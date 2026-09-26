Hermanos de Arturo ‘Lobito’ Torres lanzan doloroso adiós tras muerte del boxeador: “¿Cómo despierto de esta pesadilla?”

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La despedida de los hermanos de Arturo “Lobito” Torres expuso el dolor que dejó la muerte del boxeador de Mexicali entre sus familiares más cercanos. A través de publicaciones en Facebook, recordaron su papel dentro de la familia, sus gestos cotidianos y los planes que quedaron pendientes.

Los mensajes fueron difundidos después de que se confirmara el fallecimiento del peleador de 26 años, quien había permanecido hospitalizado tras la función en la que enfrentó a Gilberto “Torito” García. Las palabras de sus hermanos mostraron una faceta distinta a la del deportista que era conocido arriba del cuadrilátero.

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La hermana del pugilista, identificada como Olga TG en Facebook, escribió que la pérdida la dejó sin respuestas.

“No tengo palabras para expresar el dolor que tengo. Siento que una parte de mí se fue contigo”, publicó en una despedida dirigida a Arturo.

Las publicaciones describen a Torres como hermano, amigo, compañero y una figura de apoyo dentro de su familia.

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Olga recordó los planes cotidianos que tenía con Arturo “Lobito” Torres

En su mensaje de Facebook, Olga TG expresó la dificultad de imaginar su vida sin su hermano. La joven escribió: “¿Cómo le hago para despertar de esta pesadilla y escuchar que todo fue mentira? ¿Cómo aprendo a vivir en un mundo donde ya no estás tú?”.

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La publicación no se centró en la carrera deportiva de Arturo, sino en la cercanía que tenían fuera del boxeo. Su hermana lo definió como una presencia indispensable en su vida y señaló que él conocía el temor que le generaba quedarse sola.

“Siempre fuiste uno de los pilares más importantes de mi vida”, escribió Olga TG. La frase acompañó un mensaje en el que recordó la relación de confianza que mantenían como hermanos.

La joven también se refirió a planes que ambos compartían y a momentos vinculados con sus estudios. “Teníamos muchos planes juntos, mi Lic, ahora quién me llevará a la uni, quién me ayudará cuando no entiendo algo”, expresó.

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Ese fragmento reveló la forma en que el boxeador estaba presente en actividades cotidianas de su hermana. Para ella, no era solamente un familiar cercano, sino alguien que la acompañaba en los trayectos, las tareas y los momentos difíciles.

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Olga TG escribió que quería volver a escucharlo, reírse con él y recibir sus abrazos. También recordó “esa sonrisa hermosa y esos ojos color miel” que, aseguró, conservará en su memoria.

La despedida incluyó una descripción de la relación que los unía. “Fuiste mi hermano, mi mejor amigo, mi compadre y mi compañero de vida”, señaló en la publicación.

La joven agregó que Arturo había representado “mi hogar, mi apoyo y una parte de mí”. El mensaje reflejó una pérdida que, para la familia, trasciende la trayectoria del peleador y alcanza los espacios íntimos que compartía con sus seres queridos.

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En otro pasaje, Olga TG expresó orgullo por ser su hermana menor. También agradeció haber sido la última persona que él miró antes de cerrar los ojos, un recuerdo personal que compartió públicamente en medio de la despedida.

“Te amo eternamente, hermanito”, escribió. Después, prometió llevarlo “en cada paso” que dé y manifestó el deseo de volver a encontrarse con él.

La publicación cerró con una referencia a “el líder de la manada”, una imagen ligada al apodo deportivo de Arturo. “Deseo que en todas las vidas Dios me permita ser tu hermanita y seguir enfadándote eternamente”, añadió Olga.

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El hermano de Arturo Torres lo llamó “mi comandante” y “mi Lobito”

Otro hermano de Arturo Torres compartió una imagen en blanco y negro del boxeador dentro de un ring. La fotografía estuvo acompañada por un texto breve que condensó el dolor de la familia tras la muerte del joven.

“Hermanito, eres mi todo”, escribió en la publicación de Facebook. El mensaje continuó con una despedida en la que aseguró que Arturo se llevaba “un gran pedazo” de su alma.

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El hermano expresó que nunca había sentido un dolor de esa magnitud y reconoció que no sabía cómo continuaría sin él. A través de palabras coloquiales y afectuosas, lo identificó como una figura de autoridad y cercanía en su vida.

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En la publicación lo llamó “mi comandante”, “mi jefe”, “mi patrón”, “mi Lobito” y “mi cachorro”. Los apelativos mostraron el vínculo de confianza y admiración que existía entre ambos.

La despedida concluyó con la frase “siempre te amaré” y el deseo de que Arturo descansara en paz. La imagen elegida muestra al boxeador con los puños vendados durante una función, mientras otro hombre posa junto a él.

La fotografía contrasta con el contenido del mensaje. En ella, Torres aparece en uno de los espacios donde construyó su identidad pública como deportista; el texto, en cambio, se concentra en el vacío que dejó en su círculo familiar.

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Los mensajes de los dos hermanos se sumaron a las expresiones de pesar que circularon en redes sociales tras conocerse su muerte. En ambos casos, las publicaciones evitaron hablar de resultados, estadísticas o títulos y se enfocaron en el lugar que Arturo ocupaba dentro de su hogar.

Arturo “Lobito” Torres fue hospitalizado después de su última pelea en Mexicali

Arturo Torres enfrentó a Gilberto “Torito” García el 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali, Baja California. El combate estaba pactado a ocho rounds en la división de peso superligero.

Durante la pelea, García derribó a Torres en dos ocasiones con ganchos de izquierda. El “Lobito” continuó en competencia y buscó responder, aunque recibió castigo en varios pasajes del enfrentamiento.

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La brutal imagen, el Lobito no soportó y cayó en la lona mientras que Gilberto 'Torito' García celebra su triunfo. (Captura de pantalla)

La pelea terminó en el séptimo episodio, cuando la esquina de Torres arrojó la toalla. El réferi detuvo el combate y el boxeador requirió atención médica inmediata sobre el cuadrilátero.

Después de la detención, Torres se desplomó y fue atendido por el personal médico de la función. Los paramédicos lo colocaron en una camilla y lo trasladaron en ambulancia para su revisión de urgencia.

El pugilista habría ingresado inconsciente al Hospital General de Mexicali y presentó convulsiones, según reportes. Los médicos detectaron un coágulo en el cerebro y decidieron realizar una intervención quirúrgica.

La cirugía tuvo un resultado exitoso, aunque su condición se mantuvo delicada. Arturo permaneció en coma inducido bajo vigilancia médica, mientras su familia recibía muestras de apoyo de la comunidad boxística local.

Durante los días de hospitalización, la Liga de Boxeo Amateur de Mexicali organizó una función a beneficio. La iniciativa buscó colaborar con los gastos médicos que enfrentaba la familia del peleador.

Posteriormente se confirmó la muerte de Arturo “Lobito” Torres, después de casi una semana de internación. La noticia generó mensajes de condolencia de compañeros, entrenadores, aficionados y personas que siguieron su evolución.

Para sus hermanos, la despedida se alejó de los registros deportivos. Sus publicaciones recuperaron al joven que los acompañaba en la universidad, los hacía reír, los regañaba y se convertía en un respaldo en la vida diaria.

Las palabras difundidas en Facebook mostraron que Arturo “Lobito” Torres era, para su familia, mucho más que un boxeador. Era un hermano cuya ausencia dejó recuerdos, proyectos interrumpidos y una despedida marcada por el afecto.