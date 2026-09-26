Salomón Jara agradece respaldo y coordinación de la Segob tras nombramiento de administrador en Juchitán

El gobernador Salomón Jara respondió a una publicación de la titular de la Segob. (X/@salomonj)

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Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, agradeció a Rosa Icela Rodróguez, secretaria de Gobernación, por el respaldo y la coordinación permanente de la Segob y del Gobierno Federal a esa entidad.

Por medio de sus redes sociales, Jara dijo que seguirán trabajando juntos para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán.

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Esto, en respuesta a una publicación que realizó Rosa Icela en su cuenta de X, en la que señaló que la Segob reconocía el esfuerzo y la coordinación del gobierno de Oaxaca, y del Congreso de ese estado, así como del comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Francisco Vásquez Jiménez, para contribuir a la gobernabilidad y estabilidad del municipio.

Rosa Icela Rodríguez deseo éxito a la nueva autoridad en el desempeño de sus responsabilidades y refrendó la disposición de mantener una coordinación permanente, privilegiando el diálogo y el entendimiento para preservar la paz y tranquilidad de las familias.

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“Gracias, secretaria @rosaicela_. En Oaxaca agradecemos el respaldo y la coordinación permanente de la @SEGOB_mx y del @GobiernoMX. Seguiremos trabajando juntos, para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán”, respondió directamente en la publicación Jara.

(X @salomonj)

Esto, luego de que el Congreso de Oaxaca aprobara, este viernes, la disolución del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza tras la detención de su alcalde, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de “extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado”.

“Los trabajos de Inteligencia establecieron que Sánchez Altamirano (como actor político-social) participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec debido a su estrecha relación y nexos estratégicos” con el grupo criminal Los Cromos, brazo operativo del cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona, ha informado la Fiscalía General de Oaxaca. La organización se dedicaba a la extorsión a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

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Sánchez brindaba “cobertura política y económica a Los Cromos y facilitaba las cámaras del C2 para alertar la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal”. Su detención desencadenó cinco bloqueos en carreteras de la zona para exigir su liberación. Los bloqueos duraron cerca de dos horas.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó después la “desaparición de poderes” del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. “El ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere de decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno”, señaló Jara.

Tras esto, se nombró a Francisco Vázquez Jiménez, periodista y conductor de uno de los noticieros con mayor trayectoria en Oaxaca, como administrador del municipio de Juchitán de Zaragoza.

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Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

De acuerdo con información difundida desde Oaxaca, Vázquez Jiménez arribó a las instalaciones del Palacio de Gobierno de la entidad, donde Salomón Jara Cruz le tomó protesta para asumir la conducción temporal del municipio istmeño, después de la crisis política derivada de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano.

La designación ocurre dos días después de la detención del alcalde, quien enfrenta señalamientos relacionados con delitos que son investigados por las autoridades estatales.

El periodista se perfilaba desde la tarde del viernes como la persona que asumiría temporalmente las funciones de administración del municipio istmeño.

Vázquez Jiménez cuenta con una trayectoria de aproximadamente dos décadas al frente de un noticiero de la cadena estatal Encuentro, lo que lo ha convertido en una figura conocida dentro del ámbito periodístico de Oaxaca.

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