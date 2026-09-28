México

Cucarachas en el baño: qué hacer si encuentras una y cómo evitar que salgan más

El tamaño y el color del insecto que aparece en el baño son las primeras pistas para saber si el origen está en el drenaje o dentro de la propia vivienda

Una cucaracha marrón sobre baldosas claras en el piso de un baño frente a la base de un inodoro blanco.
Identificar la especie de cucaracha que aparece en el baño es el primer paso para elegir el método correcto de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los baños en México reciben visitas de dos especies distintas de cucaracha, y el tamaño del ejemplar revela de inmediato el origen del problema.

Una viene del drenaje; la otra podría anidar dentro de la vivienda.

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Si el ejemplar mide entre 3.5 y 5 centímetros, es café rojizo y tiene alas, se trata de la Periplaneta americana, la llamada cucaracha de alcantarilla, cucaracha gigante o voladora.

Su presencia indica que hay una vía de acceso abierta desde el sistema de drenaje.

Una cucaracha de color marrón sobre una superficie de madera oscura.
En los hogares mexicanos conviven dos especies principales de cucaracha, cada una con hábitos y soluciones distintas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en cambio mide apenas entre 1 y 1.5 centímetros, es de color amarillento y no vuela, corresponde a la Blattella germanica, la cucaracha alemana, conocida como cucaracha doméstica.

Verla en el baño significa que ya puede existir un nido oculto en algún punto del interior de la vivienda.

La cucaracha americana entra por el drenaje, no vive en el baño

Según el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), esta especie habita en sistemas de alcantarillado municipales, drenajes y tanques sépticos.

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Sube a los espacios domésticos de noche, cuando el sifón de la coladera se seca o el conducto queda sin cubierta.

Cucaracha marrón y beige con antenas largas, emergiendo de una coladera metálica circular en un piso de baldosas claras.
Esta especie utiliza el sistema de alcantarillado como su hábitat, no las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda mantener las coladeras del baño cubiertas y libres de basura, además de sellar huecos en paredes y techos para evitar que la plaga se aloje en la vivienda.

Sin esta barrera, el resto de las medidas resulta insuficiente.

El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud precisa que esta especie prefiere ambientes húmedos y cálidos, con una temperatura ideal de 28 grados centígrados.

Por eso aparece con más frecuencia durante el calor intenso o las lluvias.

Una cucaracha de color marrón rojizo con antenas largas y alas entreabiertas sobre un suelo de baldosas blancas.
Su tamaño y capacidad de volar distancias cortas la hacen fácil de identificar frente a otras especies urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloquear la coladera suele bastar para detener a la cucaracha americana

Si la cucaracha encontrada mide más de tres centímetros y tiene alas, el problema no está dentro del baño sino en la tubería.

Cubrir físicamente las coladeras de la regadera y el lavabo corta la conexión directa con el alcantarillado.

Mantener los sifones llenos de agua —incluidos los de baños de visita poco usados— es de las medidas más directa, según documenta la UACJ.

Un sifón seco funciona como puerta abierta entre el drenaje y la vivienda.

Vista cercana de manos con guantes amarillos limpiando un inodoro blanco; una mano usa un cepillo y la otra sostiene una esponja verde y una toalla naranja.
Además de no dejar coladeras abiertas, evitar la acumulación de agua en pisos y esquinas del baño reduce el riesgo de nuevas infestaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres suma dos acciones: sellar huecos en paredes y techos, y limpiar la grasa acumulada en la cocina, ya que ambos factores favorecen que la plaga se aloje en la vivienda.

La NOM-251-SSA1-2009 también exige trampas de grasa en los drenajes donde se generen residuos de aceites y alimentos, otro punto que reduce el atractivo del sistema de tuberías para esta especie.

Cuatro imágenes de primer plano muestran agua saliendo de un caño galvanizado, un grifo de bronce, una tubería de PVC y un caño metálico oxidado.
La limpieza de grasa acumulada en tuberías reduce el atractivo del sistema de drenaje para esta especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cucaracha alemana sí anida dentro del hogar y mide menos de 1.5 centímetros

Esta especie depende por completo del ambiente doméstico para sobrevivir, a diferencia de la cucaracha americana, que puede vivir en el exterior sin problema.

