Aficionado es agredido por seguidores de El Salvador por llevar la playera de la Selección Mexicana al estadio

Las imágenes muestran cómo el hombre fue interceptado en diferentes puntos de las tribunas antes del partido ante Martinica.

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La rivalidad futbolística entre México y El Salvador volvió a quedar bajo los reflectores, aunque esta vez por un episodio ocurrido fuera de la cancha. Un aficionado que acudió al Estadio Nacional Jorge Mágico González con una playera de la Selección Mexicana fue agredido por varios seguidores locales.

El incidente quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, donde las imágenes generaron una oleada de críticas contra quienes participaron en las agresiones.

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En la grabación principal se observa al aficionado mientras camina por uno de los pasillos del inmueble portando una camiseta verde del Tri. El hombre avanza sin realizar señas o gestos dirigidos hacia las personas que se encuentran en las tribunas.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, mientras continúa su recorrido, la situación cambia. Uno de los aficionados que se encontraba en las butacas, identificado por portar una camiseta de El Salvador, se acerca al paso del seguidor mexicano y le propina una patada, aparentemente con la intención de hacerlo perder el equilibrio.

El hombre continúa caminando pese al primer incidente. Unos metros después, otro aficionado se aproxima y le jala la playera de México, buscando también hacerlo caer.

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El seguidor mexicano únicamente baja un escalón y se vuelve para cuestionar lo ocurrido, pero la situación no termina ahí.

Más aficionados lo confrontaron

(Captura de pantalla)

En otras grabaciones que fueron compartidas posteriormente también se aprecia cómo el aficionado fue encarado por otras personas dentro del inmueble. Los involucrados aparentemente intentaban impedir que continuara avanzando por la zona de las tribunas.

El momento generó tensión, aunque el episodio finalmente no pasó a mayores. Las personas que acompañaban al aficionado intervinieron y encontraron una manera de evitar que continuara siendo blanco de insultos y agresiones.

De acuerdo con las imágenes difundidas, le proporcionaron una camiseta de El Salvador para colocársela encima de la playera mexicana. Con ello, el seguidor pudo continuar dentro del estadio sin que se registraran nuevas agresiones físicas en los videos difundidos.

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El episodio ocurrió antes del compromiso correspondiente a la Concacaf Nations League, en el que la Selección de El Salvador recibió a Martinica en el Estadio Nacional Jorge Mágico González.

En el terreno de juego, el combinado salvadoreño consiguió una victoria por 3-1, resultado que le permitió sumar sus primeros puntos dentro de esta edición de la competencia.

Las imágenes provocan críticas

(Captura de pantalla)

La difusión del incidente generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales. Una parte importante de los comentarios cuestionó que un aficionado pueda ser agredido simplemente por acudir a un estadio utilizando la camiseta de una selección diferente a la local.

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Aunque existe una rivalidad futbolística entre México y El Salvador, las imágenes provocaron cuestionamientos sobre la manera en que algunos aficionados viven este tipo de enfrentamientos.

El debate se centró principalmente en que las diferencias deportivas no deberían convertirse en motivos para agredir físicamente a otros asistentes.

La escena también llamó la atención porque, según el video que se volvió viral, el aficionado mexicano avanzaba por las instalaciones sin realizar provocaciones visibles hacia quienes estaban a su alrededor.

El caso volvió a abrir la conversación sobre el comportamiento de los aficionados dentro de los estadios y sobre los límites que deberían existir cuando las rivalidades deportivas se trasladan a las tribunas.

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Mientras el encuentro terminó con una victoria de El Salvador sobre Martinica, fuera del terreno de juego el episodio del aficionado mexicano terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados alrededor del partido.