México

Georgina era Guardia Nacional en Chetumal pero la buscaban en Durango por secuestro y homicidio

La exservidora pública fue vinculada a proceso por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, por hechos ocurridos en marzo de 2022 en el municipio de Vicente Guerrero

Georgina laboraba en actividades de seguridad como Guardia Nacional en Chetumal pero tenía una orden de búsqueda por su participación en un secuestro y homicidio en Durango Foto: FGR
Georgina laboraba en actividades de seguridad como Guardia Nacional en Chetumal pero tenía una orden de búsqueda por su participación en un secuestro y homicidio en Durango Foto: FGR
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Georgina “N”, exservidora pública en materia de seguridad, fue vinculada a proceso por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, por hechos ocurridos en marzo de 2022 en Vicente Guerrero, Durango. Un juez federal le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República informó que la imputada presuntamente condujo y abordó a una víctima a un vehículo en ese municipio duranguense. La persona permaneció desaparecida durante varios días y después fue localizada sin vida.

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La captura de Georgina “N” ocurrió en Chetumal, Quintana Roo, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión. Tras su detención, fue trasladada a Durango para quedar a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal.

La agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos presentó datos de prueba ante el juzgador. Con esos elementos, el juez determinó que existían indicios suficientes para iniciar formalmente el proceso penal en contra de la exservidora pública.

Una máscara de esquí negra, guantes de látex azules y una pistola semiautomática negra se ven sobre el tablero de un coche en un estacionamiento
Elementos como una máscara, guantes de látex y una pistola semiautomática fueron recuperados por las autoridades en un auto, relacionados con el secuestro y tortura de víctimas que lograron escapar de un resort en Florida, llevando al arresto de seis jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima fue localizada sin vida tras varios días desaparecida

Los hechos investigados se remontaron a marzo de 2022, cuando Georgina “N” habría participado en el traslado de la víctima en Vicente Guerrero. La indagatoria buscó establecer las circunstancias de la desaparición y de la muerte, así como la posible responsabilidad de la detenida.

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La imputación incluyó desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja. La información oficial no detalló la identidad de la víctima ni las condiciones en que fue hallada sin vida.

El juez ordenó que la acusada permaneciera bajo resguardo durante el desarrollo del procedimiento. La medida cautelar significó que no enfrentaría el proceso en libertad mientras continuaran las diligencias ministeriales y judiciales.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Georgina “N” fue recluida en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Morelos. El plazo judicial de tres meses permitió al Ministerio Público Federal continuar con la recopilación de elementos relacionados con el caso.

La detención se realizó en Chetumal y el proceso continuó en Durango

La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes federales en la capital de Quintana Roo. La localización de la imputada requirió trabajos de colaboración entre autoridades y permitió su presentación ante el juez que conoció de la causa penal en Durango.

La exservidora pública se desempeñaba en tareas de seguridad al momento de su detención, de acuerdo con la información difundida por autoridades federales. No se precisó la dependencia para la que trabajaba, su cargo, la fecha en que ingresó al servicio público ni los controles de confianza aplicados durante su contratación y permanencia.

Sótano lúgubre con paredes de bloques de hormigón, un colchón viejo en el suelo, una radio, un cubo con líquido y una ventana enrejada
El desolado sótano, con un colchón viejo, una radio y una ventana enrejada, sugiere un lugar de confinamiento o secuestro prolongado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se informó cuándo fue librada la orden de aprehensión. Ese dato permitiría conocer si el mandamiento judicial existía mientras aún laboraba en alguna institución de seguridad o si fue emitido después.

La vinculación a proceso no representó una sentencia. La determinación judicial permitió que la investigación avanzara por los delitos imputados, mientras la defensa y la fiscalía contaban con el periodo establecido para presentar los elementos correspondientes ante la autoridad judicial.

La prisión preventiva mantuvo a la imputada recluida

Dos manos esposadas, unidas por una cadena metálica, se encuentran detrás de la espalda de una persona que viste una camiseta gris oscura.
Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prisión preventiva oficiosa ordenada por el juez mantuvo a Georgina “N” en el Cefereso número 16 durante la continuación del proceso. La medida se aplicó junto con la vinculación a proceso derivada de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal.

El expediente fue atendido por la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, área que participó mediante una agente ministerial federal. La autoridad judicial valoró la información inicial expuesta para determinar que la investigación debía continuar en sede penal.

La causa se relacionó con la desaparición y posterior localización sin vida de una persona en Vicente Guerrero. El caso involucró a una exservidora pública de seguridad detenida fuera de Durango y trasladada posteriormente a esa entidad para enfrentar la acusación.

José también fue detenido

José fue detenido también por un crimen con las mismasa características en ese mes, en ese municipio en ese año, por lo que podría estar relacionado con el caso anterior Foto: FGR
José fue detenido también por un crimen con las mismasa características en ese mes, en ese municipio en ese año, por lo que podría estar relacionado con el caso anterior Foto: FGR

El 20 de septiembre de 2026,marzo de 2022, la FGR capturó en Sinaloa a José “N” y lo llevó a proceso por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, en agravio de una persona en Durango.

El juez de control impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permaneció internado en el Centro Federal de Reinserción Social número 7 de Durango. También fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2022, en el municipio de Vicente Guerrero, donde José “N” habría abordado a la víctima en un vehículo. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y lo detuvieron en Jalisco.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, presentó los datos de prueba ante el juez, quien determinó que eran suficientes para continuar formalmente el proceso penal. José “N” debía ser considerado inocente mientras no existiera una sentencia condenatoria.

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