México

Venta de AHMSA queda en suspenso porque ningún comprador pudo acreditar solvencia inmediata

Aunque la propuesta ganadora fue superior al 85 por ciento del precio mínimo, la persona no presentó los documentos que demostrarán que cuenta con los recursos suficientes

Una jueza dejó en vilo la posible venta de AMHSA, después de que el mejor postor no pudo acreditar solvencia inmediata. Crédito: X / @ElHorizontemx
Una jueza dejó en vilo la posible venta de AMHSA, después de que el mejor postor no pudo acreditar solvencia inmediata. Crédito: X / @ElHorizontemx
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Este viernes, se dio a conocer que el intento por concretar la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA), dentro de un proceso de quiebra, derivó en un estancamiento temporal.

Lo anterior, porque ningún postor fue capaz de acreditar el pago de la garantía de seriedad que asciende a 56 millones de dólares.

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Venta de AHMSA se mantiene en suspenso por falta de liquidez de compradores

El Poder Judicial de la Federación reveló hoy los resultados de la audiencia de la subasta, lo que permite que los principales acreedores comerciales (Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme) tomen el control de la empresa en consorcio.

Ante esta situación, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Concurso Mercantiles de la Ciudad de México, Ruth Haggi Huerta García, acordó reajustar los plazos del procedimiento especial de enajenación, con la finalidad de salvaguardar la viabilidad de la compañía como una unidad productiva.

Persona sí presentó oferta, pero no se pudo acreditar su capacidad financiera

Durante la diligencia se informó que una persona física ofreció una postura económica superior al 85 por ciento del valor mínimo establecido en las bases. Sin embargo, no adjuntó la documentación necesaria para acreditar su liquidez inmediata ni su capacidad financiera.

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“Sin acreditar con documento alguno su solvencia y disponibilidad inmediata de la cantidad del dinero que ofreció”, explica el documento.

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.
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Jueza da 10 días para garantizar el pago

Ante la omisión antes mencionada, la juzgadora otorgó un plazo de 10 días hábiles para que el postor en cuestión, así como el resto de las firmas calificadas por la sindicatura, acrediten la transferencia o el depósito formal del fondo de garantía.

Además, estableció un término de tres días hábiles —del 29 de septiembre al 1 de octubre— para que las partes involucradas manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al desarrollo de la audiencia.

Acreedores también presentan una propuesta

Asimismo, el juzgado puso a consideración de los involucrados una propuesta alternativa presentada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme, quienes, previamente, solicitaron formar un consorcio.

Dicha figura permitiría a las firmas acreedoras asumir la responsabilidad de los activos e intentar la reactivación de las plantas en caso de que ningún comprador externo logre acreditar los recursos correspondientes.

Imagen de archivo. Trabajadores de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de la empresa, en Monclova, en el estado de Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS/Daniel Becerril
Imagen de archivo. Trabajadores de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de la empresa, en Monclova, en el estado de Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

¿Quién era el empresario que hizo la mejor oferta por AHMSA?

Con una propuesta de compra de AHMSA por mil 400 millones de dólares y el compromiso de depositar la garantía de seriedad de 53.6 millones antes de seis días, el empresario Arturo Domínguez Arteaga, de la empresa CIESA (Construcciones e Ingenierías Electromecánicas), se perfiló como el nuevo propietario de la siderúrgica.

El valor de referencia estimado para la comercialización conjunta de AHMSA y MINOSA se mantiene en torno a los mil 326 millones de dólares.

No obstante, los fondos están etiquetados de manera prioritaria para cubrir los salarios y liquidaciones de más de 14 mil trabajadores, así como los pasivos adeudados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

José Arturo Domínguez sería uno de los más interesados en comprar AHMSA. Crédito: El Sol de la Laguna
José Arturo Domínguez sería uno de los más interesados en comprar AHMSA. Crédito: El Sol de la Laguna

Posible comprador se comprometió a reactivar la acerera

Luego de participar en la subasta, y considerando que debería acreditar el pago de la garantía de seriedad que asciende a más de 50 millones de dólares, el empresario José Arturo Domínguez se comprometió a reactivar Altos Hornos de México.

Domínguez Arteaga reveló que su intenciones serían renovar los hornos, instalar equipo nuevo y mantener –e incluso aumentar– el número de trabajadores.

“Los hornos viejos hay que hacerlos unas esculturas solamente. Equipo nuevo para producir acero de calidad”, dijo ante medios de comunicación.

Es fácil prometer, pero lo único verídico hasta el momento, es que la venta de AHMSA ha quedado en suspenso, porque ningún postor acreditó el pago de la garantía de seriedad.

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