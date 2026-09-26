John Kenny ‘N’: quién es el excomisionado de Juchitán detenido por presuntamente proteger al CJNG en Oaxaca

Capturan a John Keny Moreno Segura, excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a "Los Cromos", ligados al CJNG. Fiscalía de Michoacán

Guardar

El excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, identificado como John Kenny ‘N’, fue detenido este 24 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó la captura durante la segunda fase de un operativo interinstitucional contra estructuras criminales de la región.

Las autoridades lo señalan por brindar protección desde su cargo a la célula Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo. La imputación en su contra corresponde al delito contra la investigación y seguridad del Estado, según reportó Infobae México.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron, además de la FGEO, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. También intervinieron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

Las autoridades trasladaron de inmediato al exmando bajo un dispositivo especial de seguridad. Después de la aprehensión, John Kenny ‘N’ quedó a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica.

Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es John Kenny ‘N’ y su historial al frente de la policía de Juchitán

John Kenny ‘N’ no llegó a la Policía Municipal de Juchitán en 2026. El exfuncionario ya había ocupado ese cargo en 2022, cuando decidió separarse de sus funciones ante la muerte de un migrante en los separos de la Comandancia.

PUBLICIDAD

Durante ese periodo de investigación, Amado Vicente Gómez Urbieta lo sustituyó al frente de la corporación. La determinación oficial concluyó entonces que no existían responsabilidades atribuibles a John Kenny ‘N’ en ese caso.

Con ese resultado, el exmando regresó a sus funciones en junio de 2023. Desde ese momento y hasta su detención, mantuvo la responsabilidad de dirigir la estrategia de seguridad municipal en Juchitán, según reconstruyó Milenio.

La Fiscalía sostiene que, en paralelo a esa gestión, John Kenny ‘N’ utilizó su posición estratégica para brindar cobertura a Los Cromos. La célula funciona, de acuerdo con la institución, como brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec.

PUBLICIDAD

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla

Infobae México identificó al detenido también con el nombre de John Keny Moreno Segura, aunque la Fiscalía difundió el caso bajo las iniciales J.K.M.S. Esa reserva de identidad corresponde al protocolo habitual de la institución en investigaciones en curso.

Las autoridades atribuyen a Los Cromos actividades de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en la región. La Fiscalía también investiga a la célula por presunto tráfico de personas y homicidio, según reportó El Financiero.

Cómo se ejecutó el operativo interinstitucional en el Istmo de Tehuantepec

La detención de John Kenny ‘N’ se produjo un día después de que fuerzas estatales y federales capturaran al presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu. Junto al edil también cayó Carlos Alberto “N”, conocido como La Parka, en la primera fase de la intervención del 23 de septiembre.

PUBLICIDAD

“De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de Los Cromos”, señaló la Fiscalía de Oaxaca en el comunicado citado por Infobae México. El texto oficial se refería al alcalde y a La Parka, aunque la misma línea de investigación derivó luego en la aprehensión del exmando policial.

El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que el alcalde y su acompañante contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Con la captura de John Kenny ‘N’, el saldo del operativo sumó un tercer objetivo de alto impacto.

PUBLICIDAD

Para afectar la capacidad financiera de los implicados, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas relacionadas con la investigación. La medida buscó limitar el flujo de dinero vinculado al presunto esquema de protección.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que el objetivo de la segunda fase del operativo es desarticular las redes de complicidad criminal en el Istmo. La institución afirmó que buscará llevar ante la justicia a las personas relacionadas con los hechos, sin distinción de cargos públicos.

La caída del alcalde Miguel Sánchez Altamirano y las secuelas en Juchitán

El alcalde Miguel Sánchez Altamirano fue trasladado primero desde Juchitán hacia la Ciudad de México. Posteriormente ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.

PUBLICIDAD

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla

Tras la detención del edil, un grupo de policías municipales bloqueó accesos carreteros y salidas del municipio para impedir su traslado. Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México indicaron que esos bloqueos no representarían un impedimento para la puesta a disposición del alcalde.

En el momento, se reportó además movilizaciones de habitantes que exigieron la liberación de Sánchez Altamirano, junto con quema de neumáticos en puntos carreteros de la zona. Esas acciones generaron afectaciones temporales a la circulación en Juchitán.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que existen indagatorias abiertas sobre otros servidores públicos del ayuntamiento. El mandatario estatal precisó que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Oaxaca informó que la seguridad pública de Juchitán quedará bajo responsabilidad de la Policía Estatal mientras continúan las pesquisas. La disposición sustituye de manera temporal a la corporación municipal que encabezaba John Kenny ‘N’.

El caso de John Kenny ‘N’ quedará sujeto ahora al proceso judicial correspondiente ante un juez de control. Su situación legal se sumará a la de Miguel Sánchez Altamirano y Carlos Alberto “N” dentro de la misma causa penal en Oaxaca.