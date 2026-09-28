¿Cómo preparar pollo en salsa de chipotle? una receta con sabor casero y rendidora para toda la familia

Un plato de pollo cubierto con salsa de chipotle, crema y cebolla morada se sirve junto a una porción de arroz con verduras sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo en salsa de chipotle combina carne tierna con una salsa cremosa, ligeramente picante y con un toque ahumado.

Es una receta casera, económica y perfecta para servir con arroz blanco, patatas o tortillas de maíz.

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El chipotle aporta intensidad sin necesidad de utilizar muchas especias. Para una comida familiar, basta con ajustar la cantidad de chile y acompañar el plato con una guarnición sencilla.

Un plato de barro contiene piezas de pollo bañadas en salsa de chipotle con crema y cilantro, acompañadas de arroz blanco y tortillas de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pollo en salsa de chipotle

Esta receta se prepara con pollo dorado y una salsa triturada de chipotle, tomate, cebolla, ajo, leche y nata. La técnica principal consiste en sellar el pollo y terminar su cocción dentro de la salsa para que quede jugoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

1 kg de pollo troceado, preferiblemente contramuslos deshuesados o pechuga. 2 chiles chipotles en adobo. 2 tomates maduros. 1/2 cebolla. 2 dientes de ajo. 200 ml de nata para cocinar. 150 ml de leche. 250 ml de caldo de pollo. 2 cucharadas de aceite de oliva suave. 1 cucharadita de orégano seco. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. 1 cucharadita de maicena, opcional, para espesar la salsa. 600 g de arroz blanco cocido, para acompañar.

Cómo hacer pollo en salsa de chipotle, paso a paso

Limpia el pollo y córtalo en trozos medianos. Sazona con sal, pimienta y orégano. Calienta el aceite en una cazuela amplia. Dora el pollo por todos los lados durante 6 o 8 minutos. Retira el pollo y reserva. No limpies la cazuela: los jugos dorados aportarán más sabor a la salsa. Para preparar la salsa, coloca en el vaso de la batidora los tomates, la cebolla, los ajos, los chipotles, la leche y el caldo. Tritura hasta obtener una mezcla fina. Si quieres un resultado más suave, utiliza solo 1 chile chipotle. Vierte la salsa en la cazuela donde has dorado el pollo. Raspa el fondo con una cuchara de madera para integrar los jugos. Cocina la salsa durante 8 minutos a fuego medio. Remueve de vez en cuando. Añade la nata y mezcla hasta conseguir una salsa de color anaranjado y textura cremosa. Incorpora de nuevo el pollo. Cocina a fuego bajo y con la cazuela tapada durante 15 minutos, hasta que la carne esté tierna. Si la salsa queda demasiado líquida, disuelve la maicena en 2 cucharadas de agua fría. Añádela y cocina durante 2 o 3 minutos más. Prueba y rectifica de sal. Evita que la salsa hierva con fuerza para que la nata no se corte. Sirve el pollo caliente con arroz blanco, patatas cocidas o tortillas de maíz.

Una infografía de Infobae detalla el proceso para cocinar pollo en salsa de chipotle, desde el dorado de las piezas hasta la preparación de la crema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde 6 porciones abundantes.

Si se sirve con una guarnición generosa de arroz, puede alcanzar para 7 u 8 comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar una guarnición abundante:

Calorías: aproximadamente 430 kcal.

Proteínas: 39 g.

Grasas: 25 g.

Hidratos de carbono: 12 g.

Fibra: 2 g.

Sodio: dependerá de la cantidad de sal, caldo y chipotle utilizados.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pollo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlo, utiliza una cazuela a fuego bajo y añade un chorrito de leche si la salsa se ha espesado demasiado.

También puedes congelarlo durante 2 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo poco a poco para conservar la textura de la salsa.