México

Circula el setlist para los conciertos de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La banda surcoreana dará dos conciertos en la capital del país

STRAYCITY es un festival creado por Stray Kids que reúne en el mismo cartel a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE. (Tomada de Instagram: pablodeyta)
STRAYCITY es un festival creado por Stray Kids que reúne en el mismo cartel a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE. (Tomada de Instagram: pablodeyta)
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Stray Kids se presenta los días 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, en el marco de su gira STRAYCITY Latin America.

El octeto surcoreano cerró con estas fechas su recorrido por la región, después de pasar por otras ciudades latinoamericanas en las semanas previas.

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El festival adopta un formato ampliado respecto a giras anteriores del grupo: además de Stray Kids como acto principal, el cartel incluye tres actos invitados. NEXZ, agrupación también de JYP Entertainment, además de Andrés Obregón y Renee, ambos artistas mexicanos, abrieron cada una de las dos jornadas.

Esta fue la segunda visita del grupo a México en poco más de un año. Stray Kids ya se había presentado en el mismo recinto el 12 y 13 de abril de 2025, como parte de su gira mundial dominATE.

Lista de canciones interpretadas por Stray Kids

El STRAYCITY incluye a RENEE, Andrés Obregón y NEXZ como los artistas invitados de Stray Kids. (Infobae)
El STRAYCITY incluye a RENEE, Andrés Obregón y NEXZ como los artistas invitados de Stray Kids. (Infobae)

El setlist oficial final no se conoce; sin embargo, este ha sido el que han interpretado en otras ciudades:

1. Topline

2. S-Class

3. Bounce Back

4. Maniac

5. Domino

6. Thunderous

7. Back Door

8. Divine

9. Walking on Water

10. God’s Menu

11. Chk Chk Boom

12. LALALALA (versión rock)

13. Social Path

14. This & That

15. Side Effects

16. Do It (versión festival)

17. Ceremony (Karma)

18. Blind Spot o Run It

19. Stray Kids

20. After You

21. Miroh

22. This & That (versión festival)

23. Farming o Hall of Fame

24. Chk Chk Boom (versión festival) o Haven

Quiénes son Stray Kids

(Anayeli Tapia/Infobae)
(Anayeli Tapia/Infobae)

Stray Kids es un grupo masculino surcoreano formado en 2017 por JYP Entertainment a través de un reality show homónimo que documentó el proceso de formación de la agrupación. El grupo debutó oficialmente en marzo de 2018.

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La alineación original contaba con nueve integrantes, pero Woojin abandonó el grupo y la agencia en octubre de 2019 por motivos personales. Desde entonces, Stray Kids quedó conformado por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

El grupo se consolidó como uno de los actos más relevantes del K-pop de la generación posterior a BTS, con récords propios en listas como Billboard y una base de seguidores identificada bajo el nombre de STAY.

La mención de Claudia Sheinbaum sobre Stray Kids en su conferencia matutina

Horarios. (Instagram: ocesa_kpop)
Horarios. (Instagram: ocesa_kpop)

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre Stray Kids durante su conferencia matutina del jueves 24 de septiembre, en el contexto de la visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. La mandataria confirmó que el grupo se encontraba en México y lo describió como “un BTS, BTS de más pequeños de edad”.

Sheinbaum informó que, mediante el DIF, el Gobierno de México entregó 10 boletos a niñas y niños de escasos recursos para que pudieran asistir a uno de los conciertos. La presidenta aclaró que se trataba de una asignación dirigida a ese sector específico, sin convocatoria pública ni mecanismo abierto para el resto del fandom.

Durante la misma conferencia, un reportero preguntó a la presidenta si Stray Kids podría presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Sheinbaum respondió: “Ya vamos a ver”. La respuesta dejó abierta la posibilidad, aunque hasta el momento no se anunció una fecha, horario ni convocatoria oficial para un evento de ese tipo en la plaza capitalina.

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