Festival Atzán 2026 llegará a Atizapán con presentaciones de Yuri, Natalia Jiménez, Lolita Cortés y el Ballet de Kiev

La programación contempla presentaciones gratuitas y de pago distribuidas en distintas sedes del municipio, con voces como las de Natalia Jiménez y Yuri, la actuación de Lolita Cortés en una comedia con más de una década en cartelera (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Atizapán de Zaragoza se prepara para recibir una de las agendas culturales más amplias de su historia reciente. El Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 reunirá música, danza, teatro y artes visuales en un recorrido que combina figuras consagradas de la escena pop en español con compañías de danza clásica de proyección internacional y elencos de teatro musical reconocidos en México.

La programación contempla presentaciones gratuitas y de pago distribuidas en distintas sedes del municipio, con voces como las de Natalia Jiménez y Yuri, la actuación de Lolita Cortés en una comedia con más de una década en cartelera, y la llegada del Ballet de Kiev con uno de los títulos más representados de la danza universal. El alcalde Pedro David Rodríguez Villegas anticipó que el evento podría convocar a más de 300 mil asistentes de Atizapán y municipios vecinos como Tlalnepantla, Naucalpan y Nicolás Romero.

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Festival Atzán 2026

Cartelera completa del Festival Atzán 2026

La programación se extiende del 16 al 25 de octubre en múltiples escenarios, entre ellos el Palacio Municipal, el Teatro Zaragoza y la Plaza la Antigua. Este es el calendario completo:

Viernes 16 de octubre

La Bella Durmiente, Ballet de Monterrey (inauguración) — 20:00 horas, Palacio Municipal

Sábado 17 de octubre

Expresiones y Sentimientos, exposición pictórica — 12:00 horas, Palacio Municipal

Mario Galaxy y sus amigos, tributo musical — 16:00 horas, Colonia Margarita Maza de Juárez

Aladín, teatro musical — 16:00 y 18:00 horas, Teatro Zaragoza

Natalia Jiménez, concierto — 20:00 horas, Palacio Municipal

Domingo 18 de octubre

Tributo a Toy Story, musical — 12:00 horas, Palacio Municipal

Atzán, la materia de los sueños, exposición — 13:00 horas, Plaza la Antigua

Jazzpeando, Compañía teatral La Trouppe (teatro negro) — 18:00 horas, Teatro Zaragoza

Ensamble Zänä, música — 19:00 horas, Capilla de San Francisco de Asís, Miraflores

Ópera Prima Rock, tributo a Queen — 20:00 horas, Palacio Municipal

Lunes 19 de octubre

Una Eva y tres galanes, teatro con César Évora, Omar Fierro, Mariazel y Sabine Moussier — 16:00 y 19:00 horas, Teatro Zaragoza

Martes 20 de octubre

Camerata Juvenil de México — 19:00 horas, Parroquia de Guadalupe, Lomas de Guadalupe

Hércules, el musical — 16:00 y 19:00 horas, Teatro Zaragoza

Miércoles 21 de octubre

Niño Perdido, teatro con Lolita Cortés — 17:00 y 19:00 horas, Teatro Zaragoza

El Lago de los Cisnes, Ballet de Kiev — 20:00 horas, Palacio Municipal

Jueves 22 de octubre

¡Qué desastre de función!, teatro cómico — 16:30 y 19:30 horas, Teatro Zaragoza

Arcano, espectáculo de luces, música y danza

Viernes 23 de octubre

La Era del Rock, musical (clasificación B) — 16:00 y 19:00 horas, Teatro Zaragoza

Ensamble Barroco del CNM, música — 19:30 horas, Iglesia de San Fernando

Sábado 24 de octubre

31 Minutos, tributo musical — 16:00 horas, Colonia UAM

Cómo te va mi amor, teatro con Violeta Isfel, Luz Edith Rojas, Grisel Margarita, Ricardo Ache y David Anguiano

Domingo 25 de octubre

Mamma Mia!, el musical — 12:00 horas, TEC de Monterrey

Yuri, concierto de clausura — 20:00 horas

El Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 presenta su cartel de eventos de música, teatro y danza del 16 al 25 de octubre. (Atizapán/Redes sociales)

La trayectoria de Natalia Jiménez y su posible repertorio

Tras la disolución del grupo, Jiménez inició en 2011 una carrera solista que la llevó de la balada pop al regional mexicano. Discos como Creo en mí (2015) EFE/Carlos Ortega

Natalia Altea Jiménez Sarmento, nacida en Madrid en 1981, comenzó a cantar en las calles y estaciones del metro de la capital española antes de convertirse, en 2001, en la vocalista de La Quinta Estación. Con esa banda grabó cinco álbumes entre 2001 y 2010 y ganó un Grammy y un Latin Grammy, con temas como ¿Dónde irán?, El sol no regresa y Me muero.

