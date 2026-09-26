México

Timbiriche lo convirtió en una estrella, pero tocó fondo entre las adicciones y sin dinero para pedir ayuda

El intérprete asegura que el reconocimiento público no se traducía en estabilidad económica y explica cómo enfrentó una etapa que afectó amistades, trabajo y decisiones personales

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)
Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)
Guardar

Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche, reconoce que atravesó una etapa de consumo de drogas y alcohol. El cantante cuenta que pidió ayuda a su padre después de verse al espejo y entender que su vida “iba cayendo en un barril sin fondo”.

Durante una entrevista en el pódcast de Nayo Escobar, el artista relata que enfrentó ese periodo mientras mantenía compromisos profesionales. También admite que el alcohol le hizo perder oportunidades laborales, amistades y relaciones personales.

PUBLICIDAD

Yo entré en un momento negro muy fuerte, en excesos de drogas, de alcohol”, dice Schoening al hablar de los años posteriores al auge de Timbiriche como grupo juvenil.

El cantante explica que detectó por cuenta propia que su estado ya no era sostenible. “Yo de repente me di cuenta que no estaba bien. Me espanté cuando me vi al espejo, vi que estaba yo muy mal”, afirma.

Diego Schoening dice que pidió ayuda a su padre

El actor señala que recurrió a su padre ante la falta de recursos para ingresar a un centro de rehabilitación. Pese a la fama y el nivel de trabajo que tenía con Timbiriche, sostiene que no contaba con dinero para pagar una clínica.

PUBLICIDAD

Schoening explica que su padre buscó el apoyo de un psicólogo relacionado con Alcohólicos Anónimos. El tratamiento no implicó un internamiento, aunque sí un cambio de rutina y supervisión diaria.

Diego Schoening -México- 25 septiembre
(Instagram/Archivo)

“Mi papá todos los días a las cinco de la mañana me sacaba a correr, me metía al gimnasio, me esperaba afuera, regresaba y me ponía a leer”, cuenta.

El cantante sostiene que mantuvo sus actividades laborales mientras atendía su recuperación. “Fue bien difícil porque yo seguía trabajando”, expresa.

El exintegrante de Timbiriche reconoce excesos entre los 17 y 19 años

Diego Schoening ubica el periodo más complicado de su vida entre los 17 y 19 años. Dice que la fama, el dinero y las personas que se acercaban a él influyeron en sus decisiones.

“Claro que se me subió”, responde al recordar el éxito que tuvo Timbiriche durante la segunda mitad de los años 80.

El intérprete menciona que llegó a gastar cantidades altas en restaurantes y reuniones con personas a las que entonces consideraba sus amistades. Describe esa conducta como una forma de buscar aceptación.

“Resulta que empezabas a comprar tu cariño”, afirma Schoening.

El cantante explica que podía llegar a un privado con más de 20 personas, acompañado de mariachis y botellas, y terminar pagando cuentas de 23 mil o 30 mil pesos. Con el paso del tiempo, asegura que entendió que varias de esas personas no eran sus amigos.

“Piensas que son tus grandes amigos y resulta que no”, relata.

Llegadas de deudos al funeral de la conductora Talina Fernández, en inmediaciones del que fuera su domicilio.
Foto: Cuartoscuro

Diego Schoening habla del alcohol y los errores que le dejó

El artista también reconoce que mantuvo el consumo de alcohol después de dejar las drogas. Afirma que, durante un tiempo, no identificó la dimensión de ese problema.

Era yo bien pedote”, dice Schoening al recordar una etapa posterior de su vida.

El integrante fundador de Timbiriche señala que el alcohol afectó distintas áreas de su vida. “Muchos errores en mi vida yo creo que fueron gracias a eso”, afirma.

Schoening cree que perdió oportunidades de trabajo y amistades por su manera de beber. “No te das cuenta, tú piensas: ‘Qué divertido’”, comenta.

El cantante acepta que tardó en reconocer que podía convertirse en una persona conflictiva cuando tomaba. “Me di cuenta que sí”, responde cuando Nayo Escobar le pregunta si era “mala copa”.

“Yo hablé por mí”: Diego Schoening recuerda las consecuencias de pedir ayuda

El artista explica que buscó apoyo dentro de su círculo cercano sin señalar a otras personas. Dice que la decisión provocó que varias amistades se alejaran, pues algunas personas interpretaron que había hablado de ellas.

Yo hablé por mí”, sostiene Schoening.

Timbiriche - (ViX)
Timbiriche - (ViX)

El actor insiste en que no acusó a nadie y que su prioridad era atender su propio proceso. “Yo lo pedí en mi círculo más cercano. No dije nada ni apunté a nadie”, afirma.

Schoening añade que la disciplina y el acompañamiento de su padre fueron parte de su recuperación. “Yo sí quería cambiar. Yo sí me di cuenta que estaba cayendo en un barril sin fondo”, dice.

