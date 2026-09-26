Elementos federales aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en Tijuana: estaban ocultos en un doble fondo de la caja de un tractocamión

La droga estaba oculta en el camión. (X @GabSeguridadMX)

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Personal de Aduanas, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del binomio canino Chocolate, localizaron y aseguraron 249 kilogramos de cocaína y fentanilo que se encontraban ocultos en un doble fondo de la caja de un camión, en la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California.

Por medio de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que durante la inspección se localizaron 195 paquetes y el conductor de la unidad fue detenido. “La coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la vigilancia en los puntos fronterizos permiten combatir el tráfico de drogas y afectar las estructuras que se benefician de estas actividades ilícitas” concluyó el mensaje.

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La publicación fue acompañada con fotografías del binomio canino, del hombre detenido y del compartimento donde se ocultaba la droga.

El conductor del camión fue detenido. (GabSeguridadMX)

Entre paquetes de droga y toneladas de tabaco clandestino, autoridades localizan cartuchos para armas en la CDMX

El pasado martes, diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México, informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

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Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar los datos de prueba suficientes, con los cuales un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

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Los cateos fueron realizados en seis inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc Foto: FGR

Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de mantener la coordinación para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal que representa un riesgo para la salud de la población además de atacar a las bandas delincunciales.

Antes de esto, el pasado 2 de septiembre, acciones de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró precautoriamente 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur.

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Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo mientras la autoridad aduanera determinaba su situación jurídica y la legalidad de su importación.

El volumen total del aseguramiento alcanzó 9 mil 160 kilos, equivalentes a más de nueve toneladas de productos de tabaco. En conjunto, los dos cargamentos sumaron 271 mil 920 cajetillas distribuidas en 454 cajas y 29 pallets.