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Tras la disolución del grupo, Jiménez inició en 2011 una carrera solista que la llevó de la balada pop al regional mexicano. Discos como Creo en mí (2015), Homenaje a la Gran Señora (2016, dedicado a Jenni Rivera) y las dos entregas de México de mi corazón (2019 y 2021) marcaron esa transición. En 2024 publicó el álbum en vivo De Jiménez a Jiménez, tributo a José Alfredo Jiménez.

Con más de tres millones de discos vendidos y giras recientes por Estados Unidos, México y España, su repertorio habitual combina sus clásicos con La Quinta Estación junto a temas de su etapa solista y su faceta ranchera, por lo que en Atizapán el público podría escuchar una mezcla de Algo más, Tu peor error, Quédate con ella y piezas de su cancionero mexicano.

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Yuri, más de cuatro décadas sobre el escenario

Con más de 30 discos de estudio y ventas que superan los 20 millones de copias, Yuri es una de las artistas latinas de mayor trayectoria comercial. (Foto: @oficialyuri, Instagram)

Yuridia Valenzuela Canseco, conocida como Yuri, nació en Veracruz en 1964 y debutó en la industria a los 14 años con el álbum Ilumina tu vida (1978). Su proyección internacional llegó en 1981 con Maldita primavera, versión en español de un tema italiano que la convirtió en la primera cantante latinoamericana en obtener un disco de oro en Europa.

Con más de 30 discos de estudio y ventas que superan los 20 millones de copias, Yuri es una de las artistas latinas de mayor trayectoria comercial. Su sencillo ¿Qué te pasa? llegó al número uno del Billboard Hot Latin Songs y permaneció 16 semanas en esa posición. En 2026 presentó su disco Señora, del que se desprende el sencillo Qué ganas de no verte nunca más.

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Yuri se presenta en Atizapán como parte de la clausura del festival, en el marco de su gira Icónica Tour. Según el patrón de sus conciertos recientes en el Auditorio Nacional y otras plazas, su repertorio incluiría clásicos como Maldita primavera, Detrás de mi ventana, Es ella más que yo, Amiga mía, ¿Qué te pasa? y Ya no vives en mí, además de un cierre bailable con temas como La copa de la vida.

Lolita Cortés y una comedia con una década en cartelera

Conocida también por su paso como jurado de La Academia, Cortés llega a Atizapán con Niño Perdido, comedia escrita y dirigida por Quecho Muñoz que celebra una década en cartelera. (@soylolacortes)

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, conocida como Lolita Cortés, nació en Ciudad de México en 1970 y proviene de una familia de artistas: es hija de la cantante Dolores Jiménez y del actor Ricardo Cortés, y sobrina nieta del compositor José Alfredo Jiménez. Comenzó su carrera a los ocho años en la obra Anita, la huerfanita y se consolidó como protagonista en musicales como La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera y Peter Pan, esta última en cinco montajes distintos.

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Conocida también por su paso como jurado de La Academia, Cortés llega a Atizapán con Niño Perdido, comedia escrita y dirigida por Quecho Muñoz que celebra una década en cartelera. La obra combina el mundo mágico con el caos de la vida cotidiana para abordar temas como la frustración y las expectativas personales, y comparte elenco con Gerardo González, David Anguiano, Paloma Jiménez y el propio Muñoz.

El Lago de los Cisnes, la producción del Ballet de Kiev

Desde su creación, la compañía ha superado las 500 representaciones en Europa, Asia y América. (Europa Press)

El Ballet de Kiev fue fundado en 2017 por el bailarín solista Viktor Ishchuk, integrante del histórico Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Kiev, con el propósito de reunir a figuras jóvenes y solistas consolidados de la escuela ucraniana. Desde su creación, la compañía ha superado las 500 representaciones en Europa, Asia y América.

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Su gira más reciente por México, en 2025, agotó 28 funciones consecutivas, lo que consolidó al público mexicano como uno de los favoritos de la compañía. En 2026 la agrupación regresó al país con una nueva gira que recorrió estados como Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Nuevo León antes de su parada en Atizapán.

El montaje que se presenta en el festival es El Lago de los Cisnes, con música de Piotr Chaikovski, libreto de Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer, y coreografía de Marius Petipa, uno de los títulos más representados del repertorio clásico universal.

Cómo llegar a las sedes del festival

Las funciones que se realizan en el Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza tienen como dirección el Boulevard Adolfo López Mateos número 91, colonia El Potrero. Al recinto se puede acceder mediante las rutas de autobús 120, 25-01, R-10 y Ruta 89, que circulan por la zona.

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El Teatro Zaragoza, otra de las sedes principales del festival, se ubica en Calzada San Mateo, en la colonia San Juan Bosco. Ambos recintos forman parte de la infraestructura cultural administrada por la Dirección de Desarrollo Social del municipio.