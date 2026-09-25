México

Detienen a segundo hombre acusado de agredir a automovilista en Mixcoac: llevaba 25 dosis de presunta cocaína

El sospechoso fue ubicado mediante cámaras del C2 Poniente e intentó escapar sin éxito

Detenido agresión Mixcoac CDMX SSC-CDMX
Detenido agresión Mixcoac CDMX SSC-CDMX
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 35 años, quien presuntamente participó en la agresión contra un automovilista registrada en Avenida Revolución, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

La detención ocurrió luego de que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito recabaron información sobre el incidente y revisaron las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a uno de los sujetos que habría participado en la agresión.

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Cámaras del C2 Poniente permitieron ubicar al sospechoso

Un automovilista grabó la agresión ocurrida sobre la avenida Revolución, en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México. En las imágenes se observa la ventana dañada del vehículo por uno de los sujetos ante la presencia de agentes de la policía de tránsito

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los agentes tomaron conocimiento de los hechos a partir de la declaración del conductor de la unidad de transporte público involucrada en el incidente.

Con estos datos, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente realizaron un seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de Mixcoac.

A partir de las características físicas proporcionadas, los operadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción del presunto participante en la agresión.

Los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito se trasladaron hasta las calles Guillain y Cerrada de Guillain, en la colonia Mixcoac, donde localizaron a un sujeto que correspondía con las características obtenidas durante las labores de seguimiento.

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Intentó escapar al notar presencia policial

Agresión automovilista CDMX
Agresión automovilista CDMX (especial)

Según el reporte de la corporación, al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó huir del lugar.

Durante el escape, el sujeto arrojó una bolsa que llevaba en las manos, lo que provocó que los policías iniciaran una persecución a pie.

Los elementos de la SSC lograron darle alcance metros adelante y procedieron a realizar una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias 25 envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, además de dinero en efectivo.

Ante estos hallazgos, los policías procedieron a detener al hombre y asegurar tanto la sustancia como el efectivo para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

Detenido quedó a disposición del Ministerio Público

El hombre, de 35 años, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con los objetos y la sustancia asegurada.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación relacionada con los hechos y determinar la situación jurídica del detenido.

La SSC señaló que la localización del sospechoso fue posible mediante el seguimiento realizado por los monitoristas del C2 Poniente y la información obtenida tras la declaración del conductor de la unidad de transporte público involucrada.

Hasta el momento, la dependencia identificó al hombre como presunto participante en la agresión contra un automovilista, por lo que corresponderá al Ministerio Público establecer su probable responsabilidad a partir de las investigaciones y pruebas que se integren al expediente.

El caso se suma a las acciones de vigilancia y seguimiento que realizan elementos de la SSC mediante las cámaras del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, particularmente para ubicar a personas relacionadas con hechos delictivos o incidentes registrados en la vía pública.

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