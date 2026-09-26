México

A 12 años de Ayotzinapa, Segob afirma que “nadie está por encima de la ley”: informe será el 28 de septiembre

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que reagendará la entrega del informe sobre los avances en el caso

Mexico City, Mexico, September 26, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
Mexico City, Mexico, September 26, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que nadie está por encima de la ley a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A través de una publicación en redes sociales, la funcionaria reiteró su compromiso con las madres y padres de los normalistas, así como con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes.

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“A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la Segob reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes”, señala la secretaria de Gobernación.

El mensaje se publica este 26 de septiembre, fecha en que se cumple más de una década de uno de los casos que más reclamos concentra, no solo de las familias, sino de la sociedad en general, que lleva años demandando el esclarecimiento de los hechos y la localización de los estudiantes.

En ese contexto, la Segob sostuvo —como lo ha hecho toda la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum— que la investigación debe avanzar sin excepciones. “Nadie está por encima de la ley”, aseveró Icela Rodríguez.

El Gobierno entregará un nuevo informe a las familias el 28 de septiembre

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado viernes que reagendará para el lunes 28 de septiembre la entrega del informe sobre las indagatorias del caso Ayotzinapa, mismo que, aseguró, ya fue informado a las madres y padres de los jóvenes..

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La mandataria informó que el reporte estaba previsto para el viernes 25 de septiembre, pero la fecha cambia por las actividades programadas durante la jornada y por la movilización que se realiza este sábado 26 por los 12 años de la desaparición, día en el que se llevará a cabo la marcha conmemorativa.

El documento será presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y por el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. El informe contempla datos sobre la atención a las familias, las búsquedas realizadas y las detenciones recientes vinculadas con las investigaciones.

Sheinbaum señaló que las familias ya conocen los temas que se abordarán durante el encuentro. También sostiene que el gobierno mantendrá las reuniones con madres y padres para informarles sobre los avances de las indagatorias.

La presidenta indica que su administración abrió líneas de investigación que no habían sido desarrolladas de forma suficiente. Entre ellas se encuentra el análisis del uso de teléfonos durante la noche y madrugada del 26 de septiembre de 2014.

El reporte incluirá las razones de las nuevas detenciones y los elementos científicos que sustentan esas acciones. Las autoridades también expondrán las hipótesis que se encuentran bajo revisión dentro de la investigación.

La desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes se trasladaban en autobuses por Iguala. Desde entonces, las madres y padres de los estudiantes exigen conocer qué ocurrió con sus hijos, quiénes participaron en los hechos y cuál fue el destino de los normalistas.

El caso mantiene abiertas exigencias de verdad y justicia. Las familias han cuestionado distintas etapas de la investigación y han pedido que se profundice en las líneas que permitan conocer el paradero de los jóvenes. La postura difundida por Rosa Icela Rodríguez coincide con la fecha en que colectivos, familiares y estudiantes recuerdan la desaparición de los normalistas mediante actos públicos y movilizaciones.

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