Cucarachas en el baño: qué hacer si encuentras una y cómo evitar que salgan más

Los baños en México reciben visitas de dos especies distintas de cucaracha, y el tamaño del ejemplar revela de inmediato el origen del problema.
Una viene del drenaje; la otra podría anidar dentro de la vivienda.
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Si el ejemplar mide entre 3.5 y 5 centímetros, es café rojizo y tiene alas, se trata de la Periplaneta americana, la llamada cucaracha de alcantarilla, cucaracha gigante o voladora.
Su presencia indica que hay una vía de acceso abierta desde el sistema de drenaje.
Si en cambio mide apenas entre 1 y 1.5 centímetros, es de color amarillento y no vuela, corresponde a la Blattella germanica, la cucaracha alemana, conocida como cucaracha doméstica.
Verla en el baño significa que ya puede existir un nido oculto en algún punto del interior de la vivienda.
La cucaracha americana entra por el drenaje, no vive en el baño
Según el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), esta especie habita en sistemas de alcantarillado municipales, drenajes y tanques sépticos.
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Sube a los espacios domésticos de noche, cuando el sifón de la coladera se seca o el conducto queda sin cubierta.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda mantener las coladeras del baño cubiertas y libres de basura, además de sellar huecos en paredes y techos para evitar que la plaga se aloje en la vivienda.
Sin esta barrera, el resto de las medidas resulta insuficiente.
El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud precisa que esta especie prefiere ambientes húmedos y cálidos, con una temperatura ideal de 28 grados centígrados.
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Por eso aparece con más frecuencia durante el calor intenso o las lluvias.
Bloquear la coladera suele bastar para detener a la cucaracha americana
Si la cucaracha encontrada mide más de tres centímetros y tiene alas, el problema no está dentro del baño sino en la tubería.
Cubrir físicamente las coladeras de la regadera y el lavabo corta la conexión directa con el alcantarillado.
Mantener los sifones llenos de agua —incluidos los de baños de visita poco usados— es de las medidas más directa, según documenta la UACJ.
Un sifón seco funciona como puerta abierta entre el drenaje y la vivienda.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres suma dos acciones: sellar huecos en paredes y techos, y limpiar la grasa acumulada en la cocina, ya que ambos factores favorecen que la plaga se aloje en la vivienda.
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La NOM-251-SSA1-2009 también exige trampas de grasa en los drenajes donde se generen residuos de aceites y alimentos, otro punto que reduce el atractivo del sistema de tuberías para esta especie.
La cucaracha alemana sí anida dentro del hogar y mide menos de 1.5 centímetros
Esta especie depende por completo del ambiente doméstico para sobrevivir, a diferencia de la cucaracha americana, que puede vivir en el exterior sin problema.
Así lo indica una tesis del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre biología y control de cucarachas en la Ciudad de México.
Se esconde detrás de marcos de espejos y cuadros, debajo del mueble del lavabo, en las bisagras, detrás de electrodomésticos y dentro de las ranuras de los azulejos.
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Ahí encuentra el calor y la humedad constante que necesita para reproducirse.
Limpieza profunda y un especialista, la clave contra la cucaracha alemana
Bloquear rejillas no sirve contra esta especie porque el nido puede ya estar establecido adentro. La estrategia efectiva es atacar directamente el refugio, no la vía de entrada.
La limpieza profunda es el primer paso: eliminar restos de comida, cabello y jabón acumulado en el mueble del lavabo y las ranuras de los azulejos reduce las fuentes de alimento que sostienen a la colonia dentro del baño.
Mantener secas las zonas críticas —debajo del lavabo, detrás de espejos y en las juntas de los azulejos— también limita las condiciones de humedad que el insecto necesita para sobrevivir y reproducirse.
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Si la infestación persiste después de la limpieza y el sellado de grietas, o si los ejemplares reaparecen en pocos días, la recomendación es contactar a un especialista certificado en control de plagas.
Un profesional puede identificar el punto exacto del nido y aplicar el tratamiento adecuado, algo que resulta difícil de lograr sin equipo ni capacitación específica.
Mientras tanto, mantener secas las zonas críticas del baño y eliminar restos de comida presentes en todo el hogar acumulado reduce las condiciones que permiten que la colonia se sostenga dentro del espacio.
Ventilar y secar el baño evita que la humedad atraiga a la cucaracha alemana
Ventilar el baño después de cada uso, con extractor o ventana abierta, evita que la humedad se acumule en las superficies donde la cucaracha alemana busca refugio.
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Secar el piso y las paredes tras el baño, así como no dejar toallas húmedas acumuladas, elimina una de las condiciones que estas especies necesitan para sobrevivir, ya que las ninfas son más sensibles a la desecación que los adultos.
La limpieza con soluciones jabonosas no solo elimina restos de materia orgánica, también destruye las feromonas de agregación presentes en las heces, fundamentales para que la colonia se comunique y establezca nuevos refugios.
Ambas especies portan bacterias que causan enfermedades gastrointestinales
La cucaracha americana y la cucaracha alemana funcionan como vectores mecánicos de bacterias que provocan infecciones gastrointestinales, según una tesis de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM sobre estas dos especies como portadoras de agentes infecciosos.
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Ambas especies urbanas pueden portar hasta 40 bacterias patógenas en su organismo, entre ellas Salmonella, Shigella, Escherichia coli y Staphylococcus, asociadas a disentería e infecciones intestinales, de acuerdo con un boletín del Instituto de Biología de la UNAM.
La cucaracha americana arrastra en su cuerpo lo que recoge en el alcantarillado.
No pica ni transmite enfermedades de forma directa, pero deposita esas bacterias sobre superficies, toallas y utensilios al caminar sobre ellos.
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