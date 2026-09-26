¿Jorge Salinas llegará a los Oscar 2027? Lo que se sabe de ‘Hombre al agua’, la película que podría abrirle paso a Hollywood

(IG/Reuters)

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Jorge Salinas vuelve al cine con Gael García Bernal en Hombre al agua, película que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia y que marca un nuevo momento para el actor, conocido por su trabajo en telenovelas, cine y el espectáculo Sólo para mujeres.

El actor interpreta a Abel, un empresario mexicano que decide dejar sus negocios para entrar a la política y competir por una gubernatura. El personaje cambia la vida de Camilo, un socorrista cubano al que da vida García Bernal.

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La producción reúne a Esmeralda Pimentel, Natalia Oreiro, Débora Nascimento, Manuel García-Rulfo, Anna Díaz, Ezequiel Díaz y Ricky Martin. El cantante puertorriqueño tiene una participación especial como Roby y también funge como productor ejecutivo.

En fechas recientes han comenzado a surgir especulaciones sobre que dicha cinta podría ser una de las que representen a México en los Premios Oscar 2027 y aquí te decimos que se sabe al respecto.

¿Jorge Salinas podría llegar a los Oscar 2027?

Reportes en redes sociales señalaban que Hombre al agua estaba en consideración para representar a México en los Oscar.

La participación de Jorge Salinas la película no garantiza una llegada a Hollywood ni una nominación al Oscar, pues en agosto de 2026, la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas AMACC, eligió a En el camino, de David Pablos, como la representante nacional.

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Sin embargo, el paso por festivales como Venecia y Toronto, podría ampliar la visibilidad internacional del actor y de la producción ante distribuidores, críticos y profesionales de la industria.

El filme aún podría aspirar a categorías generales de los Premios Oscar 2027, incluidas las de actuación, si cumple con los requisitos de estreno comercial en Estados Unidos, es inscrito por su distribuidora y logra una campaña ante los votantes de la Academia.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre una postulación de Salinas o de la cinta en esas categorías.

La historia de Salinas con el cine, de cualquier modo, toma un nuevo impulso con su participación en el tercer largometraje de García Bernal como director. El actor reconoce en una entrevista con Maxine Woodside que el proyecto ocupa un lugar distinto dentro de su carrera.

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Jorge Salinas attends the red carpet for "Hombre al agua" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 15, 2026. REUTERS/Mark Blinch

“Mi proyecto más importante es este: Hombre al agua. Yo no puedo vivir del recuerdo”, dijo Salinas durante una entrevista con Ernesto Buitrón.

El intérprete ha trabajado en películas como Sexo, pudor y lágrimas, Amores perros, La otra familia y Mi pequeño gran hombre. También mantiene una larga trayectoria en televisión, donde ha encabezado telenovelas y series.

Salinas sostiene que las etiquetas entre cine, televisión y teatro han limitado durante años la percepción sobre el trabajo de los actores mexicanos. Para él, un histrión debe poder trabajar en cualquier formato.

“El actor, el histrión, tiene que estar preparado para todas las plataformas, los escenarios o los sets del plató donde se presente”, afirmó.

Jorge Salinas y Gael García Bernal se reencuentran

La relación profesional entre Jorge Salinas y Gael García Bernal comenzó cuando ambos participaron en El abuelo y yo. García Bernal era uno de los protagonistas infantiles, mientras Salinas tenía un personaje de soporte.

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Jorge Salinas attends the red carpet for "Hombre al agua" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 15, 2026. REUTERS/Mark Blinch

“Trabajamos juntos en El abuelo y yo, él era el protagonista. Yo era un actor de soporte ahí”, recordó Salinas.

Los dos volvieron a coincidir años después en Amores perros, la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu que se estrenó en el año 2000. Ahora, Salinas forma parte de un proyecto encabezado y dirigido por García Bernal.

El actor contó que llegó a Hombre al agua por medio de un casting. Realizó una prueba sin conocer todavía el nombre de la película y, luego de esperar cerca de un año, recibió la confirmación de que había sido elegido para integrarse al elenco.

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“Pues hago casting. No solamente este, sino hago varios”, explicó. Salinas esperaba que le solicitaran una nueva prueba, pero recibió la noticia de que ya tenía el papel.

La llamada llegó por medio de Jimena Isa, quien le consiguió la audición. Después acudió a las oficinas de La Corriente del Golfo, casa productora vinculada al proyecto, donde se reunió con García Bernal.

“Me dice: ‘No, ya estás tú’. Entonces fui, me reuní en las oficinas de La Corriente del Golfo, que es la productora de esta película”, relató.

Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Anna Diaz, and Gael Garcia Bernal attend the red carpet for "Hombre al agua" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 15, 2026. REUTERS/Mark Blinch

Salinas habló de García Bernal desde el recuerdo de cuando lo conoció como actor infantil. Aclaró que sus comentarios sobre verlo como “niño” se refieren a esa etapa y a la transformación que observa en su antiguo compañero de reparto.

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“Me refiero a él como el niño que fue y cómo es ahora”, comentó. El intérprete también mencionó que conoció a Diego Luna durante la producción de El abuelo y yo.

Para Salinas, trabajar bajo la dirección de García Bernal implicó acercarse al proyecto con disposición para recibir indicaciones. El actor destacó el proceso de aprendizaje que encontró durante las filmaciones.

“Permitirme entrar con la mente en blanco, solamente para empaparme y aprender lo más que pueda”, expresó.

Hombre al agua llega a México después de Venecia y Toronto

Hombre al agua sigue a Camilo, un socorrista cubano que trabaja en las playas de Varadero. El personaje rescata a Abel, empresario mexicano interpretado por Jorge Salinas.

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Como agradecimiento, Abel invita a Camilo a vivir en Yucatán y a trabajar dentro de su empresa. Ahí conoce a Juana, hija única de Abel, papel a cargo de Esmeralda Pimentel.

La relación entre Camilo y Juana avanza, aunque la vida familiar cambia cuando Abel se aleja de sus negocios para iniciar una carrera política. La cinta aborda temas como migración, familia, pareja, masculinidad y relaciones de poder en América Latina.

Ricky Martin interpreta a Roby, un actor contratado para representar a Camilo dentro de una película que se filma al interior de la trama. El personaje marca el regreso del cantante a una producción cinematográfica en español después de más de tres décadas.

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Cast member Jorge Salinas poses on the red carpet for the screening of the movie "Hombre al Agua" in the Spotlight section, at the 83rd Venice Film Festival in Venice, Italy, September 6, 2026. REUTERS/Yves Herman

Gael García Bernal escribió el guion junto al dramaturgo y cineasta argentino Mariano Pensotti. El director definió la película como una comedia irreverente que también aborda una separación, el cuidado y las tensiones dentro de una familia.

Hombre al agua tuvo su estreno mundial en Venecia a inicios de septiembre y después se presentó en la sección Special Presentations de la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto. La película llega a salas mexicanas mediante Cinépolis y algunas sedes de la Cineteca Nacional.