México

La DEA vuelve a publicar ficha de búsqueda de El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada y líder de una facción del Cártel de Sinaloa

La DEA describió a Zambada Sicairos como un hombre que podría estar armado y ser peligroso

Mayito Flaco, Cártel de Sinaloa, Sinaloa, DEA
La ficha debúsqueda de Zambada Sicairos. (FOTO: DEA)
Guardar

La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, publicó, de nuevo, la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa.

La publicación de la ficha fue parte del “Fugitive Friday” (Viernes de fugitivos).

PUBLICIDAD

Según la información de la DEA, Zambada Sicairos es buscado en San Diego, California por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada y se advierte que su última ubicación fue en México.

La primera ficha de búsqueda de la DEA contra el hijo de El Mayo Zambada se emitió el 26 de septiembre de 2025, un año después del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

“El fugitivo podría estar armado y ser peligroso. No intente detenerlo”, advierte la ficha publicada para su captura.

La DEA volvió a publicar la ficha de búsqueda del hijo de El Mayo. (X @DEAHQ)
La DEA volvió a publicar la ficha de búsqueda del hijo de El Mayo. (X @DEAHQ)

Autoridades estadounidenses lo describen como un hombre hispano con una altura de 1.75 metros y un peso de 80 kilos, pelo color café, al igual que sus ojos.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue capturado el 25 de julio de 2024, luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.

Esto desató una guerra interna en el Cártel de Sinaloa por la presunta traición del miembro de Los Chapitos en contra de su padrino, al secuestrarlo y llevarlo a Estados Unidos.

Desde ese momento, la facción de Los Mayos, encabezada por Mayito Flaco, y la de Los Chapitos, liderada por los hijos de El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, han protagonizado una serie de enfrentamientos armados en el estado de Sinaloa.

En agosto de 2025, el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) recordó la recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero de Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

La captura de El Mayo provocó una guerra dentro del Cártel de Sinaloa. (X/Luis Chaparro)
La captura de El Mayo provocó una guerra dentro del Cártel de Sinaloa. (X/Luis Chaparro)

¿Quién es “Mayito Flaco”?

Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” o “El Caballero”, es uno de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Tras la captura de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024, Zambada Sicairos se convirtió en una de las principales figuras de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa que permaneció vinculada a la familia Zambada.

Su nombre ya aparecía en expedientes judiciales de Estados Unidos desde 2013, cuando fue acusado en el Distrito Sur de California por delitos relacionados con el tráfico de drogas. De acuerdo con la acusación retomada por medios mexicanos, las autoridades estadounidenses lo señalaron por participar en operaciones para trasladar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, además de actividades relacionadas con el lavado de ganancias del narcotráfico.

Durante años, Zambada Sicairos mantuvo un bajo perfil público, una característica que también distinguió a su padre. La DEA lo incluyó entre sus fugitivos y en 2023 lo designó como “Fugitivo de la semana”, al señalarlo por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

Su relevancia aumentó después de la detención de “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 25 de julio de 2024. A partir de entonces se intensificó la disputa entre las facciones vinculadas a los Zambada y Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de “El Chapo”. Diversos reportes identifican a Zambada Sicairos como una de las figuras centrales de La Mayiza en ese conflicto.

Actualmente, “Mayito Flaco” permanece prófugo de las autoridades estadounidenses y es considerado una de las principales figuras de La Mayiza. Su papel dentro de la estructura criminal y la disputa por territorios y rutas de tráfico han colocado su nombre entre los principales objetivos de las autoridades de México y Estados Unidos.

Temas Relacionados

DEAEl Mayo ZambadaMayito FlacoIsmael Zambada Sicairosficha de búsquedanarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A 12 años de Ayotzinapa, Segob afirma que “nadie está por encima de la ley”: informe será el 28 de septiembre

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que reagendará la entrega del informe sobre los avances en el caso

A 12 años de Ayotzinapa, Segob afirma que “nadie está por encima de la ley”: informe será el 28 de septiembre

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones HOY sábado 26 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones HOY sábado 26 de septiembre

Elementos federales aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en Tijuana: estaban ocultos en un doble fondo de la caja de un tractocamión

La droga fue asegurada en la Garita de Otay, en Tijuana, y en el decomiso participaron elementos de Aduanas, la Defensa, la Guardia Nacional y la SSPC

Elementos federales aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en Tijuana: estaban ocultos en un doble fondo de la caja de un tractocamión

Hermanos de Arturo ‘Lobito’ Torres lanzan doloroso adiós tras muerte del boxeador: “¿Cómo despierto de esta pesadilla?”

El ambiente pugilístico de Mexicali recibió la noticia con pesar, mientras las publicaciones de la familia mostraron la huella que el joven dejó en su círculo más cercano

Hermanos de Arturo ‘Lobito’ Torres lanzan doloroso adiós tras muerte del boxeador: “¿Cómo despierto de esta pesadilla?”

El truco de la esponja en el refrigerador: lo que conviene saber antes de aplicarlo

A diferencia de la esponja, estos tres materiales no retienen restos de comida ni requieren desinfección previa; los manuales técnicos indican que el carbón activado disipa olores en tres a cuatro días

El truco de la esponja en el refrigerador: lo que conviene saber antes de aplicarlo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Aseguran 249 kilos de droga en Tijuana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Aseguran 249 kilos de droga en Tijuana

Durante misa sicarios acribillaron a una mujer danzante en una iglesia en Guanajuato l Video

Anabel Hernández señala al gobierno de Sheinbaum por detener alcaldes y “no tocar” a Rocha Moya

Elementos federales aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en Tijuana: estaban ocultos en un doble fondo de la caja de un tractocamión

John Kenny ‘N’: quién es el excomisionado de Juchitán detenido por presuntamente proteger al CJNG en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

KID PHENOMENON abre una nueva etapa con ‘KIDS00’s’: fecha de lanzamiento en México del nuevo álbum del grupo japonés de J-pop

KID PHENOMENON abre una nueva etapa con ‘KIDS00’s’: fecha de lanzamiento en México del nuevo álbum del grupo japonés de J-pop

De los sepulcros a las cocinas, Arap Bethke nos lleva a explorar el día de muertos como nunca antes en su nueva serie “México, Entre Dos Mundos”

¿Jorge Salinas llegará a los Oscar 2027? Lo que se sabe de ‘Hombre al agua’, la película que podría abrirle paso a Hollywood

“La Noche del Juicio” llega a Tulum: deporte, espectáculo y una causa que busca hacer historia

Festival Atzán 2026 llegará a Atizapán con presentaciones de Yuri, Natalia Jiménez, Lolita Cortés y el Ballet de Kiev

DEPORTES

Julio César Chávez ‘explota ‘contra influencer por una broma y casi se van a los golpes | VIDEO

Julio César Chávez ‘explota ‘contra influencer por una broma y casi se van a los golpes | VIDEO

Hermanos de Arturo ‘Lobito’ Torres lanzan doloroso adiós tras muerte del boxeador: “¿Cómo despierto de esta pesadilla?”

Necaxa vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026

Aficionado es agredido por seguidores de El Salvador por llevar la playera de la Selección Mexicana al estadio

¿Qué tanto cambió el Tri con Rafa Márquez? Roberto “Piojo” Alvarado revela las similitudes con Javier Aguirre