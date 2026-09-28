México

Mancha oscura en el río Pánuco: ¿qué encontraron Marina y Pemex frente a la Refinería Madero?

La presencia de una coloración oscura frente a la Refinería Madero derivó en inspecciones, levantamiento de actas, trabajos de limpieza y muestreos en el río

Marina inspeccionó la zona tras detectar una mancha oscura en el Pánuco.
Marina inspeccionó la zona tras detectar una mancha oscura en el Pánuco.
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Una coloración oscura detectada en las descargas de la Refinería Madero, en las inmediaciones del río Pánuco, llevó a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar acciones de inspección, contención y limpieza.

El reporte ocurrió después de las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 25 de septiembre en la zona de Ciudad Madero, Tamaulipas.

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Pemex informó que, ante la presencia de material oscuro en las descargas colindantes con el río, puso en marcha medidas para prevenir y reducir posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de sus instalaciones.

La empresa señaló que las condiciones generadas por las precipitaciones incrementaron los niveles de agua en los sistemas de drenaje de la refinería y el caudal hacia el área de efluentes.

De acuerdo con Pemex, esta situación pudo favorecer el arrastre de sedimentos hacia el canal Varadero, utilizado para la descarga de aguas residuales.

Marina y autoridades ambientales inspeccionan la zona del Pánuco

El 26 de septiembre se realizó una inspección con participación de personal de ASEA, Marina y Profepa. Durante las acciones se levantaron actas circunstanciadas para documentar las condiciones encontradas en el área y dar seguimiento a la situación.

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La Primera Zona Naval también realizó una supervisión en el sitio. De acuerdo con la información proporcionada sobre la inspección, en la zona se identificó principalmente coque, descrito como sedimento, además de material con apariencia compatible con posible hidrocarburo y algunas trazas de iridiscencia sobre el agua.

Sin embargo, la información disponible no establece que el material observado corresponda de manera confirmada a aceite o hidrocarburo, ni determina una responsabilidad de Pemex por la presencia de la mancha.

Profepa, en conjunto con personal naval, recorrió la margen del río Pánuco correspondiente al lado de Veracruz, donde constató que ya se realizaban trabajos de limpieza.

Las autoridades también establecieron comunicación con pescadores de la zona para conocer sus necesidades y requerimientos.

Pemex despliega 16 unidades para recuperar agua y residuos

Como parte de las labores de atención, Pemex informó que hasta el momento fueron utilizadas 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de ocho y 15 metros cúbicos, para recuperar una mezcla de agua y residuos.

El material recuperado es trasladado a tanques de recuperación dentro de la refinería para su procesamiento. Paralelamente, personal especializado continúa con trabajos de limpieza y recuperación en el río Pánuco y con labores de desazolve de los drenajes pluviales.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

  • Uso de 16 unidades Vactor para recuperar agua y residuos.
  • Colocación y mantenimiento de barreras de contención en los puntos de descarga.
  • Trabajos de limpieza y recuperación en el río Pánuco.
  • Desazolve de los sistemas de drenaje pluvial.
  • Muestreo de agua y sedimentos en diferentes puntos del río.
  • Recolección de muestras a distintas profundidades, tanto río arriba como río abajo.

Pemex indicó que el monitoreo busca revisar las condiciones del agua y los sedimentos en la zona donde fue observada la coloración oscura, así como en puntos ubicados antes y después de ese sitio.

Pescadores reportan presencia de residuos y solicitan revisión

La presencia de la mancha también generó preocupación entre pescadores de la zona. Algunos señalaron que han observado residuos durante periodos de lluvia y pidieron revisar los sistemas de contención de las instalaciones petroleras ubicadas frente al río Pánuco.

De acuerdo con los testimonios difundidos sobre el caso, los pescadores señalaron que el contacto de residuos con embarcaciones y motores puede implicar trabajos adicionales de limpieza, mantenimiento y reparación.

También expresaron preocupación por posibles afectaciones derivadas del contacto con materiales que identifican como hidrocarburos.

Uno de los pescadores consultados, Moisés Ulloa Serrano, estimó que la reparación de una embarcación afectada podría alcanzar alrededor de 40,000 pesos, además de los costos relacionados con los motores. Estos señalamientos corresponden a testimonios de los trabajadores de la zona y no constituyen una determinación oficial sobre daños derivados del incidente.

Pemex mantiene monitoreo y coordinación por la coloración del río

La inspección oficial reportó la presencia de sedimentos, material con apariencia compatible con posible hidrocarburo y trazas de iridiscencia.

No obstante, la información proporcionada por las autoridades no establece hasta ahora el volumen de material involucrado, la extensión de la zona afectada ni una conclusión definitiva sobre su composición.

Tampoco se ha informado en los datos disponibles cuándo concluirán las labores de limpieza y recuperación.

Pemex señaló que mantiene el seguimiento técnico de la situación en coordinación con las autoridades competentes y que continúan las medidas preventivas en los puntos de descarga.

La empresa también indicó que los trabajos tienen como objetivo atender la situación y reforzar las acciones destinadas a la protección del río Pánuco y del entorno.

Las autoridades ambientales y la Secretaría de Marina mantienen la supervisión del área, mientras continúan los muestreos de agua y sedimentos para dar seguimiento a las condiciones registradas tras las lluvias y la aparición de la coloración oscura.

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