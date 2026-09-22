México

Ariadna Montiel reafirma alianza con PT tras señales de ruptura: “Siempre habrá convicción de seguir caminando juntos”

Durante su mensaje, la líder de Morena detalló la inclusión del Partido del Trabajo y del Partido Verde en el proceso de encuestas para definir las coordinaciones estatales de la coalición

Ariadna Montiel habla frente a dos micrófonos ante un fondo de color guinda con el logotipo impreso de Morena
Ariadna Montiel ofrece un mensaje sobre los acuerdos políticos de Morena con el Partido del Trabajo ante un panel institucional. (Youtube | CEN Morena (imagen intervenida con Gemini para mejorar calidad))
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Ante las inquietudes y críticas presentadas por el Partido del Trabajo (PT) respecto a los procesos internos de selección en Morena, Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de la Cuarta Transformación, aseguró en conferencia de prensa que para su partido siempre existirá la convicción de mantener viva la coalición.

“Es una unión que viene de hace muchos años, más de 30 años hemos tenido una historia juntos, siempre hemos luchado juntos”, destacó.

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Montiel hizo un llamado a utilizar la política como una herramienta fundamental para dirimir cualquier diferencia y llegar a acuerdos. Enfatizó que “la política implica que podamos mantener el diálogo para llegar a soluciones”, reafirmó.

PT muestra signos de ruptura

El día de ayer, Reginaldo Sandoval, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, advirtió que la alianza con Morena podría fracturarse, esto cuando expresó su descontento por la designación de Verónica Díaz Robles como la representante en Zacatecas.

El PT esperaba que Geovanna Bañuelos, quien había sido la única de sus militantes para participar en la postulación entre las 17 gubernaturas en el proceso electoral 2027.

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Primer plano de un hombre con anteojos, bigote y traje oscuro que habla frente a una cámara
El diputado Reginaldo Sandoval ofrece declaraciones respecto a las decisiones internas del partido Morena. (@ReginaldoSF_PT)

Sandoval extendió una invitación para que los candidatos de Morena rechazados en el proceso interno se unan al PT, ante esto, Montiel Reyes señaló que se encuentra dialogando con ellos, “Esperamos estar unidos todos con el Partido del Trabajo (...) tenemos una historia por detrás”.

PT y PVEM participaron en proceso interno de coordinadores estatales

Para aclarar el estatus de la relación y el procedimiento interno, Montiel detalló cómo se llevó a cabo el registro y la selección mediante encuestas. Explicó que tanto el PT como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estuvieron presentes en los registros y formaron parte de las listas procesadas, acordando tener espacios garantizados en cada estado.

En diversos casos, los partidos aliados respaldaron a perfiles de Morena. Como ejemplos, citó el respaldo que recibieron los coordinadores estatales, Imelda Castro en Sinaloa, al senador Raúl Morón Orozco en Michoacán y a Rafael Marín en Quintana Roo.

Sobre la metodología del proceso, detalló que se aplicó un filtro telefónico inicial para definir a los cuatro o cinco finalistas por entidad. “Era el mecanismo de la encuesta el que regiría las decisiones que tomaríamos”, subrayó, agregando que este procedimiento fue asumido en conjunto por los tres partidos. Asimismo, aclaró un punto importante sobre el proceso interno: el PT no solicitó encuestas espejo en todos los estados.

Mujer sonriente con gafas y blusa oscura, sobre fondo rojizo con logos fragmentados de Morena y PVEM en tonos verdes y rojos.
Una mujer sonriente, candidata o militante, aparece en una composición visual con los logos fragmentados de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, simbolizando la unidad de la coalición electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montiel informó que Citlalli Hernández, quien coordina la mesa de la coalición entre Morena, PT y PVEM, mantiene comunicación constante con las dirigencias aliadas para atender sus observaciones. Reiteró que se invitó a su coalición a la presentación final de los resultados y de los coordinadores o coordinadoras estatales.

Haciendo votos por mantener la unidad del movimiento, Montiel concluyó enviando un mensaje conciliador: “Insisto, para eso es la política, para el diálogo, para ponernos de acuerdo y sobre todo para asumir el procedimiento que en conjunto presentamos”.

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