México

Siembran 600 plantas para crear jardín polinizador en Toluca: busca fortalecer el corredor biológico y atraer a mariposas y colibríes

El objetivo es que las plantas ayuden a recuperar zonas destinadas a insectos, aves y otros animales que intervienen en la reproducción de la flora local

Centro Ceremonial Otomí
Centro Ceremonial Otomí (Gob. Edomex)
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En el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, Estado de México, fueron plantadas cerca de 600 especies para crear un jardín polinizador que busca favorecer a especies como la mariposa monarca y el colibrí garganta rubí, además de reforzar la conectividad natural en el Valle de Toluca.

El jardín reúne especies vegetales seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas de la región. El objetivo es que las plantas permanezcan durante las distintas estaciones y ayuden a recuperar zonas destinadas a insectos, aves y otros animales que intervienen en la reproducción de la flora local.

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El jardín se instala en el Centro Ceremonial Otomí de Temoaya

La intervención se realizó con la participación de más de 50 voluntarios de la empresa italiana de productos para el cabello Alfaparf Milano México, la cual explicó que muchos de sus colaboradores viven en municipios de esta región del Estado de México.

El proyecto se ubica en el municipio de Temoaya, dentro del Centro Ceremonial Otomí. La zona forma parte de un entorno natural que conecta áreas forestales y comunidades cercanas al Valle de Toluca.

La plantación incorpora cerca de 600 especies vegetales. La empresa sostuvo que la selección responde a las necesidades de especies polinizadoras que transitan o habitan en la región.

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Las plantas producen néctar, polen y otros recursos que sirven de alimento a insectos y aves. Estos animales trasladan polen entre flores, un proceso que permite la reproducción de distintas especies vegetales.

El jardín forma parte de una estrategia de conservación que pretende pasar de jornadas aisladas de limpieza o siembra a proyectos con mantenimiento posterior.
El jardín forma parte de una estrategia de conservación que pretende pasar de jornadas aisladas de limpieza o siembra a proyectos con mantenimiento posterior. (Alfaparf Milano México)

La mariposa monarca y el colibrí garganta rubí aparecen entre las especies que se busca favorecer con el jardín. La primera realiza recorridos migratorios en distintas zonas de México, mientras que el colibrí depende de flores y vegetación para alimentarse.

El diseño del espacio también contempla medidas para enfrentar la temporada invernal. Durante la plantación se colocaron bolas de hidrogel, un material que conserva humedad en el suelo y permite que las raíces tengan acceso al agua por más tiempo.

La plantación busca recuperar áreas para especies locales

El jardín forma parte de una estrategia de conservación que pretende pasar de jornadas aisladas de limpieza o siembra a proyectos con mantenimiento posterior. La empresa aseguró que dará seguimiento a las plantas y evaluará su permanencia durante los próximos meses.

Gabriela Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Alfaparf Milano México, señaló que las actividades ambientales forman parte de la operación de la compañía. “En Alfaparf Milano México entendemos la responsabilidad social como parte de nuestra visión de negocio”, sostiene.

La compañía calcula que el jardín tendría un efecto anual equivalente a 876,000 gramos de CO₂. El dato forma parte de sus estimaciones internas sobre las acciones realizadas en Temoaya.

El jardín forma parte de una estrategia de conservación que pretende pasar de jornadas aisladas de limpieza o siembra a proyectos con mantenimiento posterior.
El jardín forma parte de una estrategia de conservación que pretende pasar de jornadas aisladas de limpieza o siembra a proyectos con mantenimiento posterior. (Alfaparf Milano México)

La recuperación de espacios con vegetación local puede contribuir a conectar áreas naturales fragmentadas. Los corredores biológicos permiten el desplazamiento de especies entre zonas de alimento, refugio y reproducción.

En el Valle de Toluca, los cambios de uso de suelo, el crecimiento urbano y la reducción de áreas verdes modifican los sitios disponibles para fauna y flora. El proyecto en Temoaya plantea reforzar un espacio con plantas adaptadas a la región.

Las jornadas ambientales comenzaron con limpieza y reforestación

La iniciativa se desarrolla junto con World Cleanup Day México, organización que acompaña a la compañía en sus actividades ambientales.

La estrategia ambiental de la empresa registra actividades desde septiembre de 2022. En septiembre de 2024 y 2025, la empresa participó en dos campañas de reforestación en Xochimilco, Ciudad de México. Las jornadas incluyeron la plantación de 400 árboles de especies endémicas.

El esquema de esas reforestaciones contempla cuidado anual para los árboles plantados. La empresa estima que cada campaña tendría un efecto de 1,168,000 gramos de CO₂.

La plantación del jardín polinizador en Temoaya se suma a esas acciones. En esta ocasión, el trabajo se concentró en especies vegetales de menor tamaño, destinadas a atraer a animales que trasladan polen y participan en ciclos de reproducción de plantas.

Este plan contempla mantenimiento y seguimiento del jardín en Temoaya, además de nuevas campañas de reforestación, limpieza y reciclaje. También considera ampliar los programas de voluntariado corporativo, establecer alianzas con organizaciones especializadas y llevar actividades a otras comunidades.

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