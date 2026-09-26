México

Un tenis atorado detuvo escalera eléctrica en estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro

El calzado quedó atorado entre un peldaño y la placa metálica al final del recorrido

El STC informó que las 12 escaleras eléctricas de la estación quedaron disponibles después del retiro del objeto y la revisión. (Especial)
El STC informó que las 12 escaleras eléctricas de la estación quedaron disponibles después del retiro del objeto y la revisión. (Especial)
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La rutina de miles de personas que cruzan cada día por Constituyentes tuvo una pausa inusual la noche del jueves 24 de septiembre.

Un tenis quedó atrapado en una escalera eléctrica de la Línea 7 del Metro y obligó a detener el equipo mientras personal técnico retiraba el calzado.

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Un tenis atorado en una escalera eléctrica de la estación Constituyentes movilizó al personal técnico de la Línea 7 del Metro. (X/ @MetroCDMX)
Un tenis atorado en una escalera eléctrica de la estación Constituyentes movilizó al personal técnico de la Línea 7 del Metro. (X/ @MetroCDMX)

El incidente no afectó la circulación de trenes, pero sí suspendió durante cerca de 40 minutos una de las 12 escaleras eléctricas de la estación. El STC Metro informó que el mecanismo volvió a funcionar después de la revisión realizada por trabajadores especializados.

Un tenis suspendió por 40 minutos la escalera eléctrica en Constituyentes

La interrupción comenzó alrededor de las 19:20 horas, cuando el tenis se atoró entre un peldaño y la placa metálica que marca el final del trayecto. El equipo involucrado fue identificado como COS-1-663-18.

  • La escalera se detuvo de forma inmediata para evitar que el objeto provocara daños en los peldaños o en el sistema mecánico.
  • Personal de instalaciones hidráulicas y electromecánicas acudió a la estación para retirar el tenis y revisar el mecanismo.
  • Las maniobras concluyeron cerca de las 20:00 horas, cuando la escalera eléctrica retomó su operación regular.
  • Las otras 11 escaleras de Constituyentes permanecieron disponibles mientras se atendía el reporte.
El sistema mecánico del equipo COS-1-663-18 se detuvo de forma inmediata para prevenir daños en los peldaños. (X/ @MetroCDMX)
El sistema mecánico del equipo COS-1-663-18 se detuvo de forma inmediata para prevenir daños en los peldaños. (X/ @MetroCDMX)

La escena ocurrió en una estación donde los equipos de movilidad vertical forman parte del traslado diario de pasajeros que conectan con rutas de camiones, oficinas y servicios ubicados en la zona poniente de la Ciudad de México.

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Constituyentes reporta disponibles sus 12 escaleras eléctricas

El Metro indicó que la estación cuenta con 12 escaleras eléctricas, todas en funcionamiento tras la atención del incidente. Los equipos fueron renovados en años recientes como parte de los trabajos en la infraestructura de la Red.

  • El sistema tiene 467 escaleras eléctricas distribuidas en sus distintas líneas y estaciones.
  • El organismo reportó una disponibilidad de 95% de esos equipos para el servicio de los pasajeros.
  • El 5% restante corresponde a escaleras sometidas a mantenimiento cíclico, preventivo o correctivo.
  • La Línea 7 mantiene guardias de personal técnico para supervisar los mecanismos y atender fallas o detenciones.
Las 12 escaleras eléctricas de la estación Constituyentes funcionaron con normalidad tras la atención del incidente. (X/ @MetroCDMX)
Las 12 escaleras eléctricas de la estación Constituyentes funcionaron con normalidad tras la atención del incidente. (X/ @MetroCDMX)

Las escaleras eléctricas facilitan el traslado de adultos mayores, personas con discapacidad, pasajeros con lesiones temporales y usuarios que llevan carriolas, maletas u objetos de mayor peso.

El STC advierte sobre objetos que pueden detener los mecanismos

Tras el incidente, el STC Metro pidió a las personas usuarias revisar sus pertenencias antes de subir a cualquier escalera eléctrica. Un objeto atrapado puede detener el equipo y representar un riesgo para quienes se encuentran en los peldaños.

  • Los usuarios deben mantener los cordones amarrados para evitar que se introduzcan en las partes móviles.
  • Al terminar el recorrido, es necesario avanzar hacia el piso firme para liberar la zona de salida.
  • El Metro recomienda sujetarse del pasamanos y evitar correr, saltar o jugar sobre los escalones.
  • También solicita no arrojar objetos ni derramar líquidos en los mecanismos.
Objetos rescatados en el Metro CDMX
En las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) han sido rescatados una infinidad de objetos. (Metro CDMX)

El tenis fue retirado y la escalera volvió a moverse, pero el incidente dejó una advertencia para quienes transitan a diario por Constituyentes: antes de avanzar, también hay que mirar los pies.

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