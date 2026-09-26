México

Sorteo Superior 2898: Resultados viernes 25 de septiembre del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional
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El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 25 de septiembre de 2026

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

Los resultados se irán actualizando.

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  • Premio mayor de 17 millones de pesos: 37771
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos: 46822
  • Premio de 275 mil pesos: 16937
  • Premio de 275 mil pesos: 14207
  • Premio de 275 mil pesos: 48919
  • Premio de 275 mil pesos: 12076
  • Premio de 144 mil pesos: 18489
  • Premio de 144 mil pesos: 53215
  • Premio de 144 mil pesos: 32953
  • Premio de 144 mil pesos: 28363
  • Premio de 90 mil pesos: 34302
  • Premio de 90 mil pesos: 13434
  • Premio de 90 mil pesos: 21005
  • Premio de 90 mil pesos: 45434
  • Premio de 90 mil pesos: 24888
  • Premio de 90 mil pesos: 12779
  • Premio de 90 mil pesos: 54115
  • Premio de 90 mil pesos: 09682
  • Premio de 90 mil pesos: 07240
  • Premio de 90 mil pesos: 58957

Reintegros 1 y 2

Bicentenario de Matamoros, Tamaulipas

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional

Este cachito de la Lotería Nacional rinde un homenaje conmemorativo a el Bicentenario de Matamoros, Tamaulipas, celebrando 200 años de historia (dos siglos) de la ciudad como una frontera de resiliencia, valentía y progreso.

El diseño del logotipo “200” plasmado en el billete integra tres pilares arquitectónicos e históricos que narran la evolución de la ciudad:

  • El número dos: Representa los orígenes y el carácter fuerte de la ciudad, integrando el Fuerte Casamata (1845) como símbolo de protección y valentía.
  • El primer cero: Simboliza el puente construido en 1910, que representa la conexión entre el pasado y el futuro, el intercambio y su importancia histórica como ciudad fronteriza.
  • El segundo cero: Expresa el crecimiento y el futuro, reflejando una ciudad que evoluciona y teniendo como símbolo la Gran Puerta de México, construida en el año 2008.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

  • Un cachito: $40 MXN.
  • Una serie (20 cachitos): $800 MXN.
  • Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

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Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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