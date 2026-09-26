De los sepulcros a las cocinas, Arap Bethke nos lleva a explorar el día de muertos como nunca antes en su nueva serie “México, Entre Dos Mundos”

La miniserie documental de cuatro episodios fue rodada en Toluca, Puebla y la Ciudad de México. (Foto: Selene Miranda/Infobae México)

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El actor, conductor y productor Arap Bethke presenta “México Entre 2 Mundos”, una nueva producción original de History que aborda desde una perspectiva distinta la celebración del Día de Muertos, a través de historias que conectan culturas, emociones y realidades en un viaje por tres estados, cocinas tradicionales y sepulcros que hará ver que el día de muertos más que una fecha festiva, es un ritual vivo que se preserva a través de generaciones.

La miniserie documental de cuatro episodios fue rodada en Toluca, Puebla y la Ciudad de México. Bethke, además de conducir, participa como productor y recorre el país para descubrir qué hay detrás de una de las celebraciones más reconocidas de la cultura mexicana.

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No es su primer trabajo de este tipo, el conductor ya había realizado previamente el premiado travel show ¿Y Tú, Tú Qué Vas a Hacer?, ganador de Mejor Serie Documental en la categoría ‘Excelencia Turística Audiovisual’ en los Premios Excelencias durante la FITUR 2024 en Madrid, España.

Arap Bethke nos compartió cómo durante su recorrido fue interpelado por historias de familias que le resultaron muy conmovedoras, como una abuelita de aproximadamente 100 años de edad que continua participando en la celebración y elaboración de pan de muerto tradicional e, incluso, llegó a ser parte de las cocinas y talleres, dónde reconoció, no tiene la habilidad para decorar las calaveritas de azúcar como los expertos.

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Entrevista a Arap Bethke (Selene Miranda/Infobae México)

El origen de un ritual familiar

“Fui entendiendo ya con los años la importancia que tiene, la importancia que tiene, pues más allá de ese momentito” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bethke, nacido en Kenia y radicado en México, adoptó la tradición del altar cuando murieron sus abuelos. Su madre comenzó a poner una ofrenda en casa, una costumbre que al principio le pareció extraña pero que con los años se convirtió en un momento de encuentro familiar.

“Fui entendiendo ya con los años la importancia que tiene, la importancia que tiene, pues más allá de ese momentito”, relató el actor. Cuando falleció su padre, decidió que cada año le pondría un altar, junto con el resto de sus seres queridos que ya no están.

Para Bethke, la fecha no es una celebración cualquiera: “Es una fiesta que tiene un significado más profundo”, explicó, y detalló que detrás de la ofrenda hay meses de trabajo de familias que cultivan cempasúchil, elaboran pan y preparan alfeñiques antes de que llegue el uno y dos de noviembre.

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“Hablar de México es hablar de identidad, de costumbres y tradiciones. Y qué tradición más mexicana que el Día de Muertos”, expresó Bethke sobre el proyecto. El conductor definió la experiencia como “un honor y un gran placer” y remarcó que su curiosidad y su pasión por explorar crecieron con cada episodio grabado.

Los oficios detrás de cada ofrenda

El equipo visitó un taller que fabrica alfeñiques desde hace décadas. Ahí, el actor quedó impresionado por el nivel de detalle que logran los artesanos actuales en las calaveritas de azúcar (Foto: Selene Miranda/Infobae México)

Uno de los hallazgos que más sorprendió a Bethke durante el rodaje fue el origen del alfeñique. La palabra proviene del árabe y significa “delicado”: la técnica llegó a México con los árabes y los españoles, y las manos artesanas locales la adoptaron y perfeccionaron con el paso de las generaciones.

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El equipo visitó un taller que fabrica alfeñiques desde hace décadas. Ahí, el actor quedó impresionado por el nivel de detalle que logran los artesanos actuales en las calaveritas de azúcar. “Hacen como que mundos adentro de mundos con un detalle espectacular”, describió. Intentó elaborar una pieza por su cuenta, sin éxito.

La producción también documentó la elaboración del pan de muerto artesanal. En un horno familiar de Mixquic que lleva cuatro generaciones en el oficio, una mujer de casi cien años enseñó al equipo el proceso completo, desde la masa hasta el horneado.

Un sincretismo que sigue vivo

En un horno familiar de Mixquic que lleva cuatro generaciones en el oficio, una mujer de casi cien años enseñó al equipo el proceso completo, desde la masa hasta el horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de la calaverita de pan, según explicó Bethke, conserva el origen mesoamericano de la fecha: los huesitos representan las partes del cuerpo y los puntos cardinales. La tradición, lejos de estar congelada en el tiempo, sigue transformándose.

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Uno de los datos que la serie pone en discusión es la creencia de que el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México existe desde hace siglos. En realidad, tiene apenas diez años de historia. El equipo visitó uno de los talleres donde se construyen las megaofrendas y encontró que muchas de las piezas que hoy se exhiben en el desfile antes se destinaban únicamente al panteón.

