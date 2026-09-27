México

Ante el avance del Huracán Polo, suspenden clases en Los Cabos: así afectará el fenómeno este lunes 28 y martes 29 de septiembre

Polo podría ingresar a Baja California Sur el lunes; autoridades piden prepararse ante lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado

Reja metálica con candado en una escuela de patio mojado, con mochilas en repisas y palmeras inclinadas por el viento bajo un cielo nublado
Una reja con candado asegura el acceso a una escuela vacía mientras fuertes vientos sacuden las palmeras costeras.
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El huracán Polo, de categoría 3, se acerca a Baja California Sur. Ante el cambio previsto en su trayectoria, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) envió a la entidad una Misión ECO para reforzar la preparación, el alertamiento y la coordinación con autoridades estatales y municipales.

Una de las imágenes difundidas por las autoridades señala un posible ingreso a tierra en Baja California Sur el lunes 28 de septiembre. El gobierno estatal prevé que los efectos del ciclón aumenten y mantiene especial atención sobre las condiciones del lunes 28 y martes 29. El pronóstico puede cambiar conforme avance el fenómeno.

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Como medida preventiva, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó suspender las actividades escolares en Los Cabos y, para el lunes 28, en los cinco municipios de Baja California Sur. Las autoridades pidieron a la población seguir los avisos oficiales sin esperar a que empeoren la lluvia, el viento o el oleaje.

¿Cómo afectará el huracán Polo este lunes 28 y martes 29 de septiembre?

La circulación de Polo mantiene condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, de acuerdo con el comunicado de la CNPC. La evolución de su trayectoria determinará dónde se presentarán los efectos más severos durante el lunes y el martes.

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La imagen de trayectoria adjunta ubica al huracán a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, con desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora. En ese reporte, Polo registra vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora. Se trata de datos del momento en que se elaboró esa imagen, por lo que deben consultarse los avisos posteriores para conocer su posición e intensidad actualizadas.

El gráfico también muestra la posibilidad de que Polo ingrese a territorio sudcaliforniano el lunes 28. Esto es un pronóstico, no una confirmación de que tocará tierra: tanto el punto de ingreso como el momento y la intensidad del ciclón pueden variar.

En un boletín de alerta temprana emitido a las 07:00 horas del domingo 27 de septiembre, la CNPC colocó a Comondú, Loreto, Mulegé, La Paz y Los Cabos en alerta verde, que corresponde a peligro bajo en ese corte. Para Baja California Sur, el boletín estimó lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, vientos de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de tres a cinco metros. Su periodo de validez concluía a las 19:00 horas del domingo; el nivel de alerta y las condiciones previstas para lunes y martes requieren seguimiento en nuevos avisos.

Boletín informativo del Gobierno de México sobre alerta verde por huracán de categoría tres en municipios de Baja California Sur
El Sistema Nacional de Protección Civil emite una alerta verde de peligro bajo para Baja California Sur por un huracán de categoría tres en el océano Pacífico.
Infografía con un mapa del pronóstico de trayectoria del huracán Polo y un panel con datos de localización, vientos y desplazamiento
Un boletín del Sistema Nacional de Protección Civil detalla la trayectoria y los vientos del huracán Polo de categoría 3 frente a las costas de Baja California Sur, México.

Suspenden clases en Baja California Sur y refuerzan la preparación

El gobierno de Baja California Sur informó que prepara el despliegue de personal, maquinaria y equipo hacia Comondú y Mulegé. También señaló que integrantes de las Fuerzas Armadas permanecen en fase preventiva para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles afectaciones.

La Misión ECO enviada por la CNPC dará seguimiento a las comunidades que podrían verse afectadas por lluvia, viento, oleaje o escurrimientos. Además, la coordinación nacional mantiene comunicación con las autoridades locales para identificar zonas que requieran atención y verificar las condiciones de los refugios temporales.

La suspensión de clases es una medida preventiva. Las familias deben atender las indicaciones de las autoridades educativas y de Protección Civil de su municipio, especialmente si se anuncian cambios para el martes 29.

Recomendaciones ante lluvias, vientos y oleaje por Polo

La CNPC pidió tomar medidas desde ahora, mientras las condiciones permitan prepararse con seguridad. Estas son las principales recomendaciones para la población:

  • Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.
  • Evitar playas, zonas rocosas, escolleras y otros puntos expuestos al oleaje. En Los Cabos, las autoridades advierten que las olas pueden alcanzar lugares que parecen seguros y arrastrar a las personas.
  • No cruzar arroyos, ríos ni calles con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.
  • Evitar cauces de arroyo y zonas susceptibles de inundación.
  • Asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento; limpiar azoteas, desagües, canales y coladeras cuando sea seguro hacerlo.
  • Identificar el refugio temporal más cercano y las rutas para llegar a él.
  • Preparar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua y artículos básicos.
  • Atender de inmediato cualquier instrucción oficial de evacuación o traslado.

Aunque el boletín del domingo marcaba alerta verde para los cinco municipios sudcalifornianos, la cercanía prevista de Polo exige consultar las actualizaciones. La categoría del huracán describe su intensidad; el nivel de alerta para la población depende también de la distancia, la trayectoria y los efectos esperados en cada zona.

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