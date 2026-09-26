El truco de la esponja en el refrigerador: lo que conviene saber antes de aplicarlo

A pesar de que los expertos se centran en esponjas de uso diario una esponja nueva y estelirizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El truco de la esponja seca en el refrigerador combina un principio físico real con un riesgo microbiológico que rara vez se menciona en las versiones virales del consejo.

Una revisión de estudios especializados en microbiología doméstica y de investigaciones universitarias sobre conservación de alimentos permite trazar un panorama más completo: el objeto que promete absorber humedad es, según la ciencia, uno de los reservorios de bacterias más contaminados del hogar.

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A pesar de que los expertos se centran en esponjas de uso diario, una esponja nueva y estelirizada, cambiada regularmente podría, en teoría, funcionar, auque no tan efectivamente como otros métodos recomendados.

Así se ve una esponja de trastes bajo el microscopio Crédito: video de TikTok de @justmicroscope

Qué dice la ciencia sobre la absorción de humedad

Una revisión de estudios especializados en microbiología doméstica y de investigaciones universitarias sobre conservación de alimentos permite trazar un panorama más completo: el objeto que promete absorber humedad es, según la ciencia, uno de los reservorios de bacterias más contaminados del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundamento físico del truco es sólido. Las investigaciones de la Michigan State University Extension, recogidas en su estudio “Refrigerator Humidity Effects on Produce Quality”, confirman que el exceso de agua libre (no la humedad ambiental en sí) es lo que favorece el deterioro de frutas y verduras. Cuando los vegetales se almacenan húmedos o muy apretados, esa agua superficial queda atrapada y crea un ambiente propicio para el desarrollo bacteriano.

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Bajo esa lógica, cualquier material capaz de captar agua libre dentro del cajón de verduras cumple una función real de conservación. La esponja, por su estructura porosa, retiene líquido de forma eficiente, igual que lo haría cualquier absorbente colocado en un espacio cerrado y frío.

Sin embargo, ningún organismo agrícola especializado consultado recomienda específicamente la esponja como método. Las guías técnicas de manejo de cajones de humedad, tanto de extensión universitaria como de fabricantes de electrodomésticos, se concentran en otro tipo de soluciones.

El problema microbiológico que cambia el panorama

Una esponja de cocina amarilla y verde reposa seca sobre una encimera de granito junto a un fregadero de acero inoxidable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acá aparece el dato que ninguna versión viral del truco suele incluir. Según el estudio “Germiest Places in the Home”, elaborado por microbiólogos de NSF (organización de estandarización sanitaria), la esponja de cocina es el objeto con mayor carga bacteriana de todo el hogar, por encima de manijas de inodoro o bebederos de mascotas.

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El relevamiento, que consistió en hisopados de 30 objetos domésticos en 22 hogares, encontró coliformes (familia de bacterias que incluye Salmonella y E. coli) en más del 75% de las esponjas y trapos de cocina analizados. En comparación, solo el 45% de los fregaderos y el 32% de las mesadas dieron positivo.

La microbióloga Lisa Yakas, especialista de la División de Alimentos de NSF, identificó el caso más extremo del relevamiento: una esponja con un conteo de 1,800 millones de coliformes, 180 millones de veces más que una esponja nueva y limpia.

Este dato es determinante para evaluar el truco casero: introducir ese mismo objeto, sin esterilización adecuada, dentro de un espacio donde se almacenan alimentos frescos que se consumirán crudos representa un riesgo de contaminación cruzada que ningún manual de seguridad alimentaria pasaría por alto.

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Por qué la esponja retiene tantas bacterias

La razón por la que la esponja acumula tanta carga microbiana, según NSF, está en su propia función de limpieza. El objeto retiene humedad y restos de comida después de lavar platos, lo que genera un ambiente ideal para la multiplicación bacteriana. Al tratarse de un elemento que muchas personas consideran descartable, tiende a recibir menos mantenimiento higiénico que otros utensilios de cocina.

NSF recomienda, para su uso convencional en la limpieza de vajilla, introducir la esponja húmeda al microondas durante dos minutos por día y reemplazarla cada dos semanas como máximo. Esa recomendación aplica al uso estándar del objeto, no a su reutilización como deshumidificador dentro del refrigerador.

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Consideraciones técnicas antes de aplicar el truco

Una esponja de cocina verde y amarilla muestra bacterias y hongos diversos vistos a través de una lupa, ilustrando la presencia de microorganismos en utensilios domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún fabricante de electrodomésticos consultado, incluidas las guías técnicas de mantenimiento de refrigeradores, sugiere el uso de esponjas como método de control de humedad o de olores. Las recomendaciones oficiales para la limpieza y el cuidado del interior del refrigerador se centran en el lavado periódico con detergente suave y agua tibia, y en el uso de bicarbonato de sodio como neutralizador de olores colocado en un recipiente aparte, no en contacto directo con los alimentos.

