México

“La gente está contenta”: Sheinbaum da balance de su gira por Segundo Informe de Gobierno previo a cierre en el Zócalo de CDMX

La presidenta recordó que este año, el INEGI reportó un promedio de 8.83 de satisfacción con la vida en el país

Sheinbaum afirmó que la gente en México está contenta. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que la gente en México está contenta. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció un balance sobre la gira que realizó en los 32 estados del país como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la cual concluirá este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al ser cuestionada sobre el cierre de su gira en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que “la gente está contenta” y que en los estados hubo un buen trato entre la población y el gobierno federal.

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“La experiencia que yo tengo, porque pues también me muevo en vehículos, que voy saludando a la gente en la carretera. Y la verdad es que la gente, nos tratamos muy bien ambos. Tenemos mucha comunicación y cercanía, que es muy importante. Y la gente está contenta”, dijo en Palacio Nacional.

En este sentido, recordó que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), en la cual se reportó un promedio de 8.83 de 10 de satisfacción con la vida en el país.

“Y eso se muestra cuando uno va visitando, pues todo el país. Eso por un lado.“, añadió.

Actividad económica creció 3.3%

Sheinbaum también destacó los datos del Indicador Global de la Actividad Económica del INEGI para julio de 2026.

Según las cifras que presentó, la actividad económica tuvo un crecimiento anual de 3,3% frente a julio de 2025. En comparación con junio de 2026, el indicador aumentó 0,8%.

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La mandataria pidió considerar que julio coincidió con el periodo de mayor actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que, según afirmó, impulsó los servicios por el turismo.

“Servicios creció mucho, entre otras cosas por el turismo y el Mundial”, declaró.

Sheinbaum Pardo sostuvo que los resultados respaldan su previsión de una mejora económica durante el segundo semestre de 2026 y en 2027.

También afirmó que el avance no se limitó al sector de servicios. “También sector industrial creció, no solamente servicios”, concluyó.

Segundo Informe de Gobierno

La presidenta Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre pasado, el cual estuvo centrado en seguridad, soberanía nacional, programas sociales, infraestructura hidráulica, energía y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La presidenta sostuvo que México mantiene una política exterior basada en los principios constitucionales y en el diálogo con Estados Unidos. En ese contexto, afirmó que la cooperación bilateral debe sostenerse en el respeto mutuo y rechaza cualquier forma de sometimiento.

También condenó los atropellos contra la comunidad mexicana en territorio estadounidense y señala que su gobierno da seguimiento legal a casos de personas que pierden la vida durante operativos migratorios.

Destacó que el programa México te abraza apoya a más de 281 mil personas repatriadas.

En materia de seguridad, Sheinbaum reportó una disminución de 51% en el homicidio doloso desde el inicio de su gobierno, equivalente, según expone, a 44 homicidios menos al día.

Añadió que julio registra el promedio diario más bajo de este delito en 11 años. También indica que, durante 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto baja 54% frente a 2018.

La mandataria informa que entre octubre de 2024 y julio de 2026 son detenidas 63 mil personas relacionadas con delitos, incluidos 207 objetivos prioritarios vinculados con grupos de la delincuencia organizada.

Además, reporta el decomiso de 32,824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. Su administración también interviene en zonas prioritarias mediante el programa Atención a las Causas.

En agua e infraestructura, anuncia 17 proyectos estratégicos para garantizar el abasto y reducir riesgos de inundación. Señaló avances en obras para la Laguna, la Zona Oriente del Edomex y el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.

Sheinbaum también destaca inversiones de la CFE por más de 244,000 millones de pesos, así como proyectos en las refinerías de Tula y Salina Cruz.

Finalmente, resalta la reforma constitucional que reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con recursos entregados a 19 mil comunidades.

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