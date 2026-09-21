Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

Son para Milo 2026 convertirá a Azcapotzalco en punto de encuentro para la música tradicional mexicana durante cuatro días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Son para Milo 2026 en Azcapotzalco celebrará su XXIII edición del 1 al 4 de octubre con entrada libre, dos escenarios y 35 talleres.

El encuentro reunirá a agrupaciones de música tradicional, danzas regionales, zapateado, artesanía y conferencias en la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido.

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La programación difundida por el sitio oficial de Son para Milo incluye actuaciones desde las 14:00 horas del jueves en la Explanada y desde las 15:40 horas en el Parque Hundido.

La propuesta busca difundir la música tradicional mexicana y propiciar el encuentro entre intérpretes, bailadores, artesanos, especialistas y público.

Son para Milo 2026 se realizará del 1 al 4 de octubre en Azcapotzalco

La XXIII edición se desarrollará durante cuatro días: jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026.

La Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido serán las sedes de las presentaciones musicales y dancísticas. Ambos escenarios tendrán acceso gratuito.

Además de las actuaciones, el encuentro contempla actividades formativas, talleres de oficios y técnicas artesanales, espacios de educación ambiental, clases de zapateado y tres actividades entre conferencias y homenajes.

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La programación difundida por el sitio oficial de Son para Milo incluye actuaciones desde las 14:00 horas del jueves en la Explanada y desde las 15:40 horas en el Parque Hundido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explanada de la alcaldía Azcapotzalco: cartelera completa de Son para Milo 2026

La Explanada abrirá la programación el jueves 1 de octubre con una inauguración a las 14:00 horas.

Jueves 1 de octubre

14:00 a 14:10: Inauguración.

14:10 a 15:50: La Tribu.

15:50 a 15:30: Los Baxin.

15:30 a 16:10: Nómadas de Hidalgo.

16:10 a 16:50: Tanguyú.

16:50 a 17:30: Pata de Vaca.

17:30 a 18:10: Serafin Ibarra y los Caracuaros.

18:10 a 18:50: Los Pregoneritos de Hidalgo.

18:50 a 19:30: Trío Jujupa.

19:30 a 20:10: Santa Perica.

20:10 a 20:50: Orquesta Basura.

20:50 a 21:30: Trío Los Cuervo.

Viernes 2 de octubre

11:00 a 11:40: Ixachilanka.

11:40 a 12:20: Ramíro Ramírez.

12:20 a 13:00: Memos y sus Trovadores.

13:00 a 13:40: Marimba Orquesa Flor de Liz.

13:40 a 14:20: Los Brujos de Huejutla.

14:20 a 15:00: Agua Azul.

15:00 a 15:40: Herencia Tabasqueña.

15:40 a 16:20: Trío Sonante.

16:20 a 17:00: La Endiablada.

17:00 a 17:40: Trío Xinach.

17:40 a 18:20: Los Guerreros de Acapulco.

18:20 a 19:00: Estampa Huasteca.

19:00 a 19:40: Recoveco.

19:40 a 20:20: Víctor Ghanda.

20:20 a 21:00: Los Hidalguenses.

21:00 a 21:40: Orquesta Jaranera Noh Beh.

21:40 a 22:20: Calle Fragua.

Sábado 3 de octubre

11:00 a 11:40: Huehuoctli.

11:40 a 12:20: Ñu Daavi.

12:20 a 13:00: Los Nietos de Rufino Arellano.

13:00 a 13:40: Herencia Tabasqueña.

13:40 a 14:20: Los Hermanos Tavira.

14:20 a 15:00: Gorrión Serrano.

15:00 a 15:40: Gallina Negra.

15:40 a 16:20: Pindékuecha.

16:20 a 17:00: Orquesta Típica de Juquila.

17:00 a 17:40: Mono Blanco.

17:40 a 18:20: Tecuexes.

18:20 a 19:00: Lo Cojolites.

19:00 a 19:40: Los Camperos de Marcos Hernández.

19:40 a 20:20: Orquesta Jaranera Noh Beh.

20:20 a 21:00: Cecy Boeta.

21:00 a 21:40: Son de Uvero.

21:40 a 22:20: La Guadalupe Reyes.

Domingo 4 de octubre

11:40 a 12:20: Yodoquinsi.

12:20 a 13:00: Banda Santo Tomás.

13:00 a 13:40: Enesto Anaya.

13:40 a 14:20: Los Diablo.

14:20 a 15:00: Orquesta Donají.

15:00 a 15:40: Trío Real del Valle.

15:40 a 16:20: Escuela Comunitaria Grupo Huapango.

16:20 a 17:00: Yolotecuani.

17:00 a 17:40: Los Fara Fara.

17:40 a 18:20: Los Hijos de la Matraca.

18:20 a 19:00: Banda San Juan de Aragón.

19:00 a 19:40: Los Descarados.

19:40 a 20:20: Ciclón Tlacotepense.

20:20 a 21:00: Cuácharas Orquesta.

21:00 a 21:40: Conjunto Ciriguaya.

Parque Hundido: grupos y danzas del 1 al 4 de octubre

Jueves 1 de octubre

15:40 a 16:20: Zarambeque.

16:20 a 17:00: Ramita de Cedro.

17:00 a 17:40: Son del Pollo.

17:40 a 18:20: Tlacolol.

18:20 a 19:00: La Diablada.

19:00 a 19:40: La Tapayola.

19:40 a 20:20: Calentano Son.

20:20 a 21:00: Trío Las Jacarandas.

Viernes 2 de octubre

13:00 a 14:00: Grupo de Danza Folk. Tzin Tzuni.

14:00 a 15:00: Gpo de Danza Aquetzalli Tabasco.

15:00 a 15:40: Tres en Línea.

15:40 a 16:20: Los Baxin.

