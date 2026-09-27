De qué habla “El Niño de la Tuna”, canción dedicada al Chapo Guzmán que cantó Emma Coronel en EEUU

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán asistió a una fiesta del streamer sinaloense Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, en Los Ángeles, California.

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Emma Coronel Aispuro volvió a aparecer junto a figuras del entretenimiento digital y la música regional mexicana.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán asistió a una fiesta del streamer sinaloense Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, en Los Ángeles, California, donde en un momento de la celebración cantó “El Niño de la Tuna”, uno de los corridos más conocidos dedicados al exlíder del Cártel de Sinaloa.

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La escena ocurre semanas después de que Coronel comenzara una nueva etapa como creadora de contenido. El pasado agosto debutó en Kick junto a Lonche de Huevito y Guillermo Peña, “Willito”, en una transmisión de más de cinco horas en la que habló de su relación con Guzmán y de su experiencia en prisión.

Emma Coronel asistió a la fiesta del streamer Lonche de Huevito en Los Ángeles, California. (X)

Así surgió la amistad entre Emma Coronel y Lonche de Huevito

Víctor Ordóñez, originario de Los Mochis, Sinaloa, comenzó a ganar notoriedad en redes sociales y posteriormente consolidó una comunidad de millones de seguidores. Su contenido incluye videojuegos, transmisiones en vivo, viajes, entretenimiento y colaboraciones con otras figuras de internet.

La relación pública con Emma Coronel tomó fuerza el 24 de agosto de 2026, cuando ambos aparecieron junto a “Willito” en el debut de la exreina de belleza en Kick. Durante aquella transmisión, Coronel contó detalles de su vida personal y recordó que conoció a “El Chapo” cuando tenía 17 años, durante una fiesta en Canelas, Durango.

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Desde entonces, Ordóñez se convirtió en uno de los acompañantes de Coronel en esta incursión en el streaming.

¿De qué habla la canción “El Niño de la Tuna”?

El corrido de Roberto Tapia presenta una versión musicalizada de distintos episodios atribuidos a la vida de Joaquín Guzmán. El inicio se concentra en su infancia en la sierra de Sinaloa y en las dificultades económicas de su familia.

Uno de los pasajes señala que, siendo niño, Guzmán habría vendido naranjas para ayudar en casa. La canción también menciona su origen en Badiraguato y posteriormente aborda su incorporación al mundo del narcotráfico.

Otro segmento menciona a Ismael “El Mayo” Zambada e Ignacio Coronel y presenta al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. La letra también hace referencia al propio apodo de Guzmán.

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Los cantantes Gerardo Ortiz y Roberto Tapia posan junto al streamer Lonche de Huevito durante una reunión. (Instagram: Roberto Tapia)

La parte final cambia de tono para hablar de sus hijos. El corrido recuerda a Édgar Guzmán López, asesinado en 2008, y menciona a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán.

El tema concluye con referencias a Badiraguato y Jesús María, comunidad de Culiacán vinculada a la familia Guzmán López.

“El Niño de la Tuna” fue incluido en un álbum homónimo de Roberto Tapia y posteriormente apareció en recopilaciones de corridos del cantante.

Roberto Tapia, intérprete del tema, fue amenazado por La Mayiza

El nombre de Roberto Tapia también apareció en los volantes distribuidos desde avionetas en Culiacán en enero de 2025. Los documentos incluyeron fotografías y nombres de 25 músicos, influencers y figuras públicas a quienes acusaron, sin aportar pruebas públicas, de tener vínculos con Los Chapitos.

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Entre los señalados estaba Tapia. Los panfletos contenían amenazas contra las personas incluidas y las acusaban de colaborar con esa facción del Cártel de Sinaloa. La autoría de los volantes no ha sido confirmada oficialmente.

El exintegrante del Cártel de Sinaloa, Camilo Ochoa, atribuyó las amenazas a La Mayiza: “Salimos 25 en un volante. Que se ponga a investigar a ver si tienen vínculos con el narcotráfico y se va a dar cuenta que fue nada más por sembrar el terror, que están matando inocentes”, declaró.

Crédito: Redes sociales

Gerardo Ortiz también asistió a la fiesta

La celebración de Lonche de Huevito reunió además a Gerardo Ortiz, cantante de música regional mexicana cuyo nombre también apareció en el contexto de los señalamientos contra artistas en Sinaloa.

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Ortiz enfrenta un expediente judicial distinto en Estados Unidos. En noviembre de 2025 se declaró culpable de realizar actividades financieras relacionadas con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y posteriormente recibió una multa de 1.5 millones de dólares.

Su presencia junto a Emma Coronel y Lonche de Huevito añadió otro nombre conocido de la música regional mexicana a una celebración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.