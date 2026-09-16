Morena designa a 10 coordinadores estatales rumbo a las 17 gubernaturas de 2027

El partido prevé definir sus coordinaciones estatales mediante encuestas internas y concluir el proceso en diciembre de 2026. (Morena)

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Morena ha designado a 10 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional hasta el 15 de septiembr, como parte del proceso que anticipa las candidaturas a las 17 gubernaturas en disputa en las elecciones del 2027. Las definiciones se realizan principalmente mediante encuestas internas y el partido prevé concluirlas en diciembre de 2026.

Las designaciones de Morena más recientes corresponden a Eugenio “Gino” Segura, en Quintana Roo; Verónica Díaz Robles, en Zacatecas, y Julieta Ramírez Padilla, en Baja California.

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Gino Segura es senador con licencia y cuenta con el respaldo de Morena y el PVEM; Verónica Díaz Robles también es senadora con licencia y fue respaldada por ambos partidos, mientras el PT no se sumó; Julieta Ramírez Padilla ocupa la misma condición legislativa.

Quiénes son las figuras que Morena impulsa

Imelda Castro y Santiago Nieto quedaron definidos como coordinadores en Sinaloa y Querétaro. Crédito: X/ @imeldacastromx

La lista incluye a Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera en Colima, anunciados el 25 de agosto.

También están Imelda Castro en Sinaloa y Santiago Nieto en Querétaro, definidos a finales de agosto; Beatriz Mojica Morga en Guerrero y Carlos Torres Piña en Michoacán, anunciados el 14 de septiembre.

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Ruvalcaba, Castro y Mojica son senadoras con licencia; Gutiérrez Lazarus es exalcalde de Ciudad del Carmen, Bayardo Cabrera es exalcaldesa de Manzanillo, Nieto fue titular de la UIF y del IMPI, y Torres Piña fue fiscal general del estado.

Sigue abierto el proceso de Morena para definir coordinadores en siete estados

La Comisión Nacional de Elecciones perfila una ruta con encuestas y filtros internos, con participación del PT y el Partido Verde. (Archivo Infobae)

Morena mantiene abierto el proceso interno para designar coordinadores en siete estados: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Al 15 de septiembre, los perfiles que más se mencionan son aspirantes registrados en junio de 2026, aunque todavía deben pasar filtros y la definición por paridad.

La decisión final corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena mediante encuestas, con participación de aliados del PT y el Partido Verde.

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En Baja California Sur aparecen Milena Paola Quiroga Romero, alcaldesa con licencia de La Paz; Christian Agúndez Gómez, alcalde con licencia de Los Cabos; Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado federal con licencia e hijo de Leonel Cota; José Saúl González Núñez, exsecretario general de Gobierno; Jesús Alberto Alvarado Aragón y Diana Von Borstel Luna.

Figuras que encabezan Chihuahua, Nuevo León y Sonora

En Nuevo León aparecen Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y senadores con licencia como Waldo Fernández y Blanca Judith Díaz, entre otros perfiles. Crédito: Cuartoscuro

Para Chihuahua, los nombres más mencionados son Andrea Chávez Treviño, senadora con licencia; Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez; Luis Carlos Arrieta Lavenant y Martín Chaparro Payán.

En Nayarit figuran Geraldine Ponce Méndez, alcaldesa con licencia de Tepic; Miguel Pável Jarero Velázquez, senador con licencia; Elizabeth López Blanco; Héctor Javier Santana García, alcalde con licencia de Bahía de Banderas; Jasmine María Bugarín Rodríguez, senadora del PVEM, y Jorge Armando “Fugio” Ortiz Rodríguez, diputado federal del PT.

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Los perfiles mencionados en Nuevo León son Tatiana Clouthier, exfuncionaria federal; Clara Luz Flores, exfuncionaria y precandidata en 2021; Waldo Fernández, senador con licencia; Andrés Mijes, alcalde con licencia de Escobedo; Blanca Judith Díaz Delgado, senadora con licencia; Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, exalcalde de Monterrey, y Jesús Elizondo Salazar.

En San Luis Potosí están Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Ana Dora Cabrera Vázquez, periodista y activista; Carlos Artemio Arreola Mallol, diputado local con licencia; Gerardo Sánchez Zumaya, empresario postulado por el PT; José Antonio Lorca Valle, Angélica Mendoza Camacho y Montserrat Balcorta Sobrino. El PVEM se perfilaba para competir por separado con Ruth González, esposa del gobernador.

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Los seis nombres que mantienen una postura de unidad en Sonora son Lorenia Valles Sampedro, senadora con licencia; Célida López Cárdenas; María Dolores del Río Sánchez; Javier Lamarque Cano, alcalde con licencia de Cajeme; Froylán Gámez Gamboa, del PT, y Omar del Valle Colosio, del PVEM.

En Tlaxcala destacan Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia; Alfonso Sánchez García, alcalde con licencia de Tlaxcala capital; Carlos Augusto Pérez Hernández; Raymundo Vázquez Conchas; Irma Yordana Garay Loredo, del PT; Juan Salvador Santos Cedillo, del PVEM; Floria María Hernández Hernández; Concepción Sánchez; Héctor Bernardo Paredes Mora y Vicente Emilio Ponce Cano.

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El PT se aleja de Morena en dos estados clave

La tensión crece en Guerrero y Baja California tras nombramientos hechos con el Partido Verde. (Fotos: Morena)

Morena nombró a Beatriz Mojica Morga para Guerrero y a Julieta Ramírez para Baja California como coordinadoras estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cargos que las perfilan como candidatas virtuales rumbo a los comicios de 2027. Las designaciones, realizadas junto con el Partido Verde, abrieron un distanciamiento con el PT, que cuestionó los procesos y no acudió a los actos.

En Baja California, el comisionado nacional del PT, Jaime Bonilla, condicionó la continuidad de la alianza y promovió la postulación de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.

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La diferencia también ocurre mientras el dirigente petista mantiene una disputa con la gobernadora Marina del Pilar Ávila por audios filtrados en los que se escucha a la mandataria en comunicación con presuntos agentes de Estados Unidos.

Victoriano Wences Real, comisionado político del PT en Guerrero, afirmó que ni él ni la dirección nacional de su partido recibieron invitación para el evento que designó a Mojica como coordinadora. También cuestionó que hubiera mediciones para definir la candidatura.