16:20 a 17:00: Embrujo Huasteco.

17:00 a 17:40: Los Parientes de Playa Vicente.

17:40 a 18:20: Trío Recuerdo a Hidalgo.

18:20 a 19:00: Son Alegrex.

19:00 a 19:40: Orquesta Jaranera Noh Beh.

19:40 a 20:20: Chintete.

20:20 a 21:00: Trío Xinach.

21:00 a 21:40: Los Costeños de Acapulco.

Sábado 3 de octubre

11:40 a 12:20: Danza de Diablos del Quizas, Gro.

12:20 a 13:00: Grupo de Danza Tonalamatl.

13:00 a 13:40: Grupo de Danza Aquetzalli, Tabasco.

13:40 a 14:20: Banda Santo Tomás.

14:20 a 15:00: Los Hijos del Aire.

15:00 a 15:40: Juventud de Tierra Caliente.

15:40 a 16:20: Los Gurreros de Acapulco.

16:20 a 17:00: Cecy Boeta.

17:00 a 17:40: Agua Azul.

17:40 a 18:20: Masakali.

18:20 a 19:00: Costeños de Acapulco.

19:00 a 19:40: Cuervo Huasteco.

19:40 a 20:20: Imaginasón.

20:20 a 21:00: Son de Barranca.

21:00 a 21:40: Trío Zacamandú.

Domingo 4 de octubre

11:40 a 12:20: Danza de Diablos Chisperos.

12:20 a 13:00: Danza de Tecuanes.

13:00 a 13:40: Sonidos de mi tierra.

13:40 a 14:20: Cielo Tixtleco.

14:20 a 15:00: Juventud de Tierra Caliente.

15:00 a 15:40: Orquesta Típica de Juquila.

15:40 a 16:20: Pindékuecha.

16:20 a 17:00: Centzontli.

17:00 a 17:40: La Dolorosa.

17:40 a 18:20: Grupo Raíces.

18:20 a 19:00: Tecuexes.

19:00 a 19:40: Cultivadores del Son.

19:40 a 20:20: Nostalgia Huasteca.

20:20 a 21:00: Atecocolli.

21:00 a 21:40: Murmullo Huasteco.

La Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido serán las sedes de las presentaciones musicales y dancísticas. Ambos escenarios tendrán acceso gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los talleres sumarán gastronomía, artesanías y educación ambiental

La programación de Son para Milo 2026 incluirá actividades centradas en la gastronomía tradicional, como Del cacao al chocolate artesanal y el taller de bebida tradicional de chilate.

Ambas propuestas acercarán al público a preparaciones elaboradas con cacao, molienda en metate, arroz, canela y otros ingredientes.

El encuentro también reunirá talleres vinculados con técnicas y expresiones artesanales: Bordado Tenango, arte wixárika con chaquira, cartonería tradicional, silbato de barro, joyería artística, pulseras tejidas, filigrana en papel y elaboración de máscaras.

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La lista incorpora además actividades sobre plantas medicinales, ungüentos naturales, tinturas y costalitos aromáticos.

La agenda ofrecerá propuestas de educación ambiental, entre ellas actividades sobre fauna silvestre, lombricomposta, insectos polinizadores, cuidado del agua, reciclaje y bombas de semillas.

También se impartirán talleres para identificar plantas tóxicas, elaborar un sistema de riego por goteo con materiales reutilizados y crear objetos a partir de residuos.

Además, el encuentro ofrecerá talleres de diez estilos de zapateado, entre ellos son jarocho, son huasteco, tierra caliente, sones de la región purépecha, Jalisco ranchero, sones de tarima, son tixtleco y chilenas.

La programación también incluirá un taller y clase magistral de huapangos y sones huastecos.

La Videoteca Manuel Álvarez Bravo recibirá conferencias y un homenaje

La Videoteca Manuel Álvarez Bravo, ubicada en Jerusalén esquina con avenida Azcapotzalco, albergará tres actividades complementarias dentro de Son para Milo 2026.

Conferencias y homenaje

Viernes 2 de octubre, 14:00: “Cuitláhuac presente en la memoria de Iztapalapa y Azcapotzalco”, con Beatriz Ramírez Gonzales.

Sábado 3 de octubre, 15:00: “Trayectoria y pasión por la danza de los diablos”, con Jonathan Añorve Hernández.

Domingo 4 de octubre, 16:00: homenaje luctuoso a Margarito Mendoza. La persona responsable permanece pendiente de confirmación.

La programación de Son para Milo 2026 incluirá actividades centradas en la gastronomía tradicional, como Del cacao al chocolate artesanal y el taller de bebida tradicional de chilate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hermilo Rojas Aragón inspiró el nacimiento del Encuentro Son para Milo

Según la historia publicada por Son para Milo, el encuentro surgió como un homenaje al profesor Hermilo Rojas Aragón, quien murió en 2002.

A partir de entonces, músicos, bailarines y personas cercanas comenzaron a organizar jornadas dedicadas a la música tradicional mexicana.

La organización y proyección inicial contó con la participación de los profesores Consuelo Martínez Sánchez y Rodrigo Rojas Aragón, además de un equipo de colaboradores.

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Con los años se sumaron agrupaciones musicales, artesanos, gastrónomos, bailadores y especialistas vinculados con las tradiciones populares.

Son para Milo forma parte de los cuatro proyectos del Taller de Danza Tezcatlipoca de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

El portal del encuentro lo define como una iniciativa incluyente y autogestiva, sostenida por la colaboración de docentes, instituciones, ciudadanía y público.

La propuesta busca impulsar la música tradicional, la danza, la artesanía y la gastronomía como expresiones de identidad. También plantea actividades académicas y culturales que permitan reconocer la diversidad multiétnica y pluricultural de México.