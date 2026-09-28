¿Estuvo México en el discurso de Netanyahu? Equipo de Vasconcelos aclara que el embajador no asistió

El equipo del embajador y representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, informó en X que él “nunca estuvo presente” en la sala de la Asamblea General durante la intervención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El mensaje llegó tras críticas en redes sociales por su supuesta presencia o silencio ante la protesta de decenas de delegaciones.
¿Qué dijo el equipo de Vasconcelos?
La publicación, firmada por el “Equipo del embajador Vasconcelos”, sostiene que con mayor información se habrían evitado los insultos dirigidos al diplomático. También señala que el embajador no responde mensajes en esa red por falta de tiempo y que da por concluido el tema.
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El texto no explica dónde estaba el embajador ni si otro integrante de la misión mexicana ocupó el asiento del país.
Netanyahu, con orden de arresto de la Corte Penal Internacional
Netanyahu es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), emitida el 21 de noviembre de 2024. Según Noticias ONU, los jueces vieron motivos razonables para creer que es responsable, como coautor, del crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra. También lo vinculan con los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
La Sala añadió que los presuntos crímenes de lesa humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza. La orden también alcanzó al entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
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Netanyahu y otros líderes israelíes rechazaron la solicitud de la Fiscalía de la CPI y la calificaron de “antisemita”, según medios internacionales. Estados Unidos afirmó que el tribunal no tiene jurisdicción. La CPI no cuenta con policía propia y depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes.
Genocidio y derechos humanos: quién lo señala
La orden de la CPI no incluye el cargo de genocidio. Sin embargo, hay que recordar que una comisión de investigación de la ONU concluyó en 2025 que autoridades y fuerzas israelíes habían cometido actos de genocidio contra palestinos en Gaza. Israel rechaza esa acusación, y Netanyahu la negó en su discurso.
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Proceso reportó que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además de agencias de la ONU, han denunciado acciones del ejército israelí en Gaza y de colonos en territorios palestinos ocupados.
El contexto en Gaza y los territorios ocupados
La ofensiva de tres años en Gaza ha dejado más de 74 mil muertos, la mayoría civiles, y casi dos millones de desplazados. Proceso menciona una cifra de más de 70 mil palestinos muertos. Ambos datos se atribuyen a esos medios.
Israel mantiene presencia y control en territorios palestinos que organismos como Amnistía Internacional califican de ocupados. En su discurso, Netanyahu reiteró que Cisjordania pertenece a Israel.
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¿Cuántos delegados abandonaron la sala?
El 24 de septiembre, en el 81.º periodo de sesiones, decenas de delegaciones salieron del recinto cuando Netanyahu subió al podio. La protesta fue impulsada por la Misión de Palestina ante la ONU, que pidió a otras delegaciones sumarse.
- 77 delegaciones: cifra difundida por Israel, cuya delegación fue vista anotando los países que salían, según El Mostrador.
- “La mayoría” de los 193 miembros: versión de La Jornada, que difiere del conteo israelí.
- Sin lista oficial: hasta el momento, ni la ONU ni un organismo internacional han publicado qué delegaciones se retiraron.
Según La Jornada, Estados Unidos, varias naciones europeas, Panamá y Paraguay permanecieron sentados. El presidente de la sesión, Khalilur Rahman, pidió orden en varias ocasiones.
¿Qué dijo Netanyahu?
Antes de su discurso, se dirigió a quienes salieron y los llamó “cobardes morales”, según medios que cubrieron la sesión. Después advirtió sobre el peligro global de Irán, negó que Israel cometa genocidio en Gaza y criticó a Europa.
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¿Qué dijo el canciller Roberto Velasco?
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, habló en el debate general en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Palestina: reiteró el reconocimiento de México al Estado de Palestina y la defensa, durante décadas, de la solución de dos Estados, según La Jornada y Resumen Latinoamericano.
- Derecho internacional: afirmó que el derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza y que la población civil debe ser protegida, de acuerdo con Enlace Judío.
- Soberanía: dijo que la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales, según Infobae.
- Otros temas: ratificó el respaldo a Cuba y llamó a renovar la ONU.
Reacciones fuera de la sala
Miles de personas protestaron en Nueva York. Según CNN en Español, entre las consignas se escuchaban “Palestina libre” y “Te acusamos de genocidio”. El Departamento de Policía de Nueva York detuvo a decenas de manifestantes antes del discurso, y La Jornada reportó que entre los detenidos estaba la exsoldado Chelsea Manning.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a una manifestación y dijo que lo ocurrido en Gaza es un genocidio, según Anadolu citada por ANI. El Departamento de Estado de EU anunció que revocará su visa por lo que calificó de acciones “incendiarias”.
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El presidente palestino, Mahmud Abbas, intervino mediante un video pregrabado, luego de que Estados Unidos le negó la visa para asistir en persona.
¿Qué pasó con la delegación de México?
Los reportes se contradicen: De Luna Noticias indica que permaneció en la sala, mientras otro medio afirma que se sumó a la salida. El conteo israelí, según El Chamuco, no incluye a México, aunque ese medio advierte que la lista no explica los motivos de cada ausencia. No hay confirmación oficial de la SRE ni de la Misión de México.
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