abrigo beige y jeans sujeta correa de perro gris con arnés en sendero de parque con bancos y hojas caídas.
Una mano femenina sostiene la correa de un perro de pelaje gris mientras caminan por un sendero adoquinado en un parque con hojas otoñales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si deja de querer salir, cojea, jadea en exceso, se detiene continuamente o parece asustado, reduce la intensidad del paseo y consulta a un veterinario si persiste.

Temas Relacionados

perroveterinariomascotasanimalesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Domingo de bloqueos en CDMX: Reforma y Eje Central están cerrados y así puedes evitarlos

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Domingo de bloqueos en CDMX: Reforma y Eje Central están cerrados y así puedes evitarlos

‘Mary y Max’, la película de stop-motion del director de ‘Memorias de un caracol’, debuta en cines de México a 17 años de su lanzamiento

Impulsada por el fenómeno de Memorias de un caracol, la película de stop-motion debuta en cines comerciales de México 17 años después de su lanzamiento

‘Mary y Max’, la película de stop-motion del director de ‘Memorias de un caracol’, debuta en cines de México a 17 años de su lanzamiento

Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad

Un contingente de tropas élite del ejército mexicano llegó al puerto de Sinaloa para coordinar patrullajes con corporaciones locales y combatir el crimen organizado en las zonas urbanas del municipio

Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad

Dos estudiantes de la UAEM son asesinados en Cuernavaca: otro adolescente resulta herido durante el ataque

Los alumnos de la Preparatoria Número 2 murieron durante un ataque armado; otro adolescente resultó herido y no se ha informado de personas detenidas

Dos estudiantes de la UAEM son asesinados en Cuernavaca: otro adolescente resulta herido durante el ataque

Los cinco insectos más comunes en otoño dentro de casa: señales de alerta y recomendaciones para eliminarlos

Algunas plagas buscan refugio, comida o calor dentro de la vivienda y dejan señales que conviene detectar antes de que la infestación avance

Los cinco insectos más comunes en otoño dentro de casa: señales de alerta y recomendaciones para eliminarlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Dan prisión preventiva a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán capturado y señalado por presuntos narcovínculos

Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, es captada bailando muy cerca de cantante de regional mexicano

Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes ofrece disculpas a Emiliano Aguilar tras arremeter contra él: “Me arrepiento mucho”

Gala Montes ofrece disculpas a Emiliano Aguilar tras arremeter contra él: “Me arrepiento mucho”

‘Mary y Max’, la película de stop-motion del director de ‘Memorias de un caracol’, debuta en cines de México a 17 años de su lanzamiento

Novio de Paola Rojas amenaza a Adrián Marcelo tras video sobre la comunidad judía en Polanco

Gears of War E-Day: Xbox México celebra el legado de la saga junto a sus fans

Wendy Guevara paraliza el Auditorio Nacional con sorpresivo “beso de tres” junto a Jorge Medina y Josi Cuen

DEPORTES

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”

Isaac del Toro finaliza en el quinto lugar dentro del Mundial de Ciclismo de Ruta

China Open 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el torneo de tenis desde México

México vs Perú: estos son los jugadores y entrenadores peruanos que han pasado por la Liga MX