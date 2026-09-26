México

Congreso de Oaxaca oficializa desaparición de poderes en Juchitán tras detención de Miguel Sánchez Altamirano

La solicitud fue realizada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz

La decisión del Congreso local se dio tras la solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz por la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano. (Crédito: Congreso de Oaxaca)
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Con 35 votos a favor el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, la cual fue solicitada por el gobernador Salomón Jara Cruz este 25 de septiembre de 2026.

La decisión del titular del Ejecutivo estatal se dio a partir de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, quien es acusado por las autoridades mexicanas de tener nexos con la célula delictiva Los Cromos.

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El dictamen fue avalado en sesión extraordinaria, misma que inició a las 18:30 horas, en un encuentro presencial que se tornó con un discurso confrontativo por parte de Movimiento Ciudadano, pero finalizó con el acuerdo de las y los legisladores para desaparecer los poderes en Juchitán.

Diputada de MC resalta índices de violencia en Juchitán

Dulce Alejandra García Morlan, perteneciente a Movimiento Ciudadano (MC), arrancó su discurso frente a la asamblea externando su solidaridad con la población, también resaltó los delitos que han generado intranquilidad a la ciudadanía:

“También quiero compartir mi indignación por todo lo que han tenido que pasar para llegar al punto en el que hoy nos encontramos: los asesinatos, los robos, las extorsiones, las amenazas, el cobro de piso, el miedo permanente de salir a las calles, de llevar a los niños a la escuela o de simplemente salir a trabajar”.

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Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Congreso de Oaxaca oficializa desaparición de poderes en Juchitán tras detención de Miguel Sánchez Altamirano. (Foto: Facebook / Miguel Sánchez)

La intervención de la emecista causó indignación entre los presentes cuando cuestionó el actuar del gobierno de Salomón Jara ante la crisis de inseguridad desatada en la región, así como la falta de pronunciamientos por parte del Grupo Parlamentario de Morena.

Tras ser interrumpida, remarcó que Juchitán es el “tercer municipio más grande de nuestro estado y el más violento, lamentablemente, con más de 350 homicidios contabilizados al momento”. También reconoció el trabajo de las autoridades federales, quienes llevaron a cabo el operativo que derivó en la captura del presidente municipal la mañana del 23 de septiembre.

Lanzó duros cuestionamientos a Salomón Jara, quien hace unos días reconoció que la denuncia de la diseñadora Elvis Guerra fue “la gota que derramó el vaso” para el actuar registrado en los últimos días:

El Gobierno, ¿Dónde estuvo? Tiene mucho que explicar. ¿Cómo es posible que la persona que detuvieron estuvo presente en las mesas de seguridad y nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? Juchitán y Oaxaca merecen la verdad, y las familias del pueblo de Juchitán merecen la verdad”.

La diputada precisó que tras el aval del Congreso ante la solicitud presentada por Jara Cruz, vendrá un proceso igual de importante, “¿quién va a estar al frente de la administración del municipio? Necesitamos garantías de que quien llegue a encabezarlo lo haga de manera capaz, con experiencia, que sea una persona de probidad y que realmente ame a Oaxaca y a Juchitán”.

SSPC procedió al retiro de armas en el municipio

La Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza se quedó sin armamento este 25 de septiembre, debido que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca procedió al retiro completo del equipo táctico de la corporación, la misma jornada en que un juez dictó prisión preventiva contra el alcalde detenido, Miguel Sánchez Altamirano.

La dependencia estatal sostiene que actuó por protocolo, ante la falta de condiciones jurídicas para el resguardo local de las armas. Se trata de 28 armas largas, 27 armas cortas y 2,029 cartuchos útiles de diferentes calibres, según el detalle publicado por la SSPC de Oaxaca en sus redes sociales.

Elementos estatales en la comisaría de Juchitán. Crédito: SSPC Oaxaca
Elementos estatales en la comisaría de Juchitán. Crédito: SSPC Oaxaca

El destino del arsenal fue el Depósito General de Armamento de la corporación, dentro del Cuartel General de la Policía Estatal, en el municipio de Santa María Coyotepec.

Dos causas explican el operativo, de acuerdo con la SSPC de Oaxaca:

  • Por un lado, el municipio carece de presidente tras la detención de Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, el 23 de septiembre.
  • Por otro, el Ayuntamiento no contaba, en ese momento, con las condiciones jurídicas necesarias para mantener la gestión y el resguardo local del equipo táctico y el armamento, según el comunicado oficial de la dependencia.

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