La investigación de Michigan State University Extension tampoco menciona la esponja entre sus diez recomendaciones técnicas para el manejo de cajones de humedad. Sus indicaciones se limitan a separar frutas que liberan etileno (como manzanas y peras) de las verduras de hoja sensibles a ese gas, y a ajustar el nivel de ventilación de cada cajón según el tipo de producto almacenado.

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Esto sugiere que, si bien el principio físico de absorción es válido, la esponja no es el material que la literatura técnica especializada identifica como solución preferente frente a otras alternativas.

Riesgos frente a beneficios

A favor del truco juega su bajo costo y la validez del principio físico de absorción de agua libre, respaldado indirectamente por la investigación sobre humedad en cajones de verduras de Michigan State University Extension. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance entre pros y contras queda así delimitado por la evidencia disponible:

A favor del truco juega su bajo costo y la validez del principio físico de absorción de agua libre, respaldado indirectamente por la investigación sobre humedad en cajones de verduras de Michigan State University Extension.

En contra, pesa el hallazgo central del estudio de NSF: la esponja es, por naturaleza, uno de los objetos con mayor concentración de coliformes del hogar. Introducirla sin un proceso de desinfección profunda (lavado con agua caliente, jabón y secado completo, o esterilización en microondas) dentro de un espacio en contacto con alimentos frescos representa un riesgo de contaminación cruzada no menor.

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Cómo reducir el riesgo si se decide aplicar el método

Un recipiente de vidrio con colonias bacterianas se encuentra en el interior de un refrigerador escarchado, bajo una iluminación azul fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura especializada revisada no ofrece un protocolo específico para el uso de esponjas como deshumidificador de refrigerador, dado que no es una práctica que los organismos de referencia recomienden de forma directa. No obstante, a partir de los datos de NSF sobre desinfección de esponjas, se desprenden condiciones mínimas que reducirían el riesgo si se opta por este método: usar una esponja nueva y exclusiva para ese fin, desinfectarla en microondas o con agua hirviendo antes de cada uso, y reemplazarla con la misma frecuencia que exige NSF para su uso convencional, es decir, cada dos semanas como máximo.

La evidencia técnica indica que, sin ese proceso de esterilización previo, el objeto que promete absorber humedad puede terminar sumando una fuente adicional de contaminación bacteriana al interior del refrigerador.

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No obstante, a partir de los datos de NSF sobre desinfección de esponjas, se desprenden condiciones mínimas que reducirían el riesgo si se opta por este método: usar una esponja nueva y exclusiva para ese fin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas recomiendan los fabricantes en lugar de la esponja

El bicarbonato de sodio es la opción que más se repite entre las fuentes especializadas. Las guías técnicas de mantenimiento de refrigeradores recomiendan colocar una caja abierta dentro del compartimento principal y otra en el congelador (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la esponja, cuyo uso como deshumidificador no figura en ninguna guía técnica consultada, sí existen métodos que los fabricantes de electrodomésticos y los protocolos de seguridad alimentaria recomiendan de forma explícita para controlar la humedad y los olores dentro del refrigerador.

El bicarbonato de sodio es la opción que más se repite entre las fuentes especializadas. Las guías técnicas de mantenimiento de refrigeradores recomiendan colocar una caja abierta dentro del compartimento principal y otra en el congelador, con reemplazo periódico para mantener su capacidad de absorción. Otras guías de limpieza coinciden en el método y sugieren dejarla sobre una bandeja hasta que el olor desaparezca por completo.

El carbón activado aparece como segunda alternativa validada. Según los protocolos consultados, se debe colocar una porción en un recipiente de papel dentro de cada compartimento, con la posibilidad de sumar más unidades si el olor es particularmente persistente. Se agrega que, en la mayoría de los casos, los olores se disipan dentro de los tres a cuatro días de aplicado este método.

El café molido seco también figura entre las opciones recomendadas, descrito como un neutralizador eficaz cuando se distribuye en una bandeja dentro del refrigerador. A diferencia de la esponja, ninguno de estos tres materiales requiere un proceso previo de desinfección, ya que no entran en contacto directo con líquidos ni retienen restos de comida.

Para olores particularmente resistentes, los manuales técnicos describen un protocolo más extenso que combina varios de estos elementos de forma simultánea: carbón activado, bicarbonato de sodio y bolitas de papel de diario con una gota de esencia de vainilla, distribuidos en distintos estantes del refrigerador vacío. Según esas mismas indicaciones, el proceso puede demandar varias semanas de aplicación continua en casos de olores muy penetrantes.