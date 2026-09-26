México

Dani Flow contactó a Aleks Syntek para conocerse: el reguetonero deja abierta la puerta para una colaboración

Los artistas planean una reunión próxima tras la controversia que los rodea

dani flow y aleks syntek -México- 19 septiembre
Dani Flow y Aleks Syntek podrían colaborar pronto (Instagram/daniflowmx)
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Aleks Syntek, el cantante que ha criticado continuamente al reguetón, se reunirá esta semana con Dani Flow. Así lo confirmó el propio reguetonero en una reciente entrevista.

El acercamiento llega después de que Syntek protagonizara un episodio polémico durante su presentación gratuita en la alcaldía Benito Juárez, cuando regañó a parte del público y arremetió contra el género urbano. En ese contexto mencionó directamente “Martillazo”, el tema de Dani Flow.

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Dani Flow descarta que la crisis de Syntek sea una estrategia de mercadotecnia

Dani Flow ha sido cercano al tema de Syntek desde que lo mencionó en su concierto (Foto: Instagram)
Dani Flow ha sido cercano al tema de Syntek desde que lo mencionó en su concierto (Foto: Instagram)

El intérprete de Martillazo explicó que ya mantuvo contacto directo con Syntek y que la relación entre ambos mejoró pese al cruce de críticas que habían protagonizado antes del concierto. “Le marcamos, estoy teniendo una muy buena relación con él y ojalá podamos tener una relación mas longeva”, relató Dani Flow.

Sobre el comportamiento que mostró Syntek en el escenario, el reguetonero rechazó que se trate de una jugada publicitaria. “No creo que sea mercadotecnia. Yo creo que es un bajón emocional por el que todos podemos pasar”, afirmó Dani Flow.

¿Habrá colaboración musical entre Dani Flow y Aleks Syntek? Por ahora no existe un proyecto confirmado. El propio Dani Flow señaló que su prioridad es conocer a Syntek en persona y conversar con él, aunque no descartó una futura colaboración si surge la oportunidad.

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El artista agregó una reflexión sobre la vida de los cantantes para explicar su lectura de lo ocurrido. “Los artistas somos muy solitarios y eso nos vuelve más vulnerables”, opinó.

El encuentro entre ambos artistas quedó pactado para el jueves

Aleks Syntek
¿Habrá colaboración musical entre Dani Flow y Aleks Syntek? Por ahora no existe un proyecto confirmado. (Captura de pantalla @alekssyntek.oficial)

Dani Flow adelantó la fecha exacta del primer acercamiento cara a cara con Syntek. “El jueves (se reunirán), yo lo quiero conocer, nada más platicar”, precisó el cantante durante la entrevista.

El propio Dani Flow fue quien propuso el encuentro, según su relato. “Le propuse que nos conociéramos”, detalló, en lo que describió como un gesto para construir un vínculo distinto al que ambos habían mostrado en público.

La iniciativa contrasta con las semanas previas, cuando Dani Flow había llegado a plantear en un encuentro con medios que Syntek podría necesitar ser internado, en referencia a la preocupación que le generó su comportamiento durante el concierto.

La posibilidad de una colaboración queda abierta

Aleks Syntek llora la muerte de Peter Byrne (Instagram/@syntekoficial)
Aleks Syntek llora la muerte de Peter Byrne (Instagram/@syntekoficial)

Consultado directamente sobre si ambos artistas grabarán una canción juntos, Dani Flow evitó cerrar la puerta pero tampoco confirmó nada concreto. “Claro, veremos. No estoy negado a trabajar con nadie pero solo estoy interesado en conocerlo y platicar con él”, respondió el cantante.

La frase deja en claro que, por ahora, el objetivo del encuentro del jueves es exclusivamente personal. Cualquier proyecto musical conjunto dependerá de cómo evolucione la relación entre ambos tras ese primer acercamiento.

El episodio que originó la polémica ocurrió durante el Grito de Independencia, cuando Syntek criticó el reguetón desde el escenario y mencionó canciones del género urbano, entre ellas la de Dani Flow.

Qué dijo Syntek sobre el reguetón durante el Grito de Independencia

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

El origen de la polémica se remonta al 15 de septiembre, cuando Syntek ofreció un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez por el Grito de Independencia. Durante la presentación, interrumpió varias canciones para reclamar al público que no lo defendía de las críticas que recibe por sus opiniones. “Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público, wey”, expresó.

En ese mismo espectáculo, Syntek arremetió contra Bad Bunny y contra la popularidad de “Martillazo”. “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán, a unos weyes cantar ‘Martillazo’”, dijo el intérprete de Duele el amor, de acuerdo con el mismo diario.

El cantante también imitó el acento puertorriqueño frente a los asistentes. “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos, wey, hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, reclamó.

El cantante atribuyó su enojo a un ataque contra sus seguidores

El músico y cantante mexicano Aleks Syntek realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales tras los cuestionamientos generados por sus interacciones con el público durante las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Días después del concierto, Syntek publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció una explicación distinta para su reacción. Aseguró que un grupo de personas había arrojado elotes y cervezas contra parte del público durante una presentación previa.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, escribió el cantante en la publicación citada por el mismo medio. El texto no precisó si ese incidente ocurrió durante el propio concierto del Grito de Independencia o en una presentación distinta.

El episodio no fue aislado dentro de esas fechas patrias. A inicios de septiembre, durante una presentación en la Feria Nacional de Zacatecas, también circularon videos de Syntek con críticas similares contra el reguetón.

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