Dile adiós a los frascos atorados con este sencillo truco y algo que todos tienen en la cocina

El truco consiste en cubrir la palma de la mano con una superficie de goma antes de sujetar la tapa y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un método casero simple y de bajo costo permite destrabar frascos con tapas resistentes: colocarse un par de guantes de goma secos antes de intentar abrirlos. La técnica, revisada por estudios especializados en física de materiales y ergonomía, tiene un respaldo científico más sólido de lo que sugiere su apariencia de consejo casero.

El truco consiste en cubrir la palma de la mano con una superficie de goma antes de sujetar la tapa y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj. Su fundamento no es anecdótico: responde a un problema de fricción que la ciencia de los materiales estudia bajo el nombre de tribología.

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Por qué las tapas se traban y qué rol cumple la fricción

Las manos de una persona adulta sujetan la tapa de cuadros rojos y el cuerpo de un frasco de pepinillos para abrirlo en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para abrir un frasco no depende solo de la fuerza que se aplique, sino de la presión atmosférica que actúa sobre la tapa una vez sellada. Según cálculos citados en guías especializadas de resolución de problemas domésticos, una tapa metálica estándar de 82 milímetros de diámetro puede soportar hasta 12 kilos de fuerza descendente generada únicamente por el aire ambiental atrapado durante el envasado.

A esa presión se suma un obstáculo adicional: la piel de los dedos suele tener una lubricación natural que reduce la capacidad de agarre sobre superficies lisas como el metal o el plástico. Los estudios de fricción citados calculan que una tapa lisa ofrece un coeficiente de fricción igual o menor a 0,3, lo que obliga a aplicar casi la totalidad de la fuerza de agarre disponible en la mano para lograr el giro.

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Al colocar un guante de goma entre la piel y la tapa, ese coeficiente puede elevarse a valores de entre 0,7 y 0,85, según mediciones de torsión reportadas en la literatura consultada. La consecuencia práctica es una reducción de hasta un 55% en el torque necesario para destrabar la tapa.

Qué mide la ciencia detrás del truco

Esto explica por qué el método no solo facilita la apertura, sino que también disminuye el esfuerzo físico y el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo repetitivo en la muñeca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de electromiografía, técnica que mide la actividad eléctrica de los músculos, muestran que el uso de superficies de agarre como guantes de goma reduce en un 41% la activación de los músculos flexores de la muñeca, en comparación con el intento de abrir el frasco a mano limpia. Esto explica por qué el método no solo facilita la apertura, sino que también disminuye el esfuerzo físico y el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo repetitivo en la muñeca.

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El principio detrás de este efecto tiene aplicaciones más allá de la cocina. La técnica de destrabar frascos usando guantes de goma se apoya en el mismo problema que abordan es el uso de guantes o materiales antideslizantes como parte de un protocolo más amplio para personas con movilidad reducida en las manos, que combina la superficie de agarre con la estabilización del frasco sobre una base fija.

Ventajas frente a otros métodos de agarre

La comparación entre estos materiales arroja diferencias relevantes. Una toalla de algodón seca ofrece un coeficiente de fricción de aproximadamente 0,62, que puede subir a 0,78 si se humedece levemente y se escurre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guante de goma no es la única alternativa casera para aumentar la fricción sobre una tapa trabada. Existen al menos tres métodos comparables que buscan el mismo efecto por vías distintas: una toalla de cocina, una banda elástica gruesa envuelta alrededor de la tapa, o una almohadilla de silicona específica para este uso.

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La comparación entre estos materiales arroja diferencias relevantes. Una toalla de algodón seca ofrece un coeficiente de fricción de aproximadamente 0,62, que puede subir a 0,78 si se humedece levemente y se escurre. Sin embargo, ese mismo exceso de humedad se convierte en una desventaja si la tapa o el frasco ya están mojados o fríos, por ejemplo, recién sacados del refrigerador: el agua adicional reduce la fricción en lugar de aumentarla.

El guante de goma, en cambio, mantiene sus propiedades de agarre incluso en condiciones de humedad ambiental, ya que el material es impermeable por naturaleza. Esta es la ventaja comparativa central que señalan los estudios frente a las toallas o esponjas húmedas: no pierde eficacia si el frasco está frío o levemente mojado.

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Frente a la banda elástica, el guante ofrece una superficie de contacto mucho mayor. Mientras la banda actúa como un punto de agarre concentrado, el guante cubre toda la palma y los dedos, lo que distribuye la presión de forma más uniforme y reduce la posibilidad de que la mano resbale durante el giro.

Las limitaciones que señalan los especialistas

Para esos casos, la literatura especializada recomienda combinar el guante con un paso adicional: sumergir la tapa en agua caliente durante 20 a 30 segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de fricción no resuelve todos los casos. Los propios estudios técnicos aclaran que el guante de goma “reduce el torque necesario”, pero no elimina la necesidad de aplicar fuerza de giro. En frascos con un sello de vacío particularmente fuerte, generado cuando se envasa comida caliente que luego se enfría, la sola mejora del agarre puede no ser suficiente.

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Para esos casos, la literatura especializada recomienda combinar el guante con un paso adicional: sumergir la tapa en agua caliente durante 20 a 30 segundos. El fundamento es que el metal se dilata más rápido que el vidrio ante el calor, lo que genera una pequeña separación entre ambas superficies y libera el sello de vacío antes de intentar el giro con el guante puesto.

Un trabajo publicado en la revista académica American Journal of Occupational Therapy, centrado en personas con artrosis de mano, evaluó distintas estrategias para abrir frascos sin dolor ni esfuerzo excesivo. El estudio incluyó el uso de guantes de goma y materiales antideslizantes dentro de un protocolo más amplio, que combina la superficie de agarre con la estabilización del frasco sobre una base fija y el secado previo tanto de las manos como de la tapa.

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La misma investigación advierte que estos recursos “todavía requieren fuerza manual” y no sustituyen por completo a una herramienta mecánica específica, como un abridor de frascos con mecanismo de palanca, en los casos donde la fuerza de la persona está significativamente reducida por una condición médica.

Consideraciones antes de aplicar el método

La eficacia del guante de goma depende de que esté completamente seco antes de usarlo, tanto por dentro como por fuera. Un guante húmedo pierde parte de su capacidad de agarre y puede generar el mismo problema de deslizamiento que se busca evitar.

También conviene estabilizar el frasco durante el giro, ya sea apoyándolo sobre una superficie antideslizante o sujetándolo contra el cuerpo, para que toda la fuerza aplicada se traduzca en torsión sobre la tapa y no en un movimiento inútil del frasco completo.

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Finalmente, los especialistas remarcan que aplicar fuerza de forma progresiva y constante resulta más efectivo que los movimientos bruscos o repentinos, que pueden hacer resbalar el guante o generar dolor si la tapa cede de forma repentina.