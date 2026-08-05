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¿Quién era César Gastélum, el influencer asesinado en Culiacán?

El influencer sinaloense construyó una comunidad de cientos de miles de seguidores en TikTok, Instagram, YouTube y Kick

César Gastélum fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla)
César Gastélum fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla)
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César Gastélum, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, construyó una comunidad de cientos de miles de personas en redes sociales a partir de sketches de humor, transmisiones en vivo y videos sobre su vida cotidiana. Cuando fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, acumulaba 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y más de 16 mil suscriptores en YouTube.

Dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon a quemarropa mientras grababa contenido para redes sociales afuera de un KFC, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Este crimen se suma a una lista de al menos 10 creadores de contenido asesinados en Sinaloa.

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De sketches cómicos a sus lujos

(Instagram: César Gastélum)
(Instagram: César Gastélum)

Gastélum administraba la cuenta @cesargastelum04 en TikTok, donde superaba los 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram compartía fotografías de viajes, vehículos y eventos, mientras que en YouTube subía blogs, aventuras, recopilaciones de videos virales, contenido de comida, reacciones y videojuegos, entre ellos GTA V.

Su contenido se caracterizaba por sketches de humor, caracterizaciones de personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”, además de covers musicales y videos sobre actividades cotidianas. Ese estilo espontáneo le permitió construir una audiencia fiel en distintas plataformas.

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También realizaba transmisiones en vivo en Kick bajo el alias “compasexor”, donde conversaba con sus seguidores y compartía contenido temático. Fue precisamente durante una de esas transmisiones cuando fue atacado y asesinado.

(Instagram: César Gastélum)
(Instagram: César Gastélum)

En Instagram, Gastélum proyectaba un estilo de vida marcado por viajes, automóviles y salidas nocturnas. En sus publicaciones aparecía posando con un Mini Cooper negro, un Chrysler 300, un convertible azul y un Porsche blanco.

Entre los destinos que documentó figuraban Las Vegas, Pacific Park en Santa Mónica, así como zonas montañosas del noroeste del país. También compartía imágenes de restaurantes, bares, conciertos y eventos como “Culiacán Deluxe”. En varias fotografías vestía prendas de marcas como Ed Hardy, Hugo Boss y Balenciaga, además de portar cadenas y relojes llamativos.

Su último post en Instagram

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

En redes sociales también era relacionado con la influencer “La Beba” (@la_bebaa__), con quien aparecía con frecuencia en videos y colaboraciones. Su última publicación, realizada tres días antes de su muerte, los mostraba juntos con el texto “La verdadera cita fresita”, en donde se les veía bailando, vestidos elegantemente y con un ramo de rosas.

El video acumuló 14,200 “me gusta” y, tras conocerse el crimen, comenzó a llenarse de mensajes de condolencias.

La amistad con “El Gordo Peruci”

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

La cercanía de Gastélum con Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, también era conocida entre sus seguidores. En diciembre de 2024 publicó una fotografía en la tumba del influencer, asesinado previamente en Sinaloa, acompañada del mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”, además de escribir que desde arriba seguiría “echándole carrilla y diciéndome que no le afloje”.

“El Gordo Peruci” forma parte de la lista de creadores de contenido asesinados en Sinaloa en medio de la violencia ligada a las disputas internas del Cártel de Sinaloa, junto con Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, “El Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

Volantes Sinaloa
Crédito: Redes sociales

Otro caso que generó atención rcientemente fue el de Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, quien fue privada de la libertad en Culiacán en enero de 2026 y localizada con vida cuatro días después. La joven, de 20 años, fue interceptada por un grupo de hombres armados al descender de su Tesla Cybertruck en el fraccionamiento Isla Musalá. El video de su levantón se viralizó.

¿Es hermano de Ana Gastélum?

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Tras el asesinato, en redes sociales circuló la versión de que César Gastélum era hermano de Ana Gastélum, esposa del hermano del influencer Markitos Toys. Sin embargo, no existe ninguna prueba que los vincule como familiares más que la coincidencia en el apellido y el lugar de origen.

Además, Ana Gastélum solo tiene dos hermanas. La misma noche del 4 de agosto, minutos después del crimen de César Gastélum, la creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram: “Amo mucho ser la hermana mayor y dar todo por mis hermanas en su día”, en referencia a que estaba conviviendo con ellas por el cumpleaños de una. No hizo ninguna referencia al influencer asesinado.

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