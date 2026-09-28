Veterinarios explican la razón por la que tu perro voltea a mirarte cuando salen de paseo: no es por casualidad

Un perro con arnés y correa voltea hacia su dueño mientras caminan por un sendero arbolado en un parque público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el paseo, muchos perros voltean a ver a sus tutores por unos segundos antes de seguir el camino.

Esa mirada puede ser una forma de buscar orientación, pedir atención o comprobar que su persona de confianza permanece cerca ante ruidos, otros animales y estímulos desconocidos.

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El entrenador canino Juan Manuel Liquindoli ha explicado por qué los perros buscan la mirada de su dueño durante los paseos: necesitan una referencia para interpretar lo que ocurre a su alrededor, según declaraciones del especialista a AS.com. El comportamiento aparece con mayor frecuencia ante situaciones desconocidas o que les generan incertidumbre.

Cuando enfrentan un estímulo nuevo, los animales observan las reacciones emocionales de sus dueños para decidir cómo actuar. “No solo observan a sus humanos, sino que utilizan esa información para decidir qué hacer”, afirma Liquindoli. También sostiene que esa conducta depende del vínculo construido entre el perro y la persona que lo acompaña.

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Además de esta información revelada por el especialista, aquí te contamos más sobre el significado que tiene esta conducta en los canes, de acuerdo con expertos en conducta animal.

Un perro pastor australiano camina tranquilamente con correa junto a su dueña en un parque urbano, mientras niños en bicicleta y otros perros comparten el espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veterinarios explican la extraordinaria razón por la que tu perro voltea a mirarte cuando salen de paseo

Cuando tu perro voltea a verte durante el paseo, casi siempre está haciendo un “chequeo” contigo.

Los especialistas en conducta veterinaria explican que los perros observan a sus personas para obtener información sobre lo que ocurre alrededor y anticipar qué sigue: cambiar de dirección, detenerse, cruzar una calle, saludar a alguien o recibir una indicación.

Las razones más comunes son:

Busca guía o una señal. Si aparece otro perro, una bicicleta, un ruido o algo desconocido, puede mirarte para saber cómo reaccionar.

Mantiene el vínculo durante el recorrido. Es una conducta habitual en perros que se sienten seguros con su tutor y están acostumbrados a caminar en equipo.

Espera algo. Puede haber aprendido que mirarte precede a una recompensa, un cambio de rumbo, permiso para olfatear o una orden.

Pide apoyo si algo le inquieta. Ante un estímulo ambiguo o que le causa temor, puede buscarte como referencia. La postura corporal permite distinguirlo: cola baja, orejas hacia atrás, jadeo, temblores, rigidez o evitar avanzar sugieren estrés o ansiedad.

En general, si te mira con el cuerpo relajado, la cola suelta y continúa caminando, es una conducta normal y positiva. Puedes reforzarla con una voz tranquila, premios pequeños o indicaciones sencillas, para que aprenda a consultarte sin jalar de la correa.

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La American Veterinary Society of Animal Behavior recomienda premiar la atención calmada durante el paseo, sobre todo cuando hay estímulos que suelen alterarlo.

Conviene hablar con un veterinario o etólogo veterinario si esa conducta aparece de forma repentina o se acompaña de miedo intenso, ladridos, gruñidos, intentos de huir, rechazo a caminar o señales de dolor.

Correa retráctil para perros, ideal para paseos cómodos y controlados, brindando libertad y seguridad durante el paseo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para que tu perro disfrute su paseo diario

Si deseas que la experiencia de paseo de tu perro sea lo más gratificante posible, puedes poner en práctica los siguientes consejos:

Déjalo olfatear. Para un perro, el paseo no es solo ejercicio: también es una forma de explorar. Dale momentos para detenerse y revisar olores, siempre que el lugar sea seguro.

Usa una correa cómoda. El arnés suele distribuir mejor la presión que un collar, sobre todo si tu perro jala. Evita los accesorios que causan dolor o asfixia.

Elige una ruta adecuada. Busca calles con poco tránsito, sombra y espacios donde pueda caminar sin sobresaltos. Si se altera con otros perros o vehículos, aumenta la distancia.

Ajusta el horario al clima. En días calurosos, sácalo temprano o al anochecer. El pavimento puede quemar sus almohadillas; revisa la temperatura con el dorso de tu mano antes de salir.

Evita obligarlo a convivir. Que vea a otro perro no significa que quiera saludarlo. Permite que mantenga distancia si muestra incomodidad, se queda rígido, baja la cola o intenta alejarse.

Lleva agua. En recorridos largos, días calurosos o si tu perro es cachorro, adulto mayor o de hocico corto, ofrece agua en pausas breves.

Convierte el paseo en una actividad compartida. Practica órdenes simples como “vamos”, “quieto” o “mírame”, y prémialo cuando camine sin jalar. Usa premios pequeños y voz tranquila.

Respeta su ritmo. Algunos perros requieren caminatas largas; otros se cansan pronto o prefieren recorridos cortos varias veces al día. La edad, tamaño, raza y estado de salud importan.

Recoge sus heces y revisa sus patas al volver. Retira basura, espigas, lodo o alguna pequeña herida. También es útil revisar si hay garrapatas, especialmente tras caminar en pasto o áreas con vegetación.

Una mano femenina sostiene la correa de un perro de pelaje gris mientras caminan por un sendero adoquinado en un parque con hojas otoñales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si deja de querer salir, cojea, jadea en exceso, se detiene continuamente o parece asustado, reduce la intensidad del paseo y consulta a un veterinario si persiste.

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