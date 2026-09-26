Así le fue a Tom Cruise con sus fans mexicanos en la premiere de Digger

El actor vino a la orange carpet en CDMX. (captura de pantalla)

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La presencia de Tom Cruise en la Ciudad de México convirtió este viernes 25 de septiembre en una jornada especial para los seguidores del cine de Hollywood.

El actor llegó a la capital mexicana como parte de la promoción de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, y tuvo como principal actividad un encuentro con sus seguidores en Parque Toreo.

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Tom Cruise llegó a Parque Toreo para encontrarse con sus fans

El itinerario comenzó alrededor de las 16:00 horas, cuando estaba programado el encuentro en el tercer piso de Parque Toreo.

En ese punto fue instalada la llamada orange carpet, espacio preparado para recibir tanto a Cruise como a González Iñárritu antes de la presentación de la película.

Desde horas antes, los seguidores del actor comenzaron a reunirse en el lugar para tener la posibilidad de verlo de cerca.

La expectativa estaba puesta especialmente en Cruise, quien regresó a México después de su visita del año pasado para promocionar una de las entregas de Misión: Imposible.

Cruise se dio el tiempo de firmar autógrafos.

La actividad no se limitó a una aparición frente a las cámaras. El protagonista de Top Gun tuvo contacto directo con algunos de los asistentes y se dio tiempo para saludar a sus seguidores, tomarse fotografías y firmar algunos objetos.

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Ese acercamiento terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La presencia del actor también estuvo acompañada por la de Alejandro González Iñárritu, con quien trabaja por primera vez en una producción cinematográfica. La visita forma parte de la gira internacional que ambos realizan para presentar Digger antes de su llegada a las salas mexicanas.

La orange carpet y la presentación de Digger

Después del encuentro inicial con los fanáticos, la agenda contemplaba una segunda parte de la jornada con la presencia de Cruise e Iñárritu frente a los asistentes. De acuerdo con el programa anunciado para el evento, alrededor de las 18:00 horas estaba previsto que ambos dirigieran algunas palabras al público reunido en Parque Toreo.

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La atención se concentró entonces en Digger, película que representa la primera colaboración entre Cruise e Iñárritu. El filme cuenta con un reparto integrado también por Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Emmanuel Lubezki.

Como parte de las actividades alrededor de la premiere, un grupo de asistentes que consiguió acceso mediante dinámicas realizadas previamente también tuvo la posibilidad de disfrutar de una función especial antes del estreno comercial.

Para Cruise, la visita a México volvió a tener un componente importante de contacto con el público. El actor no solamente cumplió con su participación promocional en la orange carpet, sino que protagonizó uno de los momentos más esperados por quienes acudieron a Parque Toreo: verlo de cerca y recibir directamente un saludo del intérprete estadounidense.

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La jornada forma parte de la visita que Cruise e Iñárritu realizan a México los días 25 y 26 de septiembre, mientras que Digger llegará oficialmente a los cines del país el 1 de octubre.

¿De qué trata Digger, la nueva película de Tom Cruise?

En Digger, Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico y poderoso magnate que se encuentra frente a una crisis de proporciones globales después de provocar un desastre que amenaza con afectar a la humanidad. Ante ese escenario, el personaje emprende una carrera desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador del mundo y contener las consecuencias de sus propias acciones.

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La película combina comedia negra, drama y sátira, mientras aborda temas relacionados con el poder, las decisiones de los grandes empresarios y una amenaza ambiental de alcance mundial. La historia también representa un cambio importante para Cruise, quien interpreta a un personaje muy distinto a los héroes de acción que ha protagonizado durante buena parte de su carrera.

La cinta fue dirigida por Alejandro González Iñárritu, quien además participó en el guion junto con Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone. El reparto incluye a Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman y Michael Stuhlbarg, y la fotografía estuvo a cargo de Emmanuel Lubezki. En México, su estreno está previsto para el 1 de octubre de 2026.

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