La DEA vuelve a publicar ficha de búsqueda de El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada y líder de una facción del Cártel de Sinaloa

La ficha debúsqueda de Zambada Sicairos. (FOTO: DEA)

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La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, publicó, de nuevo, la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa.

La publicación de la ficha fue parte del “Fugitive Friday” (Viernes de fugitivos).

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Según la información de la DEA, Zambada Sicairos es buscado en San Diego, California por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada y se advierte que su última ubicación fue en México.

La primera ficha de búsqueda de la DEA contra el hijo de El Mayo Zambada se emitió el 26 de septiembre de 2025, un año después del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

“El fugitivo podría estar armado y ser peligroso. No intente detenerlo”, advierte la ficha publicada para su captura.

La DEA volvió a publicar la ficha de búsqueda del hijo de El Mayo. (X @DEAHQ)

Autoridades estadounidenses lo describen como un hombre hispano con una altura de 1.75 metros y un peso de 80 kilos, pelo color café, al igual que sus ojos.

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Cabe recordar que Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue capturado el 25 de julio de 2024, luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.

Esto desató una guerra interna en el Cártel de Sinaloa por la presunta traición del miembro de Los Chapitos en contra de su padrino, al secuestrarlo y llevarlo a Estados Unidos.

Desde ese momento, la facción de Los Mayos, encabezada por Mayito Flaco, y la de Los Chapitos, liderada por los hijos de El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, han protagonizado una serie de enfrentamientos armados en el estado de Sinaloa.

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En agosto de 2025, el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) recordó la recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero de Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

La captura de El Mayo provocó una guerra dentro del Cártel de Sinaloa. (X/Luis Chaparro)

¿Quién es “Mayito Flaco”?

Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” o “El Caballero”, es uno de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Tras la captura de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024, Zambada Sicairos se convirtió en una de las principales figuras de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa que permaneció vinculada a la familia Zambada.

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Su nombre ya aparecía en expedientes judiciales de Estados Unidos desde 2013, cuando fue acusado en el Distrito Sur de California por delitos relacionados con el tráfico de drogas. De acuerdo con la acusación retomada por medios mexicanos, las autoridades estadounidenses lo señalaron por participar en operaciones para trasladar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, además de actividades relacionadas con el lavado de ganancias del narcotráfico.

Durante años, Zambada Sicairos mantuvo un bajo perfil público, una característica que también distinguió a su padre. La DEA lo incluyó entre sus fugitivos y en 2023 lo designó como “Fugitivo de la semana”, al señalarlo por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

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Su relevancia aumentó después de la detención de “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 25 de julio de 2024. A partir de entonces se intensificó la disputa entre las facciones vinculadas a los Zambada y Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de “El Chapo”. Diversos reportes identifican a Zambada Sicairos como una de las figuras centrales de La Mayiza en ese conflicto.

Actualmente, “Mayito Flaco” permanece prófugo de las autoridades estadounidenses y es considerado una de las principales figuras de La Mayiza. Su papel dentro de la estructura criminal y la disputa por territorios y rutas de tráfico han colocado su nombre entre los principales objetivos de las autoridades de México y Estados Unidos.

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