Así lo indica una tesis del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre biología y control de cucarachas en la Ciudad de México.

Tres cucarachas alemanas caminan en fila sobre una superficie de madera de un armario de cocina, una liderando y dos siguiendo de cerca, con luz tenue.
Su tamaño reducido le permite esconderse en espacios que pasan desapercibidos durante la limpieza habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se esconde detrás de marcos de espejos y cuadros, debajo del mueble del lavabo, en las bisagras, detrás de electrodomésticos y dentro de las ranuras de los azulejos.

Ahí encuentra el calor y la humedad constante que necesita para reproducirse.

Limpieza profunda y un especialista, la clave contra la cucaracha alemana

Bloquear rejillas no sirve contra esta especie porque el nido puede ya estar establecido adentro. La estrategia efectiva es atacar directamente el refugio, no la vía de entrada.

La limpieza profunda es el primer paso: eliminar restos de comida, cabello y jabón acumulado en el mueble del lavabo y las ranuras de los azulejos reduce las fuentes de alimento que sostienen a la colonia dentro del baño.

Vista trasera de una persona trapeando el suelo de baldosas grises de una cocina moderna con gabinetes blancos y electrodomésticos de acero inoxidable, con un perro.
Detectar el refugio exacto del insecto requiere experiencia técnica que un especialista certificado puede ofrecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener secas las zonas críticas —debajo del lavabo, detrás de espejos y en las juntas de los azulejos— también limita las condiciones de humedad que el insecto necesita para sobrevivir y reproducirse.

Si la infestación persiste después de la limpieza y el sellado de grietas, o si los ejemplares reaparecen en pocos días, la recomendación es contactar a un especialista certificado en control de plagas.

Un profesional puede identificar el punto exacto del nido y aplicar el tratamiento adecuado, algo que resulta difícil de lograr sin equipo ni capacitación específica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La limpieza del hogar ayuda a evitar que quede alimento disponible para esta especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, mantener secas las zonas críticas del baño y eliminar restos de comida presentes en todo el hogar acumulado reduce las condiciones que permiten que la colonia se sostenga dentro del espacio.

Ventilar y secar el baño evita que la humedad atraiga a la cucaracha alemana

Ventilar el baño después de cada uso, con extractor o ventana abierta, evita que la humedad se acumule en las superficies donde la cucaracha alemana busca refugio.

Secar el piso y las paredes tras el baño, así como no dejar toallas húmedas acumuladas, elimina una de las condiciones que estas especies necesitan para sobrevivir, ya que las ninfas son más sensibles a la desecación que los adultos.

Una persona vista de espaldas con una toalla pasa un secador de goma sobre la mampara de vidrio con agua dentro de un baño.
Secar toallas y superficies después de cada uso limita las condiciones ideales para su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza con soluciones jabonosas no solo elimina restos de materia orgánica, también destruye las feromonas de agregación presentes en las heces, fundamentales para que la colonia se comunique y establezca nuevos refugios.

Ambas especies portan bacterias que causan enfermedades gastrointestinales

La cucaracha americana y la cucaracha alemana funcionan como vectores mecánicos de bacterias que provocan infecciones gastrointestinales, según una tesis de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM sobre estas dos especies como portadoras de agentes infecciosos.

Ambas especies urbanas pueden portar hasta 40 bacterias patógenas en su organismo, entre ellas Salmonella, Shigella, Escherichia coli y Staphylococcus, asociadas a disentería e infecciones intestinales, de acuerdo con un boletín del Instituto de Biología de la UNAM.

Dos cucarachas pequeñas sobre una encimera de madera con migas de pan, una taza blanca al lado y un fregadero al fondo.
Aunque no transmiten enfermedades de forma directa, ambas especies pueden contaminar superficies domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cucaracha americana arrastra en su cuerpo lo que recoge en el alcantarillado.

No pica ni transmite enfermedades de forma directa, pero deposita esas bacterias sobre superficies, toallas y utensilios al caminar sobre ellos.

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