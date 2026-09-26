¿Qué tanto cambió el Tri con Rafa Márquez? Roberto “Piojo” Alvarado revela las similitudes con Javier Aguirre

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La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana ha encontrado buena recepción dentro del vestidor. Roberto “Piojo” Alvarado destacó que el cambio de entrenador no ha significado una ruptura con el trabajo que el equipo venía realizando y señaló que el objetivo es mantener la línea mostrada durante el Mundial.

El atacante tricolor explicó que el propio Márquez les hizo saber que no buscaba modificar de manera radical la idea de juego, algo que ha permitido que la adaptación durante estos primeros días de trabajo sea natural.

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“Muy contentos de ahora tener a Rafa al frente del grupo. Él igual nos comentó que no quería cambiar prácticamente nada de lo que se venía haciendo o lo que se hizo en el Mundial. Entonces, contentos por estos días poder trabajar con él, con su cuerpo técnico y tratar de seguir por esa línea que lo que él nos pide, su cuerpo técnico, y obviamente tratar de seguir mejorando”.

Para Alvarado, mantener una base conocida también permite que el plantel se concentre en corregir los detalles que todavía deben mejorar. El futbolista reconoció que siempre habrá aspectos por perfeccionar y que esa será una de las tareas durante los próximos partidos.

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“Como siempre hay cosas por mejorar y tratar de seguir haciendo las cosas mejor”.

Alvarado encuentra similitudes entre Rafa Márquez y Javier Aguirre

(Cortesía FMF)

Los primeros entrenamientos con Rafa Márquez también han dejado similitudes con la etapa anterior bajo las órdenes de Javier “El Vasco” Aguirre. Aunque existen modificaciones en algunos ejercicios, Alvarado explicó que la estructura táctica se mantiene prácticamente igual.

“Pues en estos días que hemos trabajado prácticamente es casi igual. Obviamente los trabajos sí, algunos trabajos son diferentes a los que veníamos haciendo, pero prácticamente en el parado, en el tema táctico, es muy similar a lo que veníamos haciendo con el Vasco”.

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Con esa continuidad como punto de partida, el plantel busca aprovechar los encuentros de esta Fecha FIFA para seguir ajustando su funcionamiento. El nuevo cuerpo técnico ha insistido en la necesidad de que el equipo pueda trasladar el trabajo de los entrenamientos a los partidos.

“Obviamente, Rafa nos ha dicho que siempre hay cosas por mejorar e intentando ahora esos partidos que tenemos, tratando de buscar esas mejoras y que el equipo pueda fluir y nos pueda ir bien en esta fecha FIFA”.

El “Piojo” Alvarado destaca la cercanía de Rafa Márquez con el plantel

(REUTERS/Raquel Cunha)

Alvarado también habló de la relación que ya había construido con Márquez antes de que asumiera como entrenador. El exdefensor acompañó al grupo durante el Mundial y, de acuerdo con el atacante, desde entonces se ganó el reconocimiento de los jugadores por sus consejos y cercanía.

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“Creo que Rafa, para mí y ahora que estuvo en el mundial con nosotros, nos ayudaba un montón, trataba de aconsejarnos. Y ahora que está al frente, creo que nos gusta su forma de trabajar, su forma de cómo es con nosotros. Creo que obviamente tenemos pocos días con él al frente, pero creo que le va a ir muy bien y nos va a ir muy bien con él”.

El futbolista reconoció que el grupo todavía lleva pocos días trabajando bajo las órdenes de Márquez, aunque destacó la manera en que se ha integrado al vestidor.

El compromiso de México con la afición

(REUTERS/Raquel Cunha)

Uno de los temas que el “Piojo” puso sobre la mesa fue la responsabilidad que tiene el plantel con los aficionados mexicanos, especialmente después del respaldo que recibió el equipo durante el Mundial.

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El atacante señaló que los jugadores son conscientes de que deben mantener esa conexión con la tribuna y responder al apoyo que han recibido de la afición.

“Obviamente nosotros sabemos la responsabilidad que conlleva, más por las cosas que se hicieron en el mundial, que la gente se ilusionó, estuvo al pie del cañón con nosotros”.

Por ello, el objetivo del grupo pasa también por conseguir que los seguidores vuelvan a sentirse identificados con la Selección y puedan disfrutar de sus actuaciones.

“Obviamente nosotros tratando de seguir con esa responsabilidad de hacer las cosas bien, de hacer sentir orgullosa a la gente de cómo jugamos, de la forma en que jugamos, y trataremos de seguir así para que la gente se sienta identificada con la selección, poder regalarles una alegría y hacer unos buenos partidos para nuestra gente que viene a apoyarnos al estadio”.

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Alvarado toma como oportunidad las ausencias de Raúl Jiménez y Julián Quiñones

(Foto AP/Natacha Pisarenko)

La ausencia de Raúl Jiménez y Julián Quiñones abre espacio para que otros elementos ofensivos tengan mayor protagonismo durante esta Fecha FIFA. Alvarado consideró que la situación representa una oportunidad para mostrarse ante el nuevo entrenador.

El jugador aseguró que existe conocimiento y entendimiento con los compañeros con los que compartirá el ataque, incluido Hirving “Chucky” Lozano, por lo que espera que esa familiaridad ayude al funcionamiento colectivo.

“No, pues digo, ya son jugadores que conozco. Al Chucky también ya lo conocemos de tiempo, hemos jugado juntos y creo que es una bonita prueba ahora que no le tocó venir a Raúl ni a Julián. Tratar de mostrarnos con Rafa, de hacer las cosas bien y sobre todo de disfrutar”.

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