¿Hasta dónde debe llegar la inteligencia artificial? Sheinbaum plantea debate tras declaraciones de Trump en la ONU

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostiene que académicos, especialistas y ciudadanía deben participar en la delimitación del uso tecnológico, sin prohibir una herramienta que considera relevante para el país

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La presidenta Claudia Sheinbaum planteó, durante su conferencia matutina, la necesidad de abrir un debate nacional sobre los alcances de la inteligencia artificial (IA) en México, luego de que un reportero le preguntara sobre el reciente choque entre Estados Unidos y China en la Asamblea General de la ONU respecto a la regulación de esta tecnología. La mandataria explicó que la decisión sobre qué aspectos regular no puede tomarse “desde arriba”, sino que debe construirse con la participación de académicos, expertos y ciudadanos.

El origen de la pregunta: el discurso de Guterres en la ONU

Antonio Guterres reclama un marco multilateral con supervisión independiente para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial, en un momento en que un panel científico advierte sobre la pérdida de control humano sobre estos sistemas

La consulta partió de las declaraciones que el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo hace unos días ante la Asamblea General, en las que señaló que Estados Unidos y China no han querido establecer límites conjuntos al desarrollo de la inteligencia artificial. En ese mismo marco, el reportero recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a la tecnología con el término “superinteligencia”.

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De acuerdo con información difundida por distintos medios sobre la 81ª sesión de la Asamblea General, celebrada esta semana en Nueva York, 22 países, en su mayoría europeos, pidieron medidas de seguridad vinculantes para la IA avanzada, advirtiendo que su desarrollo podría avanzar más rápido que la capacidad de los gobiernos para controlarla. Ni Washington ni Pekín respaldaron ese llamado. Trump, por su parte, rechazó ante la ONU la creación de un organismo internacional que supervise la tecnología y defendió el liderazgo estadounidense en la materia.

Lo que dijo Trump en la ONU

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostiene que académicos, especialistas y ciudadanía deben participar en la delimitación del uso tecnológico, sin prohibir una herramienta que considera relevante para el país

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump rechazó la creación de un organismo internacional que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial. El mandatario defendió el liderazgo tecnológico de Estados Unidos frente a China y afirmó que su gobierno no frenará el avance de esta tecnología, aunque señaló que sí habrá supervisión gubernamental por parte de su administración.

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Según información difundida por distintos medios, Trump también anunció el uso oficial del término “superinteligencia” para referirse a la inteligencia artificial, luego de haber promovido en días previos, a través de una encuesta en su red social Truth Social, un cambio de nombre para la tecnología por considerar que la denominación actual resulta “poco elegante”.

La postura del presidente estadounidense contrastó con el llamado que horas antes había hecho el secretario general de la ONU, António Guterres, quien pidió a los gobiernos con mayores capacidades en IA —entre ellos Estados Unidos y China— establecer “canales de diálogo, transparencia y confianza” para evitar lo que definió como “una carrera hacia el abismo”. La petición de Guterres se sumó a la de 22 países, en su mayoría europeos, que exigieron medidas de seguridad vinculantes para la IA avanzada antes del inicio del debate general. Ni Washington ni Pekín respaldaron oficialmente ese llamado.

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La respuesta de Sheinbaum: “tiene que abrirse un debate importante”

La presidenta Sheinbaum propuso una deliberación amplia con académicos, expertos y ciudadanos en un momento en que Washington y Pekín rechazan compromisos vinculantes en la principal tribuna multilateral del mundo

Ante este panorama internacional, Sheinbaum sostuvo que en México “tiene que abrirse un debate importante sobre la inteligencia artificial”, en el que participen académicos, expertos y ciudadanos para definir qué aspectos de esta tecnología deben regularse en el país.

La mandataria comparó este proceso con la manera en que se decidió restringir el uso de celulares en las escuelas, subrayando que aquella no fue una determinación unilateral de la Presidencia:

Se consultó a expertos y especialistas en la materia.

Se dialogó con padres y madres de familia .

Se escuchó a maestras y maestros .

La decisión se tomó por consenso, con el respaldo unánime de los gobernadores y el Gobierno de México.

“De la misma manera, hay que poner a discusión los alcances de la inteligencia artificial”, afirmó la presidenta, quien insistió en que el objetivo no es prohibir el uso de esta herramienta, sino definir “hasta dónde y cómo” debe emplearse, dado que la considera “un avance muy importante”. Hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente una fecha para el inicio de este proceso, aunque Sheinbaum señaló que su gobierno ya trabaja en programarlo.

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Un tema que la mandataria ha abordado en distintas ocasiones

La postura de Sheinbaum no es nueva. Desde julio, la presidenta ha adelantado en varias conferencias mañaneras su intención de abrir un espacio de análisis sobre la IA, las redes sociales y la concentración de poder de las grandes empresas tecnológicas. En septiembre, ese debate se enfocó específicamente en el uso de estas herramientas por parte de niñas, niños y adolescentes, así como en los riesgos de manipulación y desinformación generada con inteligencia artificial durante procesos electorales.

La mandataria ha reiterado que busca construir una iniciativa basada en evidencia científica y consenso social, que eventualmente podría enviarse al Congreso de la Unión. Entre los temas que ha planteado discutir se encuentran:

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El etiquetado obligatorio de contenidos generados con IA durante campañas políticas.

El papel del Instituto Nacional Electoral (INE) en la vigilancia de la propaganda digital.

Las regulaciones vigentes en otros países en materia de inteligencia artificial.

Los beneficios y riesgos de la tecnología para distintos sectores productivos.

Además, el gobierno federal ha anunciado que el paquete económico 2026 contempla mayor presupuesto para ciencia y tecnología, así como una iniciativa denominada Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, orientada a fortalecer la formación en ingeniería de IA en el país.

El contexto internacional sigue abierto

El debate sobre la gobernanza de la inteligencia artificial continúa sin resolverse a nivel global. Mientras Guterres pidió a las potencias establecer “canales de diálogo, transparencia y confianza”, Washington y Pekín mantienen conversaciones bilaterales sobre el tema de cara a un eventual encuentro entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. En ese escenario de fragmentación internacional, la propuesta de Sheinbaum busca posicionar a México dentro de la discusión, aunque —como ella misma reconoció— todavía sin una hoja de ruta ni plazos definidos.

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