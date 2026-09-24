Gobierno elimina mil 947 trámites: cuáles son los cambios que impactarán a ciudadanos y empresas

José Antonio "Pepe" Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

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En dos años, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado prioridad a una transformación digital que ha permitido la simplificación de trámites, dando como resultado la eliminación de un total de mil 947, así lo dio a conocer José Antonio “Pepe” Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la conferencia de prensa Mañanera del pueblo de este jueves 24 de septiembre de 2026.

Dentro de la transformación digital del gobierno federal mexicano, implica la simplificación de más de 4 mil trámites y la eliminación de casi 2 mil, la digitalización de documentos oficiales con validez legal plena, la operación de centros de datos públicos y el despliegue de herramientas de inteligencia artificial en servicios como aduanas, registro de marcas y detección de fraude fiscal.

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¿Cuáles fueron los trámites que se eliminaron?

Merino explicó que la estrategia de simplificación partió de una revisión de más de 4 mil trámites intervenidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Como resultado de ese proceso, el Gobierno federal eliminó 1,947 procedimientos, una reducción cercana a la mitad del total analizado.

La revisión no se limitó a suprimir gestiones completas. La dependencia también redujo los requisitos solicitados a ciudadanos y empresas para completar los trámites que permanecieron vigentes. El promedio pasó de 6 documentos o condiciones requeridas a 2.

Otro cambio fue la disminución de los tiempos de respuesta. Según lo expuesto durante la Mañanera del pueblo, el plazo promedio de solución se redujo de 44 a 22 días, con la intención de continuar bajando ese indicador.

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En el caso de los pasaportes, el ajuste redujo de 21 a 5 los trámites relacionados con el servicio. También disminuyó a la mitad el promedio de requisitos, pasando de 6 a 3, mientras que la plataforma habilitada permite cargar documentos antes de programar una cita.

Los servicios consulares registraron una reducción de 72 a 37 trámites. Asimismo, Merino indicó que la plataforma para mexicanas y mexicanos en el extranjero fue utilizada por 2.5 millones de personas y permite acceder a los procedimientos mediante el sitio miconsulado.sre.gob.mx.

La eliminación y reducción de requisitos forma parte del Pacto Nacional para la Simplificación y Digitalización, firmado por las 32 entidades del país y los municipios. El acuerdo contempla catálogos únicos de trámites para gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de que un mismo procedimiento tenga los mismos requisitos en toda la República.

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