Fiscalía de Sinaloa logra que “El Dron” se quede en prisión: un juez lo vincula a proceso por el asesinato del influencer César Gastélum

César Gastélum fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla)

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) obtuvo la vinculación a proceso contra Jesús Alberto Hidalgo, alias “El Dron” por el homicidio calificado del influencer César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto cuando transmitía en vivo a las afueras de un restaurante de comida rápida en Culiacán.

El juez de control del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Debido a que “El Dron” enfrentaba ya un proceso penal en Puebla por agredir a balazos a elementos federales el día de su captura, la prisión preventiva por el homicidio de César Gastélum se cumplirá en el mismo penal.

La resolución se dio este viernes 25 de septiembre, en la continuación de la audiencia inicial que había arrancado el miércoles 23 de forma virtual. La defensa de “El Dron” solicitó en esa primera sesión la duplicidad del término constitucional, lo que aplazó la definición de la vinculación a proceso hasta la segunda audiencia.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa afirmó tras la vinculación a proceso que continuará con las investigaciones correspondientes dentro del plazo de tres meses establecido por la autoridad judicial.

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El ataque contra Gastélum ocurrió mientras transmitía en vivo repartiendo comida

El crimen presuntamente realizado por “El Dron” se registró alrededor de las 20:15 horas del 4 de agosto, en el estacionamiento de un KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, a unos metros de la sede de la Fiscalía estatal.

Gastélum, conocido también como “Cesarín”, transmitía en vivo desde la plataforma Kick junto a dos colaboradores, entregando comida a domicilio con uniforme y una mochila de repartidor. Una motocicleta con dos personas a bordo lo interceptó y dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar. La víctima falleció a consecuencia de las heridas.

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El crimen quedó grabado tanto en la transmisión en vivo como en las cámaras de videovigilancia del local. Un segundo video reveló que la motocicleta con los agresores ya había pasado por el lugar minutos antes, y los tres amigos la notaron desde ese momento.

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

Tras el episodio de violencia registrado en video y compartido por miles de personas en redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó, el 5 de agosto, que entre las líneas de investigación se encontraban diversas publicaciones del creador de contenido en las que aludía a una facción de un grupo delictivo, sin especificar cuál. Las autoridades también confirmaron el análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar a los responsables.

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En redes sociales circuló una imagen atribuida al perfil de Instagram de César Gastélum con una gorra con las letras “MZ”, lo que generó especulación sobre una posible referencia a Ismael “El Mayo” Zambada. Otro video, también difundido en redes, lo mostraba junto a compañeros pronunciando la frase “Arriba El Mayo”. Ninguna autoridad confirmó esta interpretación de manera oficial.

El homicidio de César Gastélum se sumó a la lista de creadores de contenido asesinados en Sinaloa desde finales de 2024, en el contexto de la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de ese año. Entre las víctimas figuran Juan Carlos, “El Chilango”; Miguel Vivanco, “El Jasper”; Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”; Agustín Paúl, “El Pinky”; Adalberto Peña, “El Tata”; Víctor Manuel, “El Brasileño”; Gail Castro, hermano del youtuber Markitos Toys; Camilo Ochoa, “El Alucín”, y Gerardo, “El Jerry”.

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La detención de “El Dron” se dio 22 días después del crimen

La captura de Hidalgo se produjo en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derivado de labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, 22 días después del crimen. Durante el despliegue, tres sujetos armados agredieron a los agentes federales que realizaban seguimiento del caso.

César Gastélum fue asesinado el pasado 4 de agosto. Crédito: Especial

Los agentes respondieron al ataque. Uno de los atacantes murió y dos más fueron detenidos: “El Dron” y Jesús Daniel Cázares. En el sitio se aseguraron armas de fuego, cartuchos, narcóticos y un vehículo utilizado por los agresores.

Durante la comparecencia, realizada de manera virtual el 23 de septiembre debido a que el imputado permanecía bajo custodia en Puebla, “El Dron” se reservó su derecho a declarar. La Fiscalía expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y solicitó al juez de control su vinculación a proceso por homicidio calificado, cometido con premeditación y ventaja.

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“El Dron” ya enfrentaba cargos en Puebla antes de la imputación por homicidio

El 30 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la vinculación a proceso de “El Dron” por homicidio en grado de tentativa, delitos contra funcionarios públicos, posesión con fines de suministro de metanfetamina y marihuana, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Un juez de control le impuso también la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en esa causa y declinó la competencia al fuero federal, ante la concurrencia de delitos. Ese expediente derivó de la agresión armada contra agentes federales durante el operativo en que fue detenido, el 26 de agosto, en San Andrés Cholula.

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