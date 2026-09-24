Llega la Gran Elotiza Nacional al Zócalo de la CDMX: el encuentro dedicado a uno de los antojos favoritos de los capitalinos

El evento promete una jornada variada: juegos y dinámicas para todas las edades, una muestra sobre los nombres del maíz en distintas lenguas indígenas, un mural interactivo donde el público podrá dejar mensajes y dibujos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México se prepara para recibir a los amantes del elote con un festejo dedicado por completo a una de las garnachas favoritas de los capitalinos. La Gran Elotiza Nacional convertirá al Zócalo en un punto de encuentro donde el maíz, más que un alimento, se presentará como símbolo de identidad.

El evento promete una jornada variada: juegos y dinámicas para todas las edades, una muestra sobre los nombres del maíz en distintas lenguas indígenas, un mural interactivo donde el público podrá dejar mensajes y dibujos, y recetas que tienen a este grano como protagonista. La propuesta busca que los asistentes recorran el Zócalo mientras descubren la relación entre el maíz, la cultura y la vida cotidiana del país.

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La actividad se enmarca en la celebración del Día Nacional del Maíz, fecha que da origen a la iniciativa y que convocó a distintas instituciones a sumarse con actividades culturales y educativas abiertas al público general.

El anuncio, difundido a través de redes sociales, llamó la atención de quienes disfrutan de los elotes como parte habitual de su alimentación en la capital del país. La convocatoria plantea una jornada pensada tanto para el disfrute individual como para actividades familiares, con espacios diseñados para distintos públicos dentro de una misma plaza pública.

Usuarias de las redes sociales se sorprendieron con la gran propuesta del caballero, por lo que esperan que la afortunada no lo rechace. Crédito: TIKtok Justasa08

Qué actividades tendrá la Gran Elotiza Nacional

Productoras y cocineras ofrecen distintas variedades de maíz nativo y tortillas durante la Feria del Maíz en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), el programa del Zócalo incluirá cuatro ejes de actividades. El primero contempla juegos y dinámicas pensadas para acercar al público, especialmente a las infancias, al mundo del maíz de manera lúdica.

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El segundo eje es una exposición dedicada a los nombres que recibe el maíz en distintas lenguas indígenas de México. Esta muestra busca visibilizar la diversidad lingüística asociada a un cultivo que atraviesa comunidades y regiones de todo el territorio nacional. La exhibición permitirá a los visitantes conocer cómo distintos pueblos originarios nombran y describen este grano dentro de sus propias lenguas.

También habrá un mural interactivo, espacio donde los visitantes podrán participar con mensajes y dibujos relacionados con el maíz. La organización lo describe como una actividad abierta, en la que cualquier persona que se acerque al Zócalo podrá dejar su aporte visual o escrito, generando una pieza colectiva construida a lo largo de la jornada.

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El cuarto componente del programa son recetas donde el maíz funciona como ingrediente principal. Aunque el comunicado no detalla platillos específicos, la propuesta se suma a la línea general del evento: mostrar la presencia del grano en distintas expresiones de la vida cultural y gastronómica del país, desde preparaciones tradicionales hasta usos cotidianos en la mesa mexicana.

El cartel oficial de difusión añade, además, la existencia de talleres y conferencias como parte de la jornada, aunque sin especificar temáticas ni horarios puntuales para cada actividad. Esta combinación de espacios lúdicos, expositivos y formativos busca ofrecer una experiencia integral en torno al maíz, más allá de la simple degustación del elote como producto.

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Corn to prepare esquites or elote are kept warm in water, at a street stall, in Mexico City, Mexico December 25, 2024. REUTERS/Gustavo Graf

Quiénes organizan el evento en el Zócalo

El cartel del Gobierno de México anuncia la Gran Elotiza Nacional, que incluye talleres y conferencias en el Zócalo de la Ciudad de México el 29 de septiembre. (Elotiza Nacional/Gobierno de México)

La convocatoria fue difundida por la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, dependencia que anunció su participación “en el marco del Día Nacional del Maíz” y explicó que se suma a la celebración de lo que describió como “la semilla que nos da identidad”.

El material de difusión, que incluye el cartel oficial del evento, muestra los logotipos de distintas dependencias vinculadas a la organización: la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar, el programa Sembrando Vida y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a nivel federal.

A ellas se suman el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, lo que da cuenta de una organización conjunta entre autoridades federales y locales para la realización de la Gran Elotiza Nacional.

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Según la publicación de UCUVI, el evento fue organizado por AgriculturaMex, en coordinación con las demás dependencias mencionadas en el cartel oficial. Esta articulación entre distintas áreas de gobierno refleja el peso que tiene el maíz como tema transversal dentro de la agenda pública.

La confluencia de estas instituciones responde al carácter múltiple del maíz en México: un cultivo que involucra tanto políticas agrícolas y ambientales como componentes culturales, lingüísticos y de bienestar social, de ahí que la actividad reúna a áreas de gobierno con funciones distintas bajo un mismo evento.

La participación de instituciones como el INPI y Sembrando Vida, junto a las secretarías de Cultura y Bienestar, sugiere que la Gran Elotiza Nacional busca abordar al maíz desde varias dimensiones: la productiva, la ambiental, la identitaria y la comunitaria, integradas en una sola jornada abierta al público en el corazón de la capital.

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Fecha, horario y ubicación de la Gran Elotiza Nacional

La jornada abarcará prácticamente todo el día, desde media mañana hasta el atardecer, lo que permitirá a los asistentes organizar su visita según sus horarios disponibles y recorrer con calma las distintas actividades propuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Gran Elotiza Nacional se realizará el martes 29 de septiembre, de 11:00 a 19:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México. El acceso al evento será gratuito, según se detalla en la convocatoria.

La jornada abarcará prácticamente todo el día, desde media mañana hasta el atardecer, lo que permitirá a los asistentes organizar su visita según sus horarios disponibles y recorrer con calma las distintas actividades propuestas: los juegos, la exposición de lenguas indígenas, el mural interactivo y la muestra de recetas con maíz.

La elección del Zócalo capitalino como sede responde a su carácter de espacio público central y de alta afluencia, lo que facilita la convocatoria abierta anunciada por los organizadores bajo la etiqueta de entrada libre. Al tratarse de una plaza de fácil acceso y ubicada en el centro histórico, se espera que el evento reciba tanto a residentes de la Ciudad de México como a visitantes que se encuentren de paso por la zona durante ese martes.

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El extenso horario de ocho horas continuas también deja abierta la posibilidad de que las distintas actividades, incluidos los talleres y conferencias mencionados en el cartel, se distribuyan en distintos momentos de la jornada, aunque la convocatoria no precisa un cronograma detallado por hora para cada dinámica.

Con esta actividad, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad se suma a la agenda de celebraciones vinculadas al Día Nacional del Maíz, en una jornada que combina componentes lúdicos, culturales y gastronómicos alrededor de uno de los cultivos con mayor peso simbólico en México.