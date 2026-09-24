¡Llegó tu momento de brillar! Aprende danza tradicional, clásica o contemporánea gratis: la Escuela de Danza de la CDMX abre registro

El plantel se encuentra en calle Tláloc número 1, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. (Instagram/@culturaciudadmx)

Guardar

La Escuela de Danza de la Ciudad de México abre su proceso de registro para jóvenes de entre 18 y 24 años interesados en formación en técnica de danza tradicional mexicana, danza clásica y danza contemporánea, con acondicionamiento físico y teatro como materias complementarias.

El plantel se ubica a unos minutos de la estación Normal del Metro, sobre la línea azul, en la colonia Tlaxpana.

PUBLICIDAD

El registro está disponible del 9 al 30 de septiembre de 2026, sin costo alguno.

La convocatoria contempla nivel inicial en las tres técnicas de danza mencionadas, mientras que acondicionamiento físico y teatro funcionan como materias complementarias dentro de la formación integral de la escuela.

La Escuela de Danza de la Ciudad de México ofrece formación en danza clásica, contemporánea y tradicional mexicana durante el ciclo 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aspirantes que cumplan el rango de edad requerido pueden registrarse de manera gratuita, ya que se trata de educación artística pública.

Dónde está la escuela y cómo llegar

El plantel se ubica en calle Tláloc número 1, esquina con avenida México-Tacuba, en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo.

Está a unos minutos caminando de la estación Normal del Metro, correspondiente a la línea azul, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

PUBLICIDAD

La escuela está a unos minutos de la estación Normal del Metro, correspondiente a la línea azul. (Foto: Gobierno de México)

Cómo registrarse

Los interesados deben consultar las bases completas y realizar su registro a través del sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La escuela también atiende consultas por correo electrónico en la dirección edcdmx.ollin.yolizlti@gmail.com o al teléfono 55 5546 5887.

La convocatoria 2026 estará vigente del 9 al 30 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres técnicas de danza y varias complementarias

La oferta educativa de este ciclo tiene como ejes centrales la técnica de danza tradicional mexicana, la técnica de danza clásica y la técnica de danza contemporánea.

Acondicionamiento físico, historia tradicional de la danza y teatro son las materias complementarias que acompañan esta formación.

La escuela ofrece atención telefónica y por correo electrónico para dudas sobre el proceso de registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta convocatoria es una opción de acceso gratuito a educación artística especializada dentro de la capital del país, cumpliendo con los requisitos de edad y de registro.

PUBLICIDAD

La escuela nació en 1939 y hoy pertenece a la red de siete planteles artísticos de la CDMX

La Escuela de Danza de la Ciudad de México opera desde 1939 y forma parte de las siete escuelas de educación artística que dependen de la Secretaría de Cultura capitalina.

A lo largo de su historia ha formado bailarinas y bailarines en las disciplinas que hoy ofrece a nivel inicial.

En convocatorias anteriores, la institución ha manejado distintos rangos de edad según la disciplina y el nivel de conocimientos previos del aspirante.

La Escuela de Danza de la Ciudad de México forma parte del Centro Cultural Ollin Yoliztli desde su fundación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el proceso 2022-2023, por ejemplo, la danza tradicional mexicana aceptaba candidatos desde los 10 años, mientras que la danza clásica abría desde los 9 años y medio.

PUBLICIDAD

Para este ciclo, la convocatoria se enfoca en jóvenes adultos de 18 a 24 años que buscan iniciar su formación con estas materias complementarias, lo que representa una ventana de acceso distinta a procesos previos dirigidos principalmente a niñas, niños y adolescentes.

El examen médico expedido por una institución pública de salud ha sido un requisito constante en convocatorias previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos y pasos se han pedido en registros anteriores

En convocatorias pasadas de esta misma escuela se ha solicitado a los aspirantes una serie de documentos: acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante del último grado de estudios, comprobante de domicilio reciente y un examen médico expedido por una institución pública de salud.

Después del registro, quienes avanzan participan en talleres de evaluación por especialidad y, en caso de ser aceptados, deben presentar un examen morfofuncional avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) antes de completar su inscripción definitiva.

PUBLICIDAD

El registro de aspirantes puede realizarse a través del sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México mantiene abiertas de manera simultánea convocatorias para sus otras seis escuelas de educación artística, entre ellas la Escuela de Danza Contemporánea, la Escuela de Danza Clásica y la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli, todas con procesos de registro independientes y fechas propias.

La Escuela de Danza Contemporánea también abre registro este año

La Escuela de Danza Contemporánea, otro plantel del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, mantiene abierta su propia convocatoria 2026 para aspirantes de 18 a 25 años cumplidos al 24 de agosto de ese año.

El ballet clásico se basa en una técnica codificada que prioriza la postura, el equilibrio y la extensión del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la Escuela de Danza de la Ciudad de México, este plantel exige documentación que compruebe estudios dancísticos previos.

La Escuela de Danza Clásica ofrece formación certificada por la SEP

La Escuela de Danza Clásica, también parte del Centro Cultural Ollin Yoliztli en Periférico Sur, imparte su formación con base en la técnica clásica de la escuela cubana de ballet.

PUBLICIDAD

El programa dura ocho años: cinco de nivel elemental y tres de nivel técnico profesional, este último con certificación oficial avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta disciplina requiere años de entrenamiento físico para desarrollar fuerza, flexibilidad y control corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Bellas Artes forma bailarines a nivel licenciatura

Fuera del ámbito de la Secretaría de Cultura capitalina, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrece opciones de educación superior en danza en la Ciudad de México.

La formación en danza contemporánea permite a los bailarines desarrollar un lenguaje corporal propio dentro de la técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Escuela Nacional de Danza Folklórica, ubicada en Polanco, y la Academia de la Danza Mexicana, en la alcaldía Coyoacán, imparten licenciaturas en danza folklórica y danza mexicana respectivamente, con procesos de admisión propios cada año.