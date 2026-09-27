Huracán Polo deja dos menores muertos y tres desaparecidos en oeste de México

Guardar

(Actualiza con número de fallecidos y otros datos)

Guadalajara (México), 27 sep (EFE).- Al menos dos menores murieron y tres personas permanecen desaparecidas este domingo en el estado de Jalisco, oeste de México, por emergencias relacionadas con las lluvias y el fuerte oleaje derivados del huracán Polo, mientras el ciclón avanza hacia Baja California Sur.

PUBLICIDAD

Los cuerpos de dos niños, de tres y 12 años, fueron localizados en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende, después de que una creciente súbita arrastrara la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes.

Los dos menores eran miembros de una misma familia de cuatro integrantes, antes reportada como desaparecida.

“Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa”, dio a conocer el gobernador Pablo Lemus anteriormente.

PUBLICIDAD

Añadió que desde las primeras horas de este domingo, fueron desplegados dos helicópteros estatales para localizar lo más pronto posible a la familia.

Los menores fueron encontrados aproximadamente a 700 metros de la vivienda familiar, mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sus padres aguas abajo del cauce, apoyados por los helicópteros Fénix y Black Hawk del Gobierno de Jalisco.

También personal de Protección Civil y Bomberos mantiene labores de búsqueda a pie tierra aguas abajo de la zona afectada.

En Puerto Vallarta, Protección Civil todavía buscan a una turista que había viajado al balneario desde San Luis Potosí e ingresó al mar el sábado del que ya no pudo salir debido al fuerte oleaje.

La mujer, de 24 años de edad, había ingresado pese a que la playa contaba con bandera roja de prevención que prohíbe el nado. La turista es buscada con motos acuáticas y drones.

Las fuertes lluvias del sábado por la noche provocaron además derrumbes y deslaves en distintos puntos de la carretera estatal 555 que va de Talpa de Allende a Tomatlán.

Autoridades estatales advirtieron de la formación de la depresión tropical Dieciocho - E que se desplaza hacia el oeste-noroeste y que en los próximos días avanzará hacia las costas de Jalisco y podría intensificarse rápidamente conforme se aproxime al estado.

PUBLICIDAD

Esta evolución favorecerá un aumento de las lluvias, acompañado de oleaje elevado y rachas de viento fuertes en la zona costera de la entidad. EFE