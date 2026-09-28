¿Cómo preparar pollo en salsa de chipotle? una receta con sabor casero y rendidora para toda la familia

El pollo en salsa de chipotle combina carne tierna con una salsa cremosa, ligeramente picante y con un toque ahumado.
Es una receta casera, económica y perfecta para servir con arroz blanco, patatas o tortillas de maíz.
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El chipotle aporta intensidad sin necesidad de utilizar muchas especias. Para una comida familiar, basta con ajustar la cantidad de chile y acompañar el plato con una guarnición sencilla.
Receta de pollo en salsa de chipotle
Esta receta se prepara con pollo dorado y una salsa triturada de chipotle, tomate, cebolla, ajo, leche y nata. La técnica principal consiste en sellar el pollo y terminar su cocción dentro de la salsa para que quede jugoso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de pollo troceado, preferiblemente contramuslos deshuesados o pechuga.
- 2 chiles chipotles en adobo.
- 2 tomates maduros.
- 1/2 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 200 ml de nata para cocinar.
- 150 ml de leche.
- 250 ml de caldo de pollo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva suave.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 1 cucharadita de maicena, opcional, para espesar la salsa.
- 600 g de arroz blanco cocido, para acompañar.
Cómo hacer pollo en salsa de chipotle, paso a paso
- Limpia el pollo y córtalo en trozos medianos. Sazona con sal, pimienta y orégano.
- Calienta el aceite en una cazuela amplia. Dora el pollo por todos los lados durante 6 o 8 minutos.
- Retira el pollo y reserva. No limpies la cazuela: los jugos dorados aportarán más sabor a la salsa.
- Para preparar la salsa, coloca en el vaso de la batidora los tomates, la cebolla, los ajos, los chipotles, la leche y el caldo.
- Tritura hasta obtener una mezcla fina. Si quieres un resultado más suave, utiliza solo 1 chile chipotle.
- Vierte la salsa en la cazuela donde has dorado el pollo. Raspa el fondo con una cuchara de madera para integrar los jugos.
- Cocina la salsa durante 8 minutos a fuego medio. Remueve de vez en cuando.
- Añade la nata y mezcla hasta conseguir una salsa de color anaranjado y textura cremosa.
- Incorpora de nuevo el pollo. Cocina a fuego bajo y con la cazuela tapada durante 15 minutos, hasta que la carne esté tierna.
- Si la salsa queda demasiado líquida, disuelve la maicena en 2 cucharadas de agua fría. Añádela y cocina durante 2 o 3 minutos más.
- Prueba y rectifica de sal. Evita que la salsa hierva con fuerza para que la nata no se corte.
- Sirve el pollo caliente con arroz blanco, patatas cocidas o tortillas de maíz.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta cantidad rinde 6 porciones abundantes.
Si se sirve con una guarnición generosa de arroz, puede alcanzar para 7 u 8 comensales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, sin contar una guarnición abundante:
- Calorías: aproximadamente 430 kcal.
- Proteínas: 39 g.
- Grasas: 25 g.
- Hidratos de carbono: 12 g.
- Fibra: 2 g.
- Sodio: dependerá de la cantidad de sal, caldo y chipotle utilizados.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el pollo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlo, utiliza una cazuela a fuego bajo y añade un chorrito de leche si la salsa se ha espesado demasiado.
También puedes congelarlo durante 2 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo poco a poco para conservar la textura de la salsa.
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