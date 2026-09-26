El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la sesión de debate de la Asamblea General de la ONU este 25 de septiembre de 2026, donde resaltó la política de igualdad sustantiva en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: Canal Once)

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Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la sesión de debate de la Asamblea General de la ONU este 25 de septiembre de 2026, donde resaltó la política del Gobierno de México, la cual se centra en el impulso a las mujeres para ocupar puestos de poder, rompiendo el “techo de cristal”.

El canciller levó a la Asamblea General de la ONU el mensaje de que “también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres” y respaldó un liderazgo femenino al frente de la Secretaría General de la organización, el cual se encuentra en proceso para elegir a su próximo representante.

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El titular del SRE, quien compareció en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, construyó buena parte de su discurso alrededor de la transformación que representa la llegada de una mujer a la presidencia de México después de dos siglos de vida independiente, por lo que procedió a trazar una línea directa hacia la conducción de Naciones Unidas.

Velasco citó a Alfonso Reyes para defender el multilateralismo

Roberto Velasco lleva el “tiempo de mujeres” a la ONU y respalda liderazgo femenino en la Secretaría General. (Foto: @r_velascoa)

Antes de llegar al tema de género, el canciller ancló su discurso en la figura del diplomático mexicano Alfonso Reyes, de quien retomó una frase que ofrece como lección a la asamblea: “La única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal”.

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En el marco del debate general del 81 periodo de sesiones en Nueva York, Velasco argumentó que México no necesita adaptar su política exterior a la Carta de las Naciones Unidas porque, según sostiene, “la lleva escrita en su Constitución”.

“No llegó sola”: el gabinete paritario como antecedente

El cuarto de los cinco temas que el canciller destacó ante la asamblea es la llegada de Sheinbaum a la presidencia, “no llegó sola”, dijo el canciller: “Llegó con un gabinete paritario, un congreso paritario y una reforma que hizo de la igualdad sustantiva un mandato constitucional... Las niñas de México crecen sabiendo que pueden llegar a donde decidan llegar”.

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Velasco enmarcó esta transformación dentro de lo que llama una perspectiva de género que atraviesa las políticas públicas del gobierno mexicano, con énfasis en los derechos de las mujeres como uno de los ejes centrales de la actual administración.

Entre los temas englobados en el discurso del canciller mexicano también estuvieron la reducción de la pobreza, con 13 millones de personas que salieron de esa condición entre 2018 y 2024; el incremento del salario mínimo, que acumula un alza real de 154% desde 2018; y la solidaridad con el pueblo de Cuba, expresada en el rechazo al embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla.

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El titular de la SRE participó en representación de la presidenta Sheinbaum. Crédito: ONU

Así va el proceso para elegir a la próxima persona que estará al frente de la Secretaría General

Las palabras del secretario de Relaciones Exteriores llegan en el marco del recambio que vivirá la ONU a fines de este año, luego de que Michelle Bachelet se bajara de la contienda el pasado 19 de septiembre, tras la tercera ronda de consultas informales dentro del Consejo de Seguridad.

Con esa salida, quedan siete nombres registrados de manera oficial ante Naciones Unidas: Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, María Fernanda Espinosa, Macky Sall, Olara Otunnu e Ivonne A-Baki.

Los sondeos más recientes ya marcan diferencias entre los aspirantes. Grynspan, al frente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, encabeza las preferencias con nueve votos a favor, seguida por Rodrigues-Birkett, con trayectoria como excanciller de Guyana, que suma ocho. Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica y con experiencia en temas de desarme y no proliferación nuclear, aparece empatado con Otunnu en cinco apoyos.

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El mandato de António Guterres en la Secretaría General de la ONU concluye el 31 de diciembre. REUTERS/Bing Guan

El calendario impone plazos concretos: el mandato de António Guterres concluye el 31 de diciembre y su sucesor deberá tomar posesión el 1 de enero de 2027 para un periodo de cinco años. Para llegar a ese punto falta que el Consejo de Seguridad acuerde una recomendación y la eleve a la Asamblea General, instancia que debe ratificarla con su voto.

Esa negociación pasa, de manera obligada, por el consenso entre los cinco miembros con poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. De ese acuerdo depende que el proceso concluya antes de la fecha límite fijada para el recambio.

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