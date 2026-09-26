Pumas vs Atlético San Luis: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de los felinos en el Olímpico Universitario

Los del Pedregal reciben a los Tuneros en un partido con dos equipos urgidos de victorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entra en una etapa crucial donde cada punto en disputa comienza a definir las aspiraciones de clasificación directa a la Liguilla y los lugares para el Play-In. En este contexto, el Estadio Olímpico Universitario abre sus puertas para albergar un atractivo compromiso correspondiente a la Fecha 10, donde los Pumas de la UNAM recibirán al Atlético de San Luis.

Ambas escuadras saltarán al césped del Pedregal con la urgencia de sumar de a tres, en un duelo que promete intensidad táctica y emociones desde el primer minuto.

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Los universitarios buscan consolidar su fortaleza en condición de local y responder a las exigencias de su afición, mientras que el conjunto potosino arriba a la capital del país con la firme intención de dar la sorpresa y rescatar unidades valiosas fuera de casa. La paridad en el rendimiento de varios planteles a estas alturas del certamen convierte este choque en un enfrentamiento directo con tintes de liguilla adelantada.

Los auriazules deben utilizar la localía para poder mejorar su posición en la tabla general. (REUTERS/Raquel Cunha)

Cómo llega Pumas: la urgencia de sumar de a tres tras tropezar en el Jalisco

El conjunto auriazul atraviesa un momento en el que la regularidad ha sido su principal asignatura pendiente. En su más reciente compromiso dentro del certamen, correspondiente a la Jornada 9, los Pumas visitaron la Perla Tapatía para medirse frente al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que concluyó con un disputado empate 1-1.

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Durante aquel encuentro, la escuadra dirigida por el cuerpo técnico universitario tomó la delantera tempranera gracias a una anotación del juvenil Ángel Azuaje al minuto 23, demostrando contundencia en los primeros compases. Sin embargo, los rojinegros lograron emparejar los cartones antes del descanso con un tanto de Luís Esteves en el tiempo de compensación de la primera mitad. El tramo final del partido se complicó aún más para los universitarios tras la expulsión del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla a pocos minutos del silbatazo final, lo que obligó al equipo a replegarse para sellar la división de honores.

Este resultado dejó sensaciones agridulces en el entorno universitario, ya que, si bien sumaron en una aduana difícil, la falta de manejo de partido les impidió regresar a la Ciudad de México con la victoria completa.

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De cara al enfrentamiento ante San Luis, los Pumas necesitan ajustar su cuadro bajo y recuperar la efectividad ofensiva mostrada en sus mejores pasajes del torneo para no dejar escapar más puntos en casa.

Navas no ha podido ser la figura que esperan los fanáticos universitarios. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Cómo llega el Atlético de San Luis: Envión de confianza tras vencer a Necaxa

En la acera opuesta, el panorama para el Atlético de San Luis luce con renovado optimismo. La escuadra potosina viene de reencontrarse con la victoria en la jornada anterior al imponerse de manera contundente 3-1 sobre los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Libertad Financiera.

El desarrollo de dicho partido puso a prueba el carácter del plantel tunero, ya que tuvieron que remar contracorriente desde muy temprano al verse abajo en el marcador tras un gol tempranero del atacante visitante Julián Carranza al minuto 10.

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Lejos de caer en la desesperación, el San Luis reaccionó con autoridad: el delantero chileno Felipe Mora igualó el encuentro al minuto 27, un gol en propia puerta del guardameta rival puso la ventaja al 54′, y finalmente el defensor Eduardo Águila sentenció la victoria potosina con el 3-1 definitivo al minuto 81.

Ese triunfo revitalizó el estado de ánimo de los dirigidos por el cuadro técnico potosino, rompiendo una racha adversa y demostrando capacidad de respuesta ofensiva. Ahora, el reto para el Atlético de San Luis consiste en trasladar esa contundencia a territorio ajeno, donde históricamente el Estadio Olímpico Universitario suele ser una aduana sumamente compleja debido al factor climático y la altitud de la capital.

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El Apertura 2026 no ha sido el más positivo para los potosinos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el Pumas vs Atlético de San Luis

Para todos los aficionados que deseen seguir cada detalle de este encuentro de la Jornada 10 del Apertura 2026, a continuación se desglosan los datos clave de programación y las alternativas disponibles de transmisión:

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Horario: 12:00 horas (Tiempo del Centro de México / CDMX)

Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Transmisión

Televisión abierta: El cotejo se podrá disfrutar a través de la señal del Canal de las Estrellas (Canal 2) en señal nacional. Televisión de paga: Estará disponible mediante el canal especializado TUDN para los suscriptores de sistemas de cable. Plataforma Digital / Streaming: Para quienes prefieran la sintonía en dispositivos móviles o Smart TVs, el partido será transmitido en vivo y en exclusiva por la plataforma de ViX Premium.