El cantante cuenta que, en algunas ocasiones, su padre no podía acompañarlo, pero había otras personas pendientes de él. “Poco a poco, con la ayuda de mi papá, con psicólogo y demás, fui saliendo. Y salí”, expresa.

Timbiriche
Claudio Bermúdez, arriba a la derecha, ingresó a Timbiriche en 1989, tras la salida de Eduardo Capetillo (Foto: Archivo)

Diego Schoening asegura que la fama no garantiza estabilidad económica

El exintegrante de Timbiriche vincula sus excesos con la falta de preparación administrativa que tuvo desde niño. Sostiene que el grupo recibió formación artística, pero no herramientas para manejar su dinero ni planear una carrera fuera del escenario.

“Nos entrenaron maravillosamente bien a nivel artístico. No nos entrenaron a nivel administrativo”, afirma.

Schoening señala que esa falta de orientación hizo más difícil enfrentar los periodos en los que disminuía el trabajo. “Si tú no aprendes, cuando llegas arriba a tener, no vas a poder terminar las bajadas”, comenta.

El intérprete dice que hoy prioriza su vida familiar y se mantiene activo con presentaciones, proyectos de actuación y shows junto a sus hijos.

Temas Relacionados

TimbiricheDiego SchoeningAdiccionesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez enfrenta complicada carrera en Bakú y queda fuera del Top 10 en el GP de Azerbaiyán 2026

La carrera en Bakú tuvo varios momentos de tensión y obligó a la aparición del Safety Car en dos ocasiones

Checo Pérez enfrenta complicada carrera en Bakú y queda fuera del Top 10 en el GP de Azerbaiyán 2026

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

Sigue lo más relevante de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

Rafa Márquez enfrenta su primera prueba con el Tri y deja clara su postura: “Me adapto a lo que tengo”

El técnico del Tricolor habló sobre sus primeros pasos al frente del equipo y el trabajo que realizará en esta nueva etapa

Rafa Márquez enfrenta su primera prueba con el Tri y deja clara su postura: “Me adapto a lo que tengo”

“No fue maligno”: Aldo Rendón recibe buenas noticias de salud tras abandonar La Casa de los Famosos 2026

El stylist tuvo que dejar el reality de Televisa a mitad de la cuarta temporada

“No fue maligno”: Aldo Rendón recibe buenas noticias de salud tras abandonar La Casa de los Famosos 2026

La Llorona regresará a Xochimilco con una puesta en escena inmersiva y viaje en trajinera

El montaje entrelaza la figura de Cihuacóatl, que lloraba antes de la conquista, con la historia de Marina, para mostrar cómo nació la leyenda que el imaginario mexicano conoce desde hace siglos y se ha vuelto un clásico de día de muertos

La Llorona regresará a Xochimilco con una puesta en escena inmersiva y viaje en trajinera
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán niega nexo entre supuesto tráfico de menores en Zamora y hallazgo de 1,600 dientes de leche en Zacapu

Operativo Otomí deja 89 detenidos en 34 municipios del Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de septiembre: murió niño de 12 años en telesecundria de Acolman

Cateo en Culiacán: FGR decomisa 49 toneladas de sosa cáustica, cianuro de sodio y otros precursores, más 45 mil litros de químicos

ENTRETENIMIENTO

Galerías Plaza de las Estrellas celebrará su aniversario con conciertos gratuitos de Pee Wee y Los Yaguarú en CDMX

Galerías Plaza de las Estrellas celebrará su aniversario con conciertos gratuitos de Pee Wee y Los Yaguarú en CDMX

“No fue maligno”: Aldo Rendón recibe buenas noticias de salud tras abandonar La Casa de los Famosos 2026

La Llorona regresará a Xochimilco con una puesta en escena inmersiva y viaje en trajinera

“Entró al cuarto de mi mamá”: Bárbara Islas denuncia acoso de un fan desde hace más de siete años y teme por su seguridad

Gema Garoa se convierte en la cuarta finalista de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Rayados en problemas: Almeyda da la cara y lanza fuerte autocrítica ante la superioridad del Atlante

Rayados en problemas: Almeyda da la cara y lanza fuerte autocrítica ante la superioridad del Atlante

Muere el boxeador Arturo ‘Lobito’ Torres tras desplomarse después de una pelea y permanecer hospitalizado en Mexicali

Checo Pérez enfrenta complicada carrera en Bakú y queda fuera del Top 10 en el GP de Azerbaiyán 2026

Rafa Márquez enfrenta su primera prueba con el Tri y deja clara su postura: “Me adapto a lo que tengo”

Agenda deportiva de HOY sábado 26 de septiembre: horarios y dónde ver México vs Colombia, F1, UFC y partidos de futbol