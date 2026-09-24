Jornada 9 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

La Jornada 9 de la Liga Mx Femenil presenta duelos atractivos, donde uno de los juegos que más llaman la atención es el encuentro entre Cruz Azul y Chivas debido a la calidad de plantillas que tienen ambas escuadras.
Si bien es cierto que en el papel, los equipos fuertes como América, Toluca, Tigres y Rayadas se enfrentan a rivales accesibles, la sorpresas siempre están a la orden del día y deberán dar el máximo para evitar un descalabro inesperado.
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Fechas y horarios para la Jornada 9 de la Liga MX Femenil
A continuación, te presentamos cuándo y dónde ver cada uno de los juegos de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:
Cruz Azul vs. Chivas
- Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026
- Hora: 19:00 hrs
- Estadio: Estadio Centenario
- Canal de transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil, ViX
Querétaro vs. Atlas
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Hora: 12:06 hrs
- Estadio: Estadio La Corregidora
- Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE
Pachuca vs. Santos Laguna
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Hora: 17:00 hrs
- Estadio: Estadio Hidalgo
- Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE
FC Juárez vs. Tijuana
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Hora: 19:06 hrs
- Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE
Puebla vs. Monterrey
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Hora: 12:00 hrs
- Estadio: Estadio Cuauhtémoc
- Canal de transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil
Tigres vs. Atlético de San Luis
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Hora: 18:06 hrs
- Estadio: Estadio Universitario
- Canal de transmisión: Tubi, FOX ONE
Atlante vs. Pumas
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Hora: 15:45 hrs
- Estadio: Cancha Cantera CAR AtlanTE
- Canal de transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil.
León vs. América
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Hora: 17:00 hrs
- Estadio: Estadio Nou Camp
- Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE
Necaxa vs. Toluca
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Hora: 19:06 hrs
- Estadio: Estadio Victoria
- Canal de transmisión: TUBI, FOX ONE
Cómo la tabla de posiciones tras la Jornada 8
Después de los resultados de la Semana 8 de la Liga Mx Femenil, así quedaron las posiciones en cada uno de los grupos:
Grupo A
- Monterrey: 21 puntos, +24
- Tigres UANL: 21 puntos, +20
- FC Juárez: 18 puntos, +4
- Toluca: 16 puntos, +4
- León: 12 puntos, +3
- Santos Laguna: 12 puntos, -5
- Cruz Azul: 12 puntos, -9
- Atlante Fútbol Club Femenil: 6 puntos, -6
- Querétaro: 6 puntos, -10
Grupo B
- América: 22 puntos, +30
- Guadalajara: 15 puntos, +8
- Atlético San Luis: 15 puntos, +6
- Pumas: 12 puntos, +3
- Atlas: 9 puntos, -8
- Pachuca: 7 puntos, -3
- Tijuana: 6 puntos, -8
- Puebla: 3 puntos, -24
- Necaxa: 0 puntos, -29
América y Rayadas marchan a la cabeza de sus grupos, mientras que Tigres y Chivas se mantienen firmes en la búsqueda de la clasificación a liguilla.
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Equipos que lucen más fuertes al título
Rayadas y Tigres sostienen una disputa cerrada por el liderato del Grupo A. Los equipos regiomontanos parten como contendientes para llegar a las últimas instancias de la Liga MX Femenil, respaldados por la profundidad de sus plantillas y la experiencia que acumulan en fases decisivas.
En el Grupo B, América ya marca distancia respecto de Chivas, que ocupa el segundo lugar. Las Águilas se encaminan a quedarse con la cima del sector, aunque la pelea por los puestos de clasificación se mantiene abierta.
La disputa entre el tercer y quinto lugar concentra buena parte de la atención en ambos grupos. En el A, Bravas y Toluca se perfilan para obtener los dos boletos restantes a la liguilla. Aun así, no pueden bajar el ritmo: falta media temporada y León, Santos y Cruz Azul todavía tienen opciones de pelear por el último lugar en la fiesta grande.
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El Grupo B también presenta movimientos relevantes. Más allá del dominio de América, Atlético de San Luis aparece como una de las revelaciones del torneo. El equipo potosino ocupa el tercer puesto y suma 15 unidades, las mismas que Chivas.
Pachuca, en cambio, atraviesa un inicio por debajo de las expectativas. Las Tuzas, habituales protagonistas en la lucha por los primeros puestos, se ubican en el sexto lugar. El equipo necesita sumar puntos para rebasar a Pumas, que por ahora tiene el último boleto de clasificación a la liguilla.
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