Hija de Ernesto Ruffo agradece el apoyo que recibió mientras su padre permanecía en la cárcel por el caso en su contra de huachicol fiscal

Verónica Ruffo compartió un video en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo que ha recibido, esto, después de que su padre, Ernesto Ruffo, obtuvo la prisión domiciliaria. Crédito: X / @SomosMxMexico

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Este viernes, a través de un video que compartió en sus redes sociales, Verónica Ruffo expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante el tiempo que su padre, Ernesto Ruffo Appel, estuvo en prisión.

La hija del primer gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California consideró que hoy es un día muy “especial”, no solo para ella, también para todos los mexicanos.

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“Mexicanos, hoy es un día muy especial para mí en lo particular, para mi padre Ernesto Ruffo Appel, pero para todos los mexicanos. Estoy infinitamente agradecida con todas las personas que siempre estuvieron a nuestro lado, que no olvidaron a Ernesto Ruffo Appel y que estuvieron a nuestro lado sin dejarnos solos.

“A todas esas personas que conocen a Ernesto Ruffo Appel y que desde el día número uno sabían de su inocencia”, expresó..

Hija de Ernesto Ruffo reacciona a la prisión domiciliaria concedida a su padre

Ruffo Sánchez consideró que fue de vital importancia que las personas que siguieron el caso cuestionaran la toda lo que se decía de su padre, así como creer en la justicia y en Estado de Derecho de México.

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“Pero también, muy importante, a todos ustedes mexicanos que cuestionaron toda la información que íbamos compartiendo día a día y que creyeron en la justicia y en el estado de derecho de México. A todos ustedes, muchas gracias. Hoy es un día importante para la historia de nuestro país. Mi padre podrá ir a casa siguiendo su caso, pero en arresto domiciliario”, agregó.

Verónica Ruffo Flores, hija de Ernesto Ruffo, aún está considerando buscar ser candidata del PAN en Baja California. Crédito: Río Doce

La lucha para los Appel no termina

Dado que el caso no está cerrado, porque el proceso contra el político continuará aunque lo llevará de manera domiciliaria, Appel Sánchez adelantó que seguirán en la lucha por la libertad completa de su padre y demostrarán que es inocente.

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“Esto no termina aquí. Para nosotros sigue la lucha, la lucha por la libertad completa de Ernesto Ruffo Appel y por esclarecer su inocencia. Les agradezco infinitamente a los bajacalifornianos. Quiero decirles a ustedes en especial: una vez más lucharon a un lado de Ernesto Ruffo Appel. Una vez más hicieron historia. Una vez más nos agarraron de la mano y no nos soltaron para llevarnos hasta que la vida de mi padre estuviera a salvo”, comentó.

Destaca el acercamiento que siempre han tenido con los pobladores de Baja California

En la parte final de su mensaje, la también empresaria recordó los momentos en los que recorrió las calles de Baja California de la mano de su padre, y consideró que esa cercanía ha sido muy importante para lograr que la jueza Alejandra Ramirez de la Vega dictara prisión domiciliaria al político al exmandatario.

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El PAN invitó a Verónica Ruffo a ser parte del proceso de selección de candidatos a la gubernatura de Baja California. Crédito: Cuartoscuro

“Bajacalifornianos, es para ustedes esta lucha que nunca se rindieron junto con nosotros. En lo personal, les agradezco a todos ustedes, que sé, que muchos de ustedes, como me lo han dicho, me conocieron desde niña, caminando las calles, recorriendo las calles con mi papá agarrada de la mano.

“Ahora les digo yo a ustedes: yo los conocí a ustedes. Les agradezco infinitamente no haberme soltado de la mano. No me despido porque sé que los veré pronto. Baja California, nos agarraremos de la mano juntos nuevamente. Muchísimas gracias a todos. No me despido y los veo pronto”, concluyó.

Tras meses en el Altiplano, Ernesto Ruffo obtiene prisión domiciliaria

Hoy, una jueza determinó modificar la medida cautelar que pesaba sobre Ernesto Ruffo Appel, y ordenó que el resto de su proceso se desarrolle en prisión domiciliaria; la decisión fue tomada tras una audiencia de carácter incidental centrada en el caso conocido como huachicol fiscal.

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Hasta antes de la audiencia, el exmandatario panista permaneció recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Su defensa insistió en que el proceso no debe seguir su curso dentro de esas instalaciones.

La diligencia de este viernes se realizó de manera virtual, aunque los abogados del exgobernador sí ingresaron al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. Los defensores sostuvieron que la edad del exgobernador, mayor de 70 años, y sus condiciones de salud justifican que cumpla la medida cautelar en su domicilio.

El exgobernador de Baja California cumplirá la prisión domiciliaria en un inmueble heredado por sus padres. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

El equipo jurídico sostuvo que Ernesto Ruffo Appel cuenta con arraigo y que no existe riesgo de que evada la acción de la justicia. La petición se apoyó en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a las personas mayores de 70 años cumplir la prisión preventiva en su domicilio, según reportó Infobae.

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¿Qué condiciones debe cumplir Ruffo al llevar su proceso en libertad?

Tras darse a conocer la resolución a favor de Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República (FGR) informó cuáles fueron las condiciones impuestas por la jueza de control para autorizar la medida.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, ordenó que Ernesto Ruffo tenga vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional durante el cumplimiento de la medida en su domicilio. La resolución incluye también el retiro de su pasaporte y visa como condición para autorizar el cambio de sede.

Luego de que se dio a conocer que Ernesto Ruffo continuará su proceso legal en prisión domiciliaria, su hija, Verónica Ruffo agradeció a todas las personas que los apoyaron.

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