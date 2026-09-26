Timbiriche lo convirtió en una estrella, pero tocó fondo entre las adicciones y sin dinero para pedir ayuda

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

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Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche, reconoce que atravesó una etapa de consumo de drogas y alcohol. El cantante cuenta que pidió ayuda a su padre después de verse al espejo y entender que su vida “iba cayendo en un barril sin fondo”.

Durante una entrevista en el pódcast de Nayo Escobar, el artista relata que enfrentó ese periodo mientras mantenía compromisos profesionales. También admite que el alcohol le hizo perder oportunidades laborales, amistades y relaciones personales.

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“Yo entré en un momento negro muy fuerte, en excesos de drogas, de alcohol”, dice Schoening al hablar de los años posteriores al auge de Timbiriche como grupo juvenil.

El cantante explica que detectó por cuenta propia que su estado ya no era sostenible. “Yo de repente me di cuenta que no estaba bien. Me espanté cuando me vi al espejo, vi que estaba yo muy mal”, afirma.

Diego Schoening dice que pidió ayuda a su padre

El actor señala que recurrió a su padre ante la falta de recursos para ingresar a un centro de rehabilitación. Pese a la fama y el nivel de trabajo que tenía con Timbiriche, sostiene que no contaba con dinero para pagar una clínica.

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Schoening explica que su padre buscó el apoyo de un psicólogo relacionado con Alcohólicos Anónimos. El tratamiento no implicó un internamiento, aunque sí un cambio de rutina y supervisión diaria.

(Instagram/Archivo)

“Mi papá todos los días a las cinco de la mañana me sacaba a correr, me metía al gimnasio, me esperaba afuera, regresaba y me ponía a leer”, cuenta.

El cantante sostiene que mantuvo sus actividades laborales mientras atendía su recuperación. “Fue bien difícil porque yo seguía trabajando”, expresa.

El exintegrante de Timbiriche reconoce excesos entre los 17 y 19 años

Diego Schoening ubica el periodo más complicado de su vida entre los 17 y 19 años. Dice que la fama, el dinero y las personas que se acercaban a él influyeron en sus decisiones.

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“Claro que se me subió”, responde al recordar el éxito que tuvo Timbiriche durante la segunda mitad de los años 80.

El intérprete menciona que llegó a gastar cantidades altas en restaurantes y reuniones con personas a las que entonces consideraba sus amistades. Describe esa conducta como una forma de buscar aceptación.

“Resulta que empezabas a comprar tu cariño”, afirma Schoening.

El cantante explica que podía llegar a un privado con más de 20 personas, acompañado de mariachis y botellas, y terminar pagando cuentas de 23 mil o 30 mil pesos. Con el paso del tiempo, asegura que entendió que varias de esas personas no eran sus amigos.

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“Piensas que son tus grandes amigos y resulta que no”, relata.

Foto: Cuartoscuro

Diego Schoening habla del alcohol y los errores que le dejó

El artista también reconoce que mantuvo el consumo de alcohol después de dejar las drogas. Afirma que, durante un tiempo, no identificó la dimensión de ese problema.

“Era yo bien pedote”, dice Schoening al recordar una etapa posterior de su vida.

El integrante fundador de Timbiriche señala que el alcohol afectó distintas áreas de su vida. “Muchos errores en mi vida yo creo que fueron gracias a eso”, afirma.

Schoening cree que perdió oportunidades de trabajo y amistades por su manera de beber. “No te das cuenta, tú piensas: ‘Qué divertido’”, comenta.

El cantante acepta que tardó en reconocer que podía convertirse en una persona conflictiva cuando tomaba. “Me di cuenta que sí”, responde cuando Nayo Escobar le pregunta si era “mala copa”.

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“Yo hablé por mí”: Diego Schoening recuerda las consecuencias de pedir ayuda

El artista explica que buscó apoyo dentro de su círculo cercano sin señalar a otras personas. Dice que la decisión provocó que varias amistades se alejaran, pues algunas personas interpretaron que había hablado de ellas.

“Yo hablé por mí”, sostiene Schoening.

Timbiriche - (ViX)

El actor insiste en que no acusó a nadie y que su prioridad era atender su propio proceso. “Yo lo pedí en mi círculo más cercano. No dije nada ni apunté a nadie”, afirma.

Schoening añade que la disciplina y el acompañamiento de su padre fueron parte de su recuperación. “Yo sí quería cambiar. Yo sí me di cuenta que estaba cayendo en un barril sin fondo”, dice.

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El cantante cuenta que, en algunas ocasiones, su padre no podía acompañarlo, pero había otras personas pendientes de él. “Poco a poco, con la ayuda de mi papá, con psicólogo y demás, fui saliendo. Y salí”, expresa.

Claudio Bermúdez, arriba a la derecha, ingresó a Timbiriche en 1989, tras la salida de Eduardo Capetillo (Foto: Archivo)

Diego Schoening asegura que la fama no garantiza estabilidad económica

El exintegrante de Timbiriche vincula sus excesos con la falta de preparación administrativa que tuvo desde niño. Sostiene que el grupo recibió formación artística, pero no herramientas para manejar su dinero ni planear una carrera fuera del escenario.

“Nos entrenaron maravillosamente bien a nivel artístico. No nos entrenaron a nivel administrativo”, afirma.

Schoening señala que esa falta de orientación hizo más difícil enfrentar los periodos en los que disminuía el trabajo. “Si tú no aprendes, cuando llegas arriba a tener, no vas a poder terminar las bajadas”, comenta.

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El intérprete dice que hoy prioriza su vida familiar y se mantiene activo con presentaciones, proyectos de actuación y shows junto a sus hijos.