En realidad, tiene apenas diez años de historia. El equipo visitó uno de los talleres donde se construyen las megaofrendas y encontró que muchas de las piezas que hoy se exhiben en el desfile antes se destinaban únicamente al panteón. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Encuentros que marcaron el rodaje

Entre las historias humanas que más impactaron a Bethke durante el recorrido está el encuentro casual con un grupo de sepultureros en Mixquic, mientras abrían una tumba para recibir a un nuevo difunto. El actor esperaba encontrar a personas sombrías; en cambio, se topó con hombres alegres que escuchaban música mientras trabajaban.

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“Para ellos la muerte es una transición, es un paso más, es algo natural a lo que todos vamos a llegar”, relató Bethke sobre esa conversación. Según su testimonio, la cercanía cotidiana con la muerte no genera tristeza en estas familias, sino una mayor apreciación por la vida.

La visita a Mixquic también permitió al equipo recorrer un espacio donde conviven un antiguo lugar de culto prehispánico, una iglesia y el Santo Sepulcro, prácticamente uno junto al otro. Durante la producción también surgieron imprevistos propios del formato documental: en Toluca, el equipo entrevistó al presidente municipal en el Cosmovitral con apenas minutos de aviso, y en otras ocasiones tuvo que reorientar historias sobre la marcha cuando algún entrevistado declinaba participar.

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Una celebración que cambia según la región

En Toluca, las familias trabajan el alfeñique y elaboran tapetes de aserrín artesanales. En Mixquic, la comunidad pasa la noche completa en el Santo Sepulcro junto a sus difuntos. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

El recorrido por distintos estados reveló que, aunque la esencia se mantiene, las formas de honrar a los muertos varían de un lugar a otro. En Toluca, las familias trabajan el alfeñique y elaboran tapetes de aserrín artesanales. En Mixquic, la comunidad pasa la noche completa en el Santo Sepulcro junto a sus difuntos.

En Oaxaca y Mérida, según pudo constatar el equipo de producción, algunas familias abren las tumbas esa noche, limpian los restos de sus seres queridos y los visten, como si se prepararan para recibirlos en la mesa de la cena.

El Día de Muertos es una tradición ancestral que parte de la creencia en el regreso transitorio de las ánimas de los difuntos al mundo de los vivos. Reúne a las familias en torno a ofrendas con fotografías, flores de cempasúchil, velas y papel picado, con rituales que adquieren rasgos propios en cada región del país.

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Un recorrido por encuentros y oficios

Según el comunicado de History, la serie recorre desde la preparación de altares y ofrendas hasta las ceremonias, la música y la gastronomía que cobran vida durante la noche del uno y dos de noviembre. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

A lo largo de los cuatro episodios, Bethke se encuentra con floricultores que cultivan cempasúchil, artesanos que trabajan el papel picado y el alfeñique, panaderos que conservan recetas ancestrales, cocineras que mantienen vivos los sabores de sus comunidades y guardianes de tradiciones que transmiten los rituales de sus pueblos.

Según History, la serie recorre desde la preparación de altares y ofrendas hasta las ceremonias, la música y la gastronomía que cobran vida durante la noche del uno y dos de noviembre. Cada elemento de la festividad, señala el material de prensa, tiene un origen, un significado y una historia propia.

Un adelanto de lo que vendrá en la serie

El actor Arap Bethke promociona la producción México entre dos mundos del canal History ante una ofrenda tradicional del Día de Muertos. (History Channel Latinoamerica/Cortesía)

El primer episodio, titulado “La esencia de la tradición”, indaga en el origen de la festividad y profundiza en la preparación del desfile de la Ciudad de México, además del proceso artesanal del papel picado.

El segundo capítulo, “La flor y el altar”, lleva a Bethke a Mixquic para conocer la preparación de uno de los centros más masivos de la celebración, con la construcción de un altar tradicional y uno monumental. En Xochimilco, el conductor profundiza en el cultivo del cempasúchil.

El tercer episodio, “Fiesta de barro y sangre”, explora otras tradiciones que conviven con el Día de Muertos, entre ellas la charrería, el mole típico de Puebla y las técnicas de trabajo en aserrín.

El cuarto y último capítulo, “El sabor de la memoria”, traslada a Bethke a Toluca para conocer los secretos del alfeñique y la feria más representativa de esta artesanía. Al cierre del recorrido, el conductor arma su propio altar con todo lo aprendido durante el viaje.

Un alcance que trasciende fronteras

“México Entre 2 Mundos” es producida por BetaPlus y realizada por Carlos Cruz, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“México Entre 2 Mundos” es producida por BetaPlus y realizada por Carlos Cruz, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2024. La serie constituye la segunda colaboración de Bethke con History, luego de un proyecto anterior grabado en Guanajuato que obtuvo un premio a la mejor docuserie en el festival ITB de Berlín.

“México Entre 2 Mundos” se estrena el domingo 4 de octubre a las 21:00 horas (México), con nuevos episodios cada domingo hasta el 25 de octubre. Los capítulos estarán disponibles también en VOD y en la plataforma de YouTube de History tras su emisión televisiva.

History es reconocida por producciones como “El Precio de la Historia”, “Alienígenas Ancestrales” y “Cazadores de Tesoros”, además de series conducidas por figuras como Morgan Freeman, William Shatner y Laurence Fishburne. La cadena llega a 76 millones de hogares en la región.