Jornada 9 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

El duelo más llamativo de la semana es que el enfrenta este viernes a Cruz Azul contra Chivas. (Cruz Azul Femenil)

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La Jornada 9 de la Liga Mx Femenil presenta duelos atractivos, donde uno de los juegos que más llaman la atención es el encuentro entre Cruz Azul y Chivas debido a la calidad de plantillas que tienen ambas escuadras.

Si bien es cierto que en el papel, los equipos fuertes como América, Toluca, Tigres y Rayadas se enfrentan a rivales accesibles, la sorpresas siempre están a la orden del día y deberán dar el máximo para evitar un descalabro inesperado.

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Fechas y horarios para la Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Conoce fechas y horarios para la Jornada 9 de la Liga Mx Femenil. (EFE/ Alex Cruz)

A continuación, te presentamos cuándo y dónde ver cada uno de los juegos de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:

Cruz Azul vs. Chivas

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Hora: 19:00 hrs

Estadio: Estadio Centenario

Canal de transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil, ViX

Querétaro vs. Atlas

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Hora: 12:06 hrs

Estadio: Estadio La Corregidora

Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE

Pachuca vs. Santos Laguna

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Hora: 17:00 hrs

Estadio: Estadio Hidalgo

Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE

FC Juárez vs. Tijuana

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Hora: 19:06 hrs

Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez

Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE

Puebla vs. Monterrey

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Hora: 12:00 hrs

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Canal de transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil

Tigres vs. Atlético de San Luis

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Hora: 18:06 hrs

Estadio: Estadio Universitario

Canal de transmisión: Tubi, FOX ONE

Atlante vs. Pumas

Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026

Hora: 15:45 hrs

Estadio: Cancha Cantera CAR AtlanTE

Canal de transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil.

León vs. América

Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026

Hora: 17:00 hrs

Estadio: Estadio Nou Camp

Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE

Necaxa vs. Toluca

Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026

Hora: 19:06 hrs

Estadio: Estadio Victoria

Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE

Cómo la tabla de posiciones tras la Jornada 8

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil. (Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

Después de los resultados de la Semana 8 de la Liga Mx Femenil, así quedaron las posiciones en cada uno de los grupos:

Grupo A

Monterrey: 21 puntos, +24

Tigres UANL: 21 puntos, +20

FC Juárez: 18 puntos, +4

Toluca: 16 puntos, +4

León: 12 puntos, +3

Santos Laguna: 12 puntos, -5

Cruz Azul: 12 puntos, -9

Atlante Fútbol Club Femenil: 6 puntos, -6

Querétaro: 6 puntos, -10

Grupo B

América: 22 puntos, +30

Guadalajara: 15 puntos, +8

Atlético San Luis: 15 puntos, +6

Pumas: 12 puntos, +3

Atlas: 9 puntos, -8

Pachuca: 7 puntos, -3

Tijuana: 6 puntos, -8

Puebla: 3 puntos, -24

Necaxa: 0 puntos, -29

América y Rayadas marchan a la cabeza de sus grupos, mientras que Tigres y Chivas se mantienen firmes en la búsqueda de la clasificación a liguilla.

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Equipos que lucen más fuertes al título

Toluca y Xolas brindaron uno de los mejores partidos de la Jornada 1 en la Liga Mx Femenil (Instagram; @tolucafemenil)

Rayadas y Tigres sostienen una disputa cerrada por el liderato del Grupo A. Los equipos regiomontanos parten como contendientes para llegar a las últimas instancias de la Liga MX Femenil, respaldados por la profundidad de sus plantillas y la experiencia que acumulan en fases decisivas.

En el Grupo B, América ya marca distancia respecto de Chivas, que ocupa el segundo lugar. Las Águilas se encaminan a quedarse con la cima del sector, aunque la pelea por los puestos de clasificación se mantiene abierta.

La disputa entre el tercer y quinto lugar concentra buena parte de la atención en ambos grupos. En el A, Bravas y Toluca se perfilan para obtener los dos boletos restantes a la liguilla. Aun así, no pueden bajar el ritmo: falta media temporada y León, Santos y Cruz Azul todavía tienen opciones de pelear por el último lugar en la fiesta grande.

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El Grupo B también presenta movimientos relevantes. Más allá del dominio de América, Atlético de San Luis aparece como una de las revelaciones del torneo. El equipo potosino ocupa el tercer puesto y suma 15 unidades, las mismas que Chivas.

Pachuca, en cambio, atraviesa un inicio por debajo de las expectativas. Las Tuzas, habituales protagonistas en la lucha por los primeros puestos, se ubican en el sexto lugar. El equipo necesita sumar puntos para rebasar a Pumas, que por ahora tiene el último boleto de clasificación a la liguilla.