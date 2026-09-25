MTV VMAs 2026: quiénes son los mexicanos nominados en la premiación y contra qué artistas compiten

Los premios MTV VMAs 2026 se celebran el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, con transmisión en México a las 17:30 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre videos que cruzan géneros, homenajes y figuras que vuelven al escenario, los MTV VMAs 2026 tendrán un espacio para sonidos vinculados con México.

Fuerza Regida llegará a Los Ángeles con dos nominaciones, mientras Yahritza y Su Esencia formará parte de una de las colaboraciones que buscarán imponerse en Mejor Latin.

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Los esperados MTV VMAs llegarán este 22 de septiembre con una cartelera llena de artistas, con Madonna, Taylor Swift, Bad Bunny y Karol G como nombres principales. REUTERS/Andrew Kelly

La cita será el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theatre, una noche encabezada por Madonna, que suma 13 nominaciones, y en la que también competirán Taylor Swift, Bad Bunny, Karol G, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, BLACKPINK y BTS.

Fuerza Regida peleará dos premios con “TU SANCHO” en los VMAs 2026

El grupo de regional mexicano llegará a los VMAs con una doble oportunidad. Fuerza Regida compite en Mejor Latin por TU SANCHO y también figura entre los aspirantes a Mejor Grupo, una categoría social que reúne proyectos de distintos géneros.

En Mejor Latin , Fuerza Regida se medirá con Anitta y Shakira por “Choka Choka”, Bad Bunny por “NUEVAYoL”, Karol G por “Papasito”, Rosalía con Yahritza y Su Esencia por “La Perla”, Ryan Castro , Kapo y GANGSTA por “LA VILLA”, y Shakira con Burna Boy por “Dai Dai”.

La agrupación competirá por Mejor Grupo frente a BLACKPINK, BTS, CORTIS, FLO, Geese, KATSEYE y twenty one pilots.

TU SANCHO forma parte del álbum 111XPANTIA y se mueve dentro del regional mexicano con una letra que presenta una relación clandestina desde la voz de un hombre que se asume como el amante.

El título retoma el uso popular mexicano de la palabra “ sancho ”, asociada con la persona que sostiene una relación con alguien que ya tiene pareja.

La canción combina deseo, secretos, viajes y referencias a una vida de excesos.

El tema incorpora un sample vocal de “Don’t Say a Word”, de Ellie Goulding, una decisión poco frecuente en el regional mexicano y que suma otro elemento a la construcción sonora del sencillo.

Fuerza Regida compite en los MTV VMAs 2026 con "TU SANCHO" en las categorías de Mejor Latin y Mejor Grupo. (Captura YouTube)

De esta manera, la doble nominación coloca a Fuerza Regida en dos competencias distintas: una se concentra en una canción en español frente a figuras consolidadas de la música latina; la otra pone a prueba su alcance como agrupación ante bandas y proyectos de pop, rock y K-pop.

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“La Perla” de Rosalía coloca a Yahritza y Su Esencia en la competencia latina

La segunda presencia mexicoestadounidense aparece en Mejor Latin. Yahritza y Su Esencia participa como invitado en La Perla, canción de Rosalía que también buscará el premio frente a Fuerza Regida y otros artistas de la categoría.

La Perla pertenece al álbum LUX y presenta una letra de ruptura construida desde el reclamo y la desilusión ante una expareja.

El título utiliza “ perla ” de forma irónica. En el habla coloquial, la expresión puede aludir a una persona problemática, poco confiable o capaz de provocar conflictos.

La colaboración incorpora la voz de Yahritza Martínez , integrante del grupo junto con sus hermanos Armando y Mando Martínez .

La canción retrata a un personaje marcado por la mentira, la deslealtad y el egoísmo.

Yahritza y Su Esencia no aparece con una candidatura individual, sino como parte de la colaboración con Rosalía. Aun así, su presencia suma una representación mexicoestadounidense en la categoría latina.

Yahritza y Su Esencia participa junto con Rosalía en la canción "La Perla", nominada en la categoría de Mejor Latin. (Fotos: Instagram)

La coincidencia de Fuerza Regida y Yahritza y Su Esencia en Mejor Latin permitirá que el regional mexicano y sus derivados tengan dos rutas distintas dentro de una terna que también reúne urbano, pop latino y afrobeats.

La representación mexicana llegará a una gala con homenajes y actuaciones

Los VMAs no sólo pondrán en juego las nominaciones de Fuerza Regida y Yahritza y Su Esencia. La noche incluirá premios especiales, regresos al escenario y actuaciones de artistas de distintas generaciones.

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Madonna abrirá el espectáculo con su primera presentación en los VMAs en 23 años . La cantante lidera la lista general con 13 nominaciones .

Taylor Swift recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors , reconocimiento creado para destacar el trabajo audiovisual de artistas que participan detrás de cámara.

Nirvana obtendrá el Video Vanguard Award , uno de los premios honoríficos de la ceremonia.

Snoop Dogg será el conductor. También están anunciadas actuaciones de LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION y Yung Lean.

Desde México, la transmisión comenzará a las 17:30 , hora del centro del país.

Emmanuel “El Chivo” Lubezki no figura entre los nominados, pese a su trabajo de fotografía en Patient Zero, video de Swift.

Taylor Swift recibirá el primer reconocimiento MTV VMA Artist Director Honors por su labor audiovisual detrás de cámara. REUTERS/Brendan McDermid

Cuando se apaguen las luces del Peacock Theatre, Fuerza Regida habrá competido en dos frentes y Yahritza y Su Esencia habrá llevado su voz a una de las categorías más disputadas de la música latina.