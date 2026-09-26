Alfonso Durazo jura lealtad a Sheinbaum desde Sonora, ella le corresponde: destaca justicia social, laboral y ambiental en su administración

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El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le juró lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por la entidad, en el marco de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno; en respuesta, la mandataria se refirió a él como “el mejor gobernador que ha tenido Sonora” y destacó los avances durante su administración.

Como parte de su gira por la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria visitó el estado de Sonora, donde compartió los logros que ha conseguido su administración y la del gobernador en dos años de gobierno.

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Desde el Centro de Usos Múltiples —un recinto cerrado, a diferencia de otras giras que ha realizado—, el gobernador Alfonso Durazo recibió a la presidenta entre ovaciones de los asistentes, y afirmó que la entidad reconoce su respaldo ante problemas que enfrentan sectores productivos, pueblos originarios y familias beneficiarias de los programas sociales.

Durazo jura lealtad ante Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, Durazo, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señaló que “gobernar una nación no es competir por quién grita más fuerte”, y agregó que la presidenta ha defendido a México sin convertir las diferencias políticas en una confrontación permanente.

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También destacó lo que llamó un estilo de gobierno austero, sencillo y comprometido con los valores de la Cuarta Transformación. En ese contexto, el funcionario estatal reiteró su apoyo a la presidenta y su lealtad, así como la del pueblo sonorense.

“Tenga la certeza de que aquí en Sonora vamos a estar siempre a la altura de su ejemplo. Cuente siempre con nosotros, con nuestro compromiso, con nuestra lealtad”, dijo Durazo.

El gobernador agregó que los sonorenses llevarán a Sheinbaum “siempre” en sus corazones, antes de cerrar su intervención con un agradecimiento a la presidenta.

Sheinbaum reconoce la administración de Alfonso Durazo

En respuesta, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de Alfonso Durazo al frente del gobierno estatal y lo definió como “el mejor gobernador que ha tenido Sonora”.

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La presidenta destacó que durante su administración hay avances vinculados con la justicia social, laboral y ambiental en la entidad. Sus señalamientos ocurren durante una gira en la que presenta ante la población las acciones de su Segundo Informe de Gobierno.

El reconocimiento de Sheinbaum se da en medio de la exposición de Durazo sobre el respaldo federal a los sectores agropecuario, portuario y social de Sonora.

La presidenta y el gobernador colocaron en el centro de sus mensajes la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, así como la continuidad de los programas sociales y los proyectos de infraestructura para la